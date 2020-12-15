布伦特伍德学校推出倡议引领独立K-12学校的种族平等和包容性进程

洛杉矶2020年12月15日 /美通社/ -- 12月14日周一，私立K-12教育机构布伦特伍德学校（以下称“BWS”）通过在线主旨活动启动了一项历时一年的多元、平等和包容（DEI）计划。该项目包括多个部分：社区论坛；学生、教职员、家长/监护人及校友体验调查；对话活动；课程评审，以及DEI咨询。最终将形成一项多年期战略计划，内容包括在这所南加州独立学校中进行新的员工培训、实行问责制以及其他举措。

布伦特伍德学校校长Michael Riera表示：“我们希望布伦特伍德成为让每一个学生都感到安全、公平和尊重的场所， 让彼此之间的差异能促进我们的改善，并让所有人都感觉受到欢迎。”

今年夏天，在全国种族正义运动的背景下，布伦特伍德学校的变革势头也随之加快。校友和家长通过#NoBlackoutBrentwood在社交媒体上发帖、学校的黑人家庭协会的积极参与，以及一封致学校的公开信，最终发展成校园内的对话和行动。布伦特伍德等美国私立学校经历了许多DEI事件触发点，偏见事件由社交媒体获知，经常引起病毒式传播并引发关于改变的要求，这在过去五年尤为明显。

布伦特伍德学校倡议的第一阶段将收集学生、家长和监护人、教师、工作人员以及校友的观点和体验， 此外还将评估布伦特伍德的社交环境、课程、沟通方式和惩戒政策。基于对这些数据的分析，第二阶段将制定一项多年期战略计划，以该领域的数据、证据和社会科学为依据，改善所有学生、教师和工作人员的体验。计划将于2021年秋季开始实施。

布伦特伍德的此项计划是这所备受推崇的独立学校推进多元化、公平性和包容性相关工作中所采取的又一重大举措。Riera表示：“这个项目是对DEI相关担忧和布伦特伍德社区成员所提行动呼吁的直接回应。”

之前推出的举措包括2016年创建全职的公平与包容主任职位、2019年增加全职DEI助理主任、专注于DEI的专业发展、对显示出相关需求的家庭给予更多财政扶持、成功聘用多元化教职员工，以及在校内各机构中融入DEI专家。

布伦特伍德校董事会主席Brian Lee说道：“从董事会角度来看，我们希望布伦特伍德学校在这项工作中成为战略领导者。这项计划是我们整个社区下一步的重要举措，我们热切期待接下来的进程。”

今年夏天，布伦特伍德校董事会委任了新的DEI委员会，帮助推进相关工作，并确保这项新倡议与学校当前进行的DEI工作成功结合。该委员会由布伦特伍德校友兼往届学生家长Erica Lockhart和目前在校学生家长Walter Delph联合担任主席。委员会考虑了19项关于多元化顾问机构的建议，最终选定佐治亚州亚特兰大战略多元化领导和社会创新中心（CSDLSI）来引领这项计划。中心于2009年由屡获殊荣的多元化先锋人士和畅销书《战略多元化领导》和《首席多元化官》 作者 Damon A. Williams博士创建，为项目提供了一支多元化而富有经验的教育和DEI领域专业团队。

Williams 博士曾担任美国男孩女孩俱乐部的青年发展和教育成就高级副总裁，以及威斯康辛大学麦迪逊分校的DEI助理副校长。他说道：“我们期待着与 Riera博士、公平与包容主任 Trina Moore-Southall博士以及布伦特伍德全体学生、家长、教职员工、校董事会和管理人员开展合作，共同创造面向所有人的包容而卓越的环境。”

这项计划的进展情况将在以下布伦特伍德学校网站上公开发布：www.bwscampus.com。有关CSDLSI的更多信息，请访问https://DrDamonAWilliams.com。

联系信息：

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1385268/SchoolSeal_Logo.jpg

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1385267/LogoNEW_Logo.jpg

Brentwood School

Related Links

http://www.bwscampus.com



SOURCE Brentwood School