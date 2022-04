Budweiser estreia conteúdo global "Tomorrow Is Yours to Take" com artista visionário Anderson .Paak e nova geração de criadores em colaboração mundial

A campanha Tomorrow is Yours to Take foi lançada hoje com um videoclipe intitulado "Yours to Take", apresentando uma música original produzida e cantada por .Paak. O clipe conta a história dos profissionais de criação e aspirantes a talento que superam opositores e céticos em todo o mundo, com a Budweiser acompanhando cada etapa da jornada. O clipe é uma colaboração mundial e conta com o jogador francês de futebol freestyle Sean Garnier, o rapper brasileiro Xamã, a designer de moda sueca Julia Dang, a artista colombiana de grafite Wanda Pot, a cantora argentina Lara91K, o designer gráfico brasileiro Gabriel Massan e a baterista britânica Louise Bartle.

"Budweiser é um clamor por criadores incansáveis, sonhadores e batalhadores que fazem de tudo para deixar sua marca. Embora hoje marque o lançamento de Tomorrow is Yours to Take, são os criadores, os sonhadores e as pessoas que correm riscos que estão no centro dessa nova evolução", disse Todd Allen, vice-presidente de marketing global da Budweiser. "Como alguém que desafiou os opositores para seguir seu sonho, .Paak incorpora o espírito de Tomorrow is Yours to Take e seu significado."

Wieden+Kennedy liderou o conceito criativo da campanha em parceria com a Budweiser, .Paak e uma equipe de criadores do mundo todo. "Yours to Take" celebra o poder de uma geração independente que faz aquilo em que acredita, independentemente do que os outros digam. Com uma música original de .Paak e histórias reais de profissionais de criação de verdade para transmitir a mensagem, a campanha tinha que ser mais do que um anúncio. E foi quando nasceu o videoclipe: uma peça de entretenimento que ajudou a fazer parte da cultura de forma autêntica com uma sensação cinematográfica.

Ao fazer parceria com .Paak para produzir a trilha sonora dessa campanha global, a Budweiser está estabelecendo as bases para futuras ações de apoio a profissionais de criação promissores. Isso é só o começo.

"Minha nova música para a campanha não é apenas uma música, é um hino! Em minha opinião, é como um clamor pelas pessoas que estão FARTAS de ouvir todas as razões pelas quais seus sonhos são impossíveis", disse Anderson .Paak. "Confie em mim, eu ouvi todos esses opositores também, mas me mantive motivado e fiz o possível para ignorar os haters a cada passo do caminho. Minha esperança é que eu e a Budweiser possamos chegar até artistas, designers, atletas e profissionais de criação – todos! – em todo o mundo que estejam prontos para dar o primeiro passo em seu caminho para a grandeza."

Cada profissional de criação promissor que participou do clipe incorpora uma das paixões do público da Budweiser, como música, artes, moda e esportes.

Séan Garnier, da França, é o primeiro campeão mundial de futebol freestyle da história.

Wanda Pot é uma designer da Colômbia especializada em murais de grafite, direção de arte, branding e caligrafia.

Lara91K é uma cantora da Argentina cuja música que derruba as barreiras de gênero está remodelando o cenário da trap music.

Para assistir ao clipe, obter mais informações sobre cada profissional de criação promissor e muito mais, clique AQUI. As filmagens dos bastidores da criação da campanha podem ser assistidas nos canais de mídia social da Budweiser e de Anderson .Paak.

