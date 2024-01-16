Bybit CEO выступает с программной речью в момент исторического решения по BTC ETF

ДУБАЙ, ОАЭ, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов, с радостью объявляет о докладе The CryptoArk Keynote Ben Zhou, co-founder и CEO, который запланирован на 10 января 2024 г. в 8:00 по всемирному координированному времени (UTC).

Bybit CEO Gives Keynote Speech on the Week of Historic BTC ETF Decision

В рамках этого очень ожидаемого события существующие и новые пользователи криптобиржи смогут принять участие в опросе с множественным выбором, пройдя который можно выиграть торговый бонус в размере 20 USDT. Более того, участники смогут задать свои вопросы Ben с помощью QR-кода. Пять человек, задавшие самые интересные вопросы, получат торговый бонус в размере 200 USDT.

Программная речь, совпадающая с видением Bybit в отношении #TheCryptoArk, продемонстрирует значительные достижения компании за 2023 год наряду с ее взглядом на будущее индустрии цифровых активов. В докладе примут участие руководители высшего звена Bybit, каждый из которых поделится своим взглядом по разным вопросам, начиная с трейдинга с использованием ИИ до опционов на криптовалюту.

В программной речи будут затронуты вопросы экспоненциального роста Bybit, ознаменованного достижением свыше 20 миллионов пользователей за пять лет, запуском 93 новых продуктов и поддержкой 96 блокчейнов с помощью депозитов и вывода средств. Помимо этого, на мероприятии будут раскрыты секреты восьмикратного роста объемов торгов спотовыми контрактами на Bybit и роста до третьей позиции по криптодеривативам.

Ben расскажет о своей приверженности высоким стандартам соблюдения нормативов, включая работу в Южной Африке и Нидерландах. Участникам также будет предоставлена информация по усовершенствованиям платформы Bybit, направленным на рост объема сделок, улучшение подключаемости API и инструменты торговли на базе ИИ.

«Данное программное заявление позволит присоединиться к биению пульса криптомира», –сказал Ben. «Это возможность понять тенденции, вызовы и возможности, которые будут формировать будущую стратегию Bybit, а именно, вывод нового децентрализованного кошелька на более широкий рынок, привлечение к этому различных организаций и дальнейшее внедрение нашей карты Bybit».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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