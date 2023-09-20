Bulutlar Yelken Denizde Yüzer: Türkiye'deki Ningbo Kültür ve Turizm Tanıtım Etkinliği

News provided by

Ningbo Municipal Bureau of Culture, Radio Television and Tourism

20 Sep, 2023, 09:32 ET

İSTANBUL, 20 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- 13 Eylül tarihinde Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da "Pitoresk ve Dinamik Zhejiang" (Türkiye) Kültür ve Turizm Ürün Sunumu ve Ningbo Kültür ve Turizm Tanıtım etkinliği gerçekleşti.       

Bu etkinlik sırasında Zhejiang, Türk pazarı için hazırlanmış iki özel turistik rotayı resmen tanıttı: "Antik Cazibe ve Kültürel Miras Turu" ve "Zanaatkar Sergi Turu". Bu iki rota, Ningbo'daki birçok ünlü kültürel ve turistik mekan da dahil olmak üzere Zhejiang'ın pitoresk manzaralarını ve zengin kültürel mirasını sergiliyor.

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The Ningbo Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, and Tourism with Mr. İdris Şerçi, Deputy Director of the Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism
The Ningbo Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, and Tourism with Mr. İdris Şerçi, Deputy Director of the Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism

Bu eşsiz turistik rotaların her ikisinde de önemli bir durağı olan Ningbo, ziyaretçilerine tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunuyor. "Antik Cazibe ve Kültürel Miras Turu", yolcuları Lao Wai Tan, Tianyi Köşkü, Dongqian Gölü gibi tesislere götürüyor ve Ningbo'nun zengin tarihi ve kültürel geçmişine bir bakış sunuyor. Bu arada "Zanaatkar Sergi Turu," turistlerin altın ve gümüş işleme, kayıp mum tekniği ve ahşap inşaatı gibi geleneksel somut olmayan kültürel miras becerilerini deneyimlemelerine izin vererek Çin geleneksel kültürünün muhteşem güzelliğine daldırıyor.

Ningbo kültür ve turizm tanıtım etkinliği sırasında Ningbo'nun kültür ve turizm kaynakları üç tematik bölüm altında sunuldu: "Dağlar ve Denizlerin Kıyısında Doğmak", "Milenyum Kültürünü Keşfetmek" ve "Modern Refaha Tanıklık Etmek".  Bu sunumlar, Ningbo'nun sunduğu çeşitli kültürel ve turizm kaynaklarını sergilemek için çeşitli multimedya formatları, canlı tanıtımlar ve etkileşimli deneyimler kullandı.

Soru ve Cevap oturumunda Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karşılı ve yerel bir turizm şirketinin müdürü Fatih Mehmedi, Türkiye'den Ningbo'ya seyahat konusunu heyecanla tartıştılar. Zhejiang'da büyük bir kültür ve turizm şehri olan Ningbo'nun eşsiz cazibesini vurguladılar ve doğal güzelliğini ve zengin tarihi mirasını deneyimlemek için Ningbo'yu kişisel olarak ziyaret etme arzularını dile getirdiler.

Ningbo Belediyesi Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu'ndan ilgili yetkili, "Bu etkinlik sayesinde Türk dostlarımızın Jiangnan ve kıyı Ningbo'nun cazibesini ve sıcaklığını değerlendirmelerini ve iki bölgemiz arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki değişim ve iş birliğini daha da geliştirmelerini umuyoruz." dedi.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2214710/image_5018834_30837969.jpg

SOURCE Ningbo Municipal Bureau of Culture, Radio Television and Tourism

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