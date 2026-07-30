BrowserStack lance Test Companion, une IA agentique qui permet d'automatiser intégralement les tests au sein de l'IDE

DUBLIN, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- BrowserStack, première plateforme de test de logiciels native de l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de Test Companion, une IA agentique dédiée à l'automatisation des tests et intégrée à l'IDE. Conçu pour les équipes d'assurance qualité et les ingénieurs en automatisation, cet outil accélère la création, l'exécution, le débogage et la gestion des tests pour les applications Web et mobiles.

AI-powered Testing, right inside your IDE.

Les agents de codage IA ont considérablement accéléré le développement de logiciels, mais cette rapidité ne se répercute pas sur leur mise à disposition. Une étude du NBER publiée en 2026 a révélé que les agents de codage IA avaient entraîné une augmentation de 180 % du nombre de validations, le nombre de mises à disposition n'ayant quant à lui augmenté que de 30 %. Les tests entrent dans ce cadre : les agents de codage (GitHub Copilot, Cursor et Claude Code, par exemple) peuvent générer du code test, mais ils ne sont pas spécialement conçus pour le contexte, l'infrastructure et les processus requis tout au long du cycle de vie des tests.

Test Companion comble cette lacune grâce à un environnement de test intégré à l'IDE, qui s'adapte immédiatement au code, aux structures et à la pile de tests existants d'une équipe, sans configuration ni changement de contexte.

Cycle de test complet dans l'IDE : génère des cas de test, rédige et exécute des scripts, répare les défaillances et travaille directement avec les navigateurs et les appareils dans le cadre de tests fonctionnels, visuels, d'accessibilité et d'API.

génère des cas de test, rédige et exécute des scripts, répare les défaillances et travaille directement avec les navigateurs et les appareils dans le cadre de tests fonctionnels, visuels, d'accessibilité et d'API. Centré sur code et les appareils réels : appréhende les structures d'automatisation existantes (objets de page, aides et conventions) et valide plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

appréhende les structures d'automatisation existantes (objets de page, aides et conventions) et valide plus de 30 000 appareils et navigateurs réels. Conçu pour les processus de test spécialisés : utilise des compétences personnelles et des sous-agents pour l'analyse des causes profondes, la correction des tests et les tests visuels, avec des invites, des outils et une orchestration spécifiques à chacun d'eux.

utilise des compétences personnelles et des sous-agents pour l'analyse des causes profondes, la correction des tests et les tests visuels, avec des invites, des outils et une orchestration spécifiques à chacun d'eux. S'intègre aux outils dont disposent les équipes : est compatible avec Playwright, Selenium, Cypress, Appium, WebdriverIO et TestNG, et s'intègre immédiatement à Jira, aux outils de gestion des tests et aux fonctionnalités de génération de rapports.

est compatible avec Playwright, Selenium, Cypress, Appium, WebdriverIO et TestNG, et s'intègre immédiatement à Jira, aux outils de gestion des tests et aux fonctionnalités de génération de rapports. Conçu pour la normalisation à l'échelle de l'entreprise : propose aux équipes d'assurance qualité un cadre de test cohérent, comprenant des modèles partagés, des systèmes de sécurité, des règles de gouvernance et une traçabilité, ce qui aide les équipes soumises au respect de la réglementation à garder le contrôle sur la couverture des tests et les actions des agents.

« Ces quinze années passées à développer des outils pour les équipes de test nous ont appris qu'un test n'est jamais abouti. L'application évolue, le test ne fonctionne plus et quelqu'un doit y remédier. Une IA qui se contente de rédiger des tests ne s'attaque qu'à la partie immergée de l'iceberg. Test Companion gère l'ensemble du cycle, et c'est une évolution majeure », a déclaré Nakul Aggarwal, Directeur technique et cofondateur de BrowserStack.

Test Companion est le nouveau venu dans le portefeuille d'IA de BrowserStack. En 2025, l'entreprise a lancé BrowserStack AI, un ensemble de plus de 20 agents conçus pour couvrir l'ensemble du cycle de vie des tests, puis le serveur open source BrowserStack MCP Server qui associe sa plateforme de tests à des outils d'IA tels que GitHub Copilot, Cursor et Claude. Test Companion étend cette intelligence à l'IDE, intégrant ainsi les tests automatisés directement dans les processus existants.

Plus de 1 000 équipes utilisent déjà Test Companion pour créer, déboguer et gérer leurs tests jusqu'à quatre fois plus rapidement. Il est disponible dès à présent et s'installe directement dans VS Code, JetBrains, Cursor et Antigravity.

À propos de BrowserStack

Première plateforme de test de logiciels alimentée par l'IA, BrowserStack aide les développeurs et les équipes d'assurance qualité à fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft et de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

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