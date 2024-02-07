Bybit представила бесплатный инструментарий для более продуманного криптоинвестирования

ДУБАИ, ОАЭ, 8 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая по объему криптовалютная биржа мира, опросила своих внутренних экспертов и создала бесплатный набор инструментов, который позволяет находить недооцененные криптопроекты. Уникальный набор инструментов криптоинвестиционного анализа основан на миссии Bybit быть мировым криптоковчегом и предлагать лучшие инструменты для безопасного и легкого инвестирования.

Bybit Launches Free Toolkit for Smarter Crypto Investing

Понимая потребность в более информированных инвестиционных стратегиях на рынке криптовалют, Bybit разработал доступный набор технических инструментов, предназначенных для повышения грамотности инвестора и более эффективного принятия решений.

Набор инструментов криптоинвестиционного анализа Bybit легко размещается в бесплатной таблице Google Sheet и предназначен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Он предлагает массив мощных индексов и точек данных для оценки криптовалютных проектов не ограничиваясь лишь анализом цен.

Этот набор инструментов обеспечивает фундаментальный анализ криптопроектов, для того чтобы инвесторы за шумихой могли разглядеть и оценить истинную стоимость инвестиций, благодаря чему чувствовать себя увереннее и формировать более качественный портфель.

«Наша миссия — расширять возможности инвесторов с помощью инструментария и знаний с целью принятия ими более информированных решений», — сказал Ben Zhou, CEO of Bybit. «Этот набор инструментов воплощает нашу приверженность улучшению криптоинвестиционного ландшафта, сочетая простоту с мощными аналитическими возможностями для раскрытия истинной ценности цифровых активов», — добавил он.

Данный набор инструментов охватывает различные аспекты фундаментального анализа, от экономических факторов до состояния проекта и социального влияния, что обеспечивает комплексный подход к криптоинвестированию. Он является свидетельством преданности Bybit делу формирования более образованного и компетентного торгового сообщества.

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Расширяйте свои возможности криптоинвестирования уже сегодня!

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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