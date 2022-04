Budweiser startet globale Kreativkampagne „Tomorrow Is Yours to Take" mit dem visionären Künstler Anderson .Paak und einer neuen Generation von Kreativen in weltweiter Zusammenarbeit

Die Tomorrow is Yours to Take -Kampagne startet heute mit einem Musikvideo mit dem Titel „Yours to Take", das einen von .Paak produzierten und gesungenen Originalsong enthält. Das Video erzählt die Geschichte von Künstlern und aufstrebenden Talenten, die weltweit Neinsager und Skeptiker überwinden, wobei Budweiser jeden Schritt der Reise begleitet. Das Video ist eine globale Zusammenarbeit mit dem französischen Freestyler und Fußballspieler Sean Garnier, dem brasilianischen Rapper Xamã, der schwedischen Modedesignerin Julia Dang, der kolumbianischen Graffiti-Künstlerin Wanda Pot, der argentinischen Sängerin Lara91K, dem brasilianischen Grafiker Gabriel Massan und der britischen Schlagzeugerin Louise Bartle.

„Budweiser ist ein Schlachtruf für unermüdliche Schöpfer, Träumer und Draufgänger, die sich unbedingt einen Namen machen wollen. Während heute der Startschuss für Tomorrow is Yours to Take fällt, sind es die Schöpfer, die Träumer und die Risikofreudigen, die bei dieser neuen Entwicklung im Mittelpunkt stehen", so Todd Allen, Vice President of Global Marketing bei Budweiser. „Als jemand, der den Neinsagern getrotzt hat, um seinen Träumen zu folgen, verkörpert .Paak den Geist von Tomorrow is Yours to Take und dessen Bedeutung."

Wieden+Kennedy hat das kreative Konzept der Kampagne in Zusammenarbeit mit Budweiser, .Paak und einem Team von Kreativen aus aller Welt entwickelt. „Yours To Take" feiert die Kraft einer unabhängigen Generation, die das tut, woran sie glaubt, egal, was andere sagen. Mit einem Originaltitel von .Paak und echten Geschichten von echten Schöpfern, die die Botschaft vermitteln, sollte die Kampagne mehr als nur eine Werbung sein. Das war die Geburtsstunde des Musikvideos: ein Unterhaltungselement, das dazu beiträgt, die Kultur auf authentische Art und Weise mit einem filmischen Gefühl zu bereichern.

Durch die Zusammenarbeit mit .Paak bei der Produktion des Soundtracks für diese globale Kampagne legt Budweiser den Grundstein für zukünftige Bemühungen zur Unterstützung aufstrebender Kreativer. Dies ist erst der Anfang.

„Meine neue Musik für die Kampagne ist nicht nur ein Lied, sie ist eine Hymne! So wie ich es sehe, ist es wie ein Aufruf an diejenigen, die es satt haben, immer nur zu hören, warum ihre Träume unmöglich sind", sagt Anderson .Paak. „Glauben Sie mir, auch ich habe all diese Neinsager gehört, aber ich habe mich motiviert und mein Bestes getan, um die Hasser bei jedem Schritt zu ignorieren. Ich hoffe, dass Budweiser und ich Künstler, Designer, Sportler und Kreative - alle! - auf der ganzen Welt erreichen können, die bereit sind, den ersten Schritt auf ihrem eigenen Weg zur Größe zu tun."

Jeder der in dem Video vorgestellten Nachwuchskünstler verkörpert eine der Leidenschaften des Budweiser-Publikums, darunter Musik, Kunst, Mode und Sport.

Séan Garnier ist der erste Freestyle-Weltmeister im Fußball, der in Frankreich lebt.

ist der erste Freestyle-Weltmeister im Fußball, der in Frankreich lebt. Julia Dang , die in Schweden lebt, ist Mitbegründerin des Kanals TheLineUp und hat ihr eigenes Label DANG STHLM gegründet.

, die in Schweden lebt, ist Mitbegründerin des Kanals TheLineUp und hat ihr eigenes Label DANG STHLM gegründet. Gabriel Massan ist ein in Brasilien geborener und in Deutschland lebender Digitalkünstler, der mit verschiedenen Medien wie Skulptur, Video, Design und Druck arbeitet.

ist ein in Brasilien geborener und in Deutschland lebender Digitalkünstler, der mit verschiedenen Medien wie Skulptur, Video, Design und Druck arbeitet. Louise Bartle ist eine Schlagzeugerin aus dem Vereinigten Königreich, die im Alter von 13 Jahren zu spielen begann.

ist eine Schlagzeugerin aus dem Vereinigten Königreich, die im 13 Jahren zu spielen begann. Xamã ist ein brasilianischer Rapper, Sänger, Komponist und Dichter, der vor kurzem viral ging und Streaming-Rekorde brach.

ist ein brasilianischer Rapper, Sänger, Komponist und Dichter, der vor kurzem viral ging und Streaming-Rekorde brach. Wanda Pot ist eine in Kolumbien ansässige Designerin, die sich auf Wandgraffiti, Art Direction, Branding und Kalligrafie spezialisiert hat.

ist eine in Kolumbien ansässige Designerin, die sich auf Wandgraffiti, Art Direction, Branding und Kalligrafie spezialisiert hat. Lara91K ist eine argentinische Sängerin, die mit ihrer genreübergreifenden Musik die Trap-Musikszene umgestaltet.

Um den Film anzuschauen, weitere Informationen über die einzelnen Nachwuchskünstler zu erhalten und vieles mehr, klicken Sie HIER . Auf den sozialen Kanälen von Budweiser und Anderson .Paak kann man einen Blick hinter die Kulissen der Kampagne werfen.

Informationen zu Anheuser-Busch InBev und Budweiser

Anheuser-Busch InBev ist ein börsennotiertes Unternehmen (Euronext: ABI) mit Sitz in Leuven, Belgien, mit Zweitlistungen an den Börsen von Mexiko (MEXBOL: ANB) und Südafrika (JSE: ANH) und mit American Depositary Receipts an der New Yorker Börse (NYSE): BUD) notiert ist. Als Unternehmen haben wir große Träume, um eine Zukunft mit mehr Jubel zu schaffen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um die Momente des Lebens zu meistern, unsere Branche voranzubringen und einen sinnvollen Beitrag in der Welt zu leisten. Wir sind bestrebt, großartige Marken zu schaffen, die dem Test der Zeit standhalten, und die besten Biere mit den besten Zutaten zu brauen. Unser vielfältiges Portfolio von weit über 500 Biermarken umfasst die globalen Marken Budweiser®, Corona® und Stella Artois®, die länderübergreifenden Marken Beckʼs®, Hoegaarden®, Leffe® und Michelob ULTRA® sowie lokale Champions wie Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, und Skol®. Unser Brauerbe geht mehr als 600 Jahre zurück, über Kontinente und Generationen hinweg. Von unseren europäischen Wurzeln in der Brauerei Den Hoorn in Löwen, Belgien, ausgehend. Zu dem Pioniergeist der Brauerei Anheuser & Co in St. Louis, USA. Zu der Gründung der Schlossbrauerei in Südafrika während des Goldrauschs in Johannesburg. Nach Bohemia, der ersten Brauerei in Brasilien. Geografisch diversifiziert und mit einem ausgewogenen Engagement in Industrie- und Schwellenländern, nutzen wir die kollektiven Stärken von rund 169.000 Kollegen in fast 50 Ländern weltweit. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz von AB InBev 54,3 Milliarden USD (ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen).

Budweiser ist ein mittelkräftiges, geschmackvolles, knackiges Lagerbier nach amerikanischer Art. Gebraut mit der besten Gerste und einer Mischung aus erstklassigen Hopfensorten ist Budweiser eine Ikone des Optimismus und des Feierns, die in über 60 Ländern auf der ganzen Welt getrunken wird. Budweiser hat sich verpflichtet, jedes Budweiser bis 2025 mit 100 % erneuerbarer Energie zu brauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806406/Budweiser_Anderson__Paak_Still_final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800342/budglb_mark_logo_st_red_rgb__1_Logo.jpg

SOURCE Budweiser