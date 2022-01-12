БРЕНД TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA BRAVO И TUMI CREW

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TUMI

Jan 12, 2022, 13:50 ET

НЬЮ-ЙОРК, 12 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Уже более десяти лет коллекция Alpha Bravo от TUMI воплощает в себе инновационные технологии и практичный дизайн. В этом году бренд представляет обновленную версию коллекции и запускает рекламную кампанию Life in Forward Motion в ее честь. Частью Alpha Bravo стали совершенно новые модели, отличительными чертами которых является модульность, экологичность и долговечность: рюкзаки, слинги, нагрудные сумки, портфели, спортивные сумки и сумки кроссбоди. Всего коллекция включает более 20 предметов. Некоторые модели доступны в сезонной цветовой гамме в стиле милитари и изготовлены из рипстопа, напоминающего прочную парашютную ткань. Большинство новинок изготовлено из ткани с добавлением переработанных материалов, в том числе и подкладка — фирменный баллистический нейлон стал еще экологичнее. Высокое качество продукции делают коллекцию настоящим «подарком для природы».

Leading global luxury travel brand TUMI teams up with F1 superstar Lando Norris to kick off the "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series to accompany the debut of over fifty new styles within their Alpha Bravo collection. Lando is seen here with the Navigation Backpack.
Leading global luxury travel brand TUMI teams up with F1 superstar Lando Norris to kick off the "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series to accompany the debut of over fifty new styles within their Alpha Bravo collection. Lando is seen here with the Navigation Backpack.
TUMI's Alpha Bravo Mason Duffel
TUMI's Alpha Bravo Mason Duffel
Top F1 driver Lando Norris to embark on his first ever global brand ambassadorship with luxury travel icon TUMI. Lando is seen here with TUMI's new Alpha Bravo Navigation Backpack.
Top F1 driver Lando Norris to embark on his first ever global brand ambassadorship with luxury travel icon TUMI. Lando is seen here with TUMI's new Alpha Bravo Navigation Backpack.
TUMI adds the Navigation Backpack to its beloved Alpha Bravo collection. Seen here outfitted with the brand's "TUMI+" modular accessories, all pieces are new for Spring '22.
TUMI adds the Navigation Backpack to its beloved Alpha Bravo collection. Seen here outfitted with the brand's "TUMI+" modular accessories, all pieces are new for Spring '22.
Featured in "Alpha Bravo: Life in Forward Motion, Chapter 01" starring elite racecar driver Lando Norris, the classified waist pack is one of over fifty new styles within TUMI's Alpha Bravo collection.
Featured in "Alpha Bravo: Life in Forward Motion, Chapter 01" starring elite racecar driver Lando Norris, the classified waist pack is one of over fifty new styles within TUMI's Alpha Bravo collection.
Acclaimed Singer-Songwriter Gracie Abrams joins TUMI for the finale of their global campaign series, "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion". To celebrate the brand adding over fifty new styles to their popular Alpha Bravo collection, TUMI has created four individual campaign chapters, each starring its own talent. Featuring the Platoon Sling, Gracie's 'Chapter 4' is set to premiere March '22, while "Chapter 1' of the campaign debuts today. All pieces are now available for purchase.
Acclaimed Singer-Songwriter Gracie Abrams joins TUMI for the finale of their global campaign series, "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion". To celebrate the brand adding over fifty new styles to their popular Alpha Bravo collection, TUMI has created four individual campaign chapters, each starring its own talent. Featuring the Platoon Sling, Gracie's 'Chapter 4' is set to premiere March '22, while "Chapter 1' of the campaign debuts today. All pieces are now available for purchase.
Leading global luxury brand TUMI recruits Premier League Footballer, Son Heung-Min for the next chapter of their "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series. Over fifty all-new styles within the beloved "Alpha Bravo" collection launch today, while Sonny is set to make his debut for TUMI's campaign at the end of January.
Leading global luxury brand TUMI recruits Premier League Footballer, Son Heung-Min for the next chapter of their "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series. Over fifty all-new styles within the beloved "Alpha Bravo" collection launch today, while Sonny is set to make his debut for TUMI's campaign at the end of January.
TUMI enlists multi-faceted performer Anthony Ramos for 'Chapter 3' of its "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" worldwide brand campaign. With incredible talent and charisma, Ramos joins international motorsport star Lando Norris, elite footballer Son-Heung Min & musician Gracie Abrams as a part of the "TUMI Crew". The campaign's four-part series launches today with 'Chapter 1' featuring Norris, and introduces over fifty new pieces within TUMI's iconic Alpha Bravo Collection
TUMI enlists multi-faceted performer Anthony Ramos for 'Chapter 3' of its "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" worldwide brand campaign. With incredible talent and charisma, Ramos joins international motorsport star Lando Norris, elite footballer Son-Heung Min & musician Gracie Abrams as a part of the "TUMI Crew". The campaign's four-part series launches today with 'Chapter 1' featuring Norris, and introduces over fifty new pieces within TUMI's iconic Alpha Bravo Collection
Leading global luxury travel brand TUMI teams up with F1 superstar Lando Norris to kick off the "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series to accompany the debut of over fifty new styles within their Alpha Bravo collection. Lando is seen here with the Navigation Backpack. TUMI's Alpha Bravo Mason Duffel Top F1 driver Lando Norris to embark on his first ever global brand ambassadorship with luxury travel icon TUMI. Lando is seen here with TUMI's new Alpha Bravo Navigation Backpack. TUMI adds the Navigation Backpack to its beloved Alpha Bravo collection. Seen here outfitted with the brand's "TUMI+" modular accessories, all pieces are new for Spring '22. Featured in "Alpha Bravo: Life in Forward Motion, Chapter 01" starring elite racecar driver Lando Norris, the classified waist pack is one of over fifty new styles within TUMI's Alpha Bravo collection. Acclaimed Singer-Songwriter Gracie Abrams joins TUMI for the finale of their global campaign series, "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion". To celebrate the brand adding over fifty new styles to their popular Alpha Bravo collection, TUMI has created four individual campaign chapters, each starring its own talent. Featuring the Platoon Sling, Gracie's 'Chapter 4' is set to premiere March '22, while "Chapter 1' of the campaign debuts today. All pieces are now available for purchase. Leading global luxury brand TUMI recruits Premier League Footballer, Son Heung-Min for the next chapter of their "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series. Over fifty all-new styles within the beloved "Alpha Bravo" collection launch today, while Sonny is set to make his debut for TUMI's campaign at the end of January. TUMI enlists multi-faceted performer Anthony Ramos for 'Chapter 3' of its "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" worldwide brand campaign. With incredible talent and charisma, Ramos joins international motorsport star Lando Norris, elite footballer Son-Heung Min & musician Gracie Abrams as a part of the "TUMI Crew". The campaign's four-part series launches today with 'Chapter 1' featuring Norris, and introduces over fifty new pieces within TUMI's iconic Alpha Bravo Collection

Новинки созданы в соответствии с концепцией коллекции Alpha Bravo «Иди куда угодно и делай что угодно». Это обеспечивает их совместимость с новыми дорожными аксессуарами TUMI+ — модульной экосистемой, которая помогает путешествующим отрегулировать процесс использования сумок, чтобы не терять время. Аксессуары TUMI+ совместимы не только с моделями из коллекции Alpha Bravo, но и со многими другими товарами бренда TUMI за счет применения цепочек, G-образных крючков и карабинов.

В поддержку запуска обновленной коллекции TUMI Alpha Bravo весной выйдут четыре короткометражных фильма с интернациональным составов участников под названием «Команда TUMI» (TUMI Crew). Производством этих фильмов занимались на двух континентах, в Нью-Йорке и Лондоне. Режиссерами стали Autobahn и Энди Мадлен (Andy Madeleine). В кампании отражены их многогранный талант, с помощью которого они воплощают в жизнь принцип Life in Forward Motion для Alpha Bravo.

Первый эпизод с участием гонщика Формулы-1 и геймера Лэндо Норриса (Lando Norris) дебютирует 11 января 2022 г. и будет посвящен рюкзаку Navigation Backpack, спортивной сумке Mason Duffel и поясной сумке Classified Waist Pack. Чемпион среди юниоров и пятикратный финалист Формулы-1 начал участвовать в гонках в 7 лет, а в 14 стал самым молодым чемпионом мира по картингу. В 19 лет он стал участником Формулы-1 в качестве самого юного британского гонщика турнира. Сегодня, став финалистом нескольких заездов, отметившимся самым быстрым прохождением круга и поул-позицией, Лэндо на пути к титулу чемпиона мира Формулы-1. 

Во втором эпизоде мы увидим профессионального футболиста и настоящий образец для подражания — Сон Хын Мина (Son Heung-Min). Фильм выйдет 27 января 2022 г. и будет посвящен рюкзакам Logistics Backpack и Navigation Backpack, а также дорожной сумке Liaison. Сон выступает за футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» и является капитаном сборной Южной Кореи по футболу. В 2019 году он стал самым результативным азиатским игроком в Лиге чемпионов, а также первым азиатским игроком, забившим более 50 голов в Премьер-лиге в 2020 году. Сон был назван лучшим футболистом Азии 6 раз. Благодаря его скромности популярность игрока объединяет поклонников.

В третьем эпизоде снялся обладатель Грэмми, номинант на «Золотой глобус» и «Эмми», актер, исполнитель и музыкант Энтони Рамос (Anthony Ramos). Фильм выйдет 7 февраля 2022 г. и будет посвящен нагрудной сумке Recruit Chest Pack, а также сумкам Ally Pack и Transport Pack. Рамос, чье творчество пользуется большой популярностью, недавно выпустил свой второй альбом Love and Lies, запечатлев эмоции в музыке.  Портреты Рамоса украсили обложки журналов The Hollywood Reporter и Time Magazine. Артист вошел в престижный список Next журнала TIME 100, в котором отмечены молодые лидеры, создающие будущее. 

В четвертом эпизоде, который выйдет 8 марта 2022 г., известная певица и автор песен Грейси Абрамс (Gracie Abrams) продемонстрирует слинг Platoon Sling, сумку через плечо Junior Crossbody и рюкзак (Search Backpack). Несколько изданий называют Грейс певицей, которую ждет большое будущее, среди них — Pigeons & Planes, Fader и i-D. Помимо этого, Грейс стала одной из семи выдающихся женщин-музыкантов по версии Vogue UK. Абрамс популярна благодаря ее эмоционально интимной лирике и участию в создании музыкальных произведений.  В своей недавней работе This Is What It Feels Like Абрамс обнажает самые сокровенные эмоциональные переживания. В начале 2022 года певица отправится в турне по Северной Америке и Европе.

Выход обновленной коллекции будет отмечен поп-ап мероприятиями бренда по всему миру, во время которых любой желающий сможет поближе взглянуть на модели Alpha Bravo при участии команды Tumi Crew. Дебют промоакции TUMI состоится в торговом центре Dubai Mall в ОАЭ с 8 по 14 февраля 2022 г.

«В этой кампании TUMI стремится продемонстрировать свои главные ценности самым революционным образом.  В кампании TUMI Life In Forward Motion показана история нашего бренда с точки зрения четырех талантливых людей, отражая их стремления, амбиции и то, как они преодолевают сложности.  Наша команда не перестает совершенствоваться, как и коллекция Alpha Bravo», — заявила старший вице-президент TUMI по электронной коммерции и маркетингу Джилл Кризельман (Jill Krizelman).

Креативный директор бренда TUMI Виктор Санс (Victor Sanz) добавил: «Наш образ путешествий сильно изменился за последние два года, и мы решили переориентировать коллекцию Alpha Bravo в соответствии с веяниями времени. Мы выяснили, на что обращают внимание наши клиенты, и проанализировали, каким образом мы можем интегрировать выводы в запуск этой коллекции. Изучив потребности не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения образа жизни, мы поняли, что в основе нашей концепции должно быть увлечение».

Информация о бренде TUMI 

Начиная с 1975 года, компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательства, мы стремимся сделать путешествия комфортнее в качестве партнера для тех, кто стремится достигать своих целей. Продукция бренда продается более чем в 75 странах мира, примерно в 2000 торговых точек. 

Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте www.TUMI.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE TUMI

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