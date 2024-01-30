BRUNA MARQUEZINE 任 YSL BEAUTY 美国彩妆大使，携手彰显现代女性无限的美

纽约2024年1月30日 /美通社/ -- 今日，YSL Beauty 宣布巴西女演员、模特及新晋"it girl"Bruna Marquezine 为其最新的美国彩妆大使，以此延续该品牌倡导赋能的传统。Bruna Marquezine 将与 Lila Moss 和 Lil Nas X 一起，以全新的视角，向迷恋光彩的新一代彩妆消费者展现无畏的女性魅力和轻松随意的个性。Bruna 能成为"值得关注的人"，不仅是因为她独特的风格和主张，还因为她的身上完美展现了 YSL Beauty 的价值观。

"YSL Beauty 崇尚无限的思维方式，鼓励通过化妆的创意表达为女性赋能。对于 Bruna Marquezine 的加入，我们感到十分高兴。她身上本就具备这种精神，她那轻松随意的个性和毫无保留的自信，激励着所有人去拥抱自己的美。"– YSL Beauty 美国地区总经理 Emilie Poisson。

YSL Beauty 新任美国彩妆大使 Bruna Marquezine

这位炙手可热的新任美国品牌大使遇到了与之契合的热门产品 - YSL Beauty 创新 Candy Glaze 唇彩棒，这款唇彩棒也席卷了全球各大社交网络。Bruna 将参与 YSL Beauty 的"Sweet Like Candy"彩妆广告拍摄，该广告摄影师为著名的 Amy Troost，妆容由 YSL Beauty 全球美妆总监 Tom Pecheux 设计。

"作为 YSL Beauty 彩妆产品多年的忠实使用者，我与这个标志性品牌有着许多相同的价值观 - 真实、包容和提高女性地位。我希望我们能共同展示美所蕴含的力量。美是一种主观的感受，也是我的力量源泉。我将拥有专属自己的妆容，希望你亦如此，并且会为自己感到自豪。"- Bruna Marquezine

有理想抱负的新一代"it girl"

出生于巴西的 Bruna 年幼成名，她的影响力已经超越她所参演的 30 多部电影和电视作品，包括 2023 年的超级英雄电影《蓝甲虫》，在这部电影中，Bruna 成为 DC 历史上的首位巴西籍主角。Bruna 魅力四射且才华横溢，红毯上、时装周前排以及国际杂志封面上，常常都能看到她的倩影。作为数百万关注者和粉丝的灵感源泉，Bruna 在社交媒体上分享她对日常生活、工作的见解，以及对环保和慈善活动的倡导，这也加强了 YSL Beauty 对拉丁裔社区的影响力和承诺，也强调了其所珍视的价值观。

"SWEET LIKE CANDY"宣传片

作为 YSL Beauty 的美国品牌大使，Bruna 的个性和热忱形象在她的首支彩妆广告中展现淋漓。Bruna 的双唇在 Candy Glaze 唇彩棒的映衬下熠熠生辉，尽显愉悦放纵的本性。新广告通过令人着迷的质感和艳丽的色调，传达了现代女性享受生活的信息。

Candy Glaze 听起来就很甜蜜；作为市场上的第一款唇彩棒，它一经推出就引起了轰动，并得到了广泛传播。Candy Glaze 融化在双唇上，显而易见地呈现出滋润光泽，而且不粘腻。12 种光亮透明的色调，既有亮彩的光泽，又如润唇膏一般提供呵护，同时添加透明质酸和石榴精华，让双唇更显丰盈水润。赋予双唇丰富的色彩效果和果冻般的质地，同时可 24 小时锁住水分。

Bruna 将参与 YSL Beauty 主要彩妆广告的拍摄，包括热销产品 Candy Glaze 唇彩棒、超奢华的 Couture Mini Clutch 四色眼影、屡获殊荣的 Lash Clash 睫毛膏，以及标志性的 Touche Eclat 明彩笔。她的明星效应将席卷付费社交、户外街道、数字媒体和该品牌的红毯。

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