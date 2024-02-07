Bybit, Daha Akıllı Kripto Yatırımı için Ücretsiz Araç Setini Başlattı

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Bybit

07 Feb, 2024, 21:38 ET

DUBAİ, BAE, 8 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası, kendi iç uzmanlarıyla bir anket yaptı ve yatırımcıların değeri düşük kripto projelerini bulmasına olanak tanıyan ücretsiz bir araç seti oluşturdu. Çığır açan Kripto Yatırım Analizi Araç Seti, Bybit'in dünyanın Kripto Ark'ı olma misyonundan kaynaklanıyor ve güvenli ve kolay yatırım için en iyi araçları sunuyor.

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Bybit Launches Free Toolkit for Smarter Crypto Investing
Bybit Launches Free Toolkit for Smarter Crypto Investing

Kripto pazarında daha bilinçli yatırım stratejilerine olan ihtiyacın farkına varan Bybit, yatırımcıların okuryazarlığını ve karar verme sürecini yükseltmeyi amaçlayan erişilebilir bir teknik araç seti geliştirdi.

Ücretsiz bir Google E-Tablosu aracılığıyla kolayca sunulan Bybit Kripto Yatırım Analizi Araç Seti, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır. Kripto projelerini yalnızca fiyat analizinin ötesinde değerlendirmek için bir dizi güçlü oran ve veri noktası sunuyor.

Bu araç seti, kripto projelerinde Temel Analiz gerçekleştirmeye yönelik bir yöntem sunar; böylece yatırımcılar abartılı reklamın arkasına bakabilir ve bir yatırımın gerçek değerini değerlendirerek daha fazla gönül rahatlığı ve daha yüksek kaliteli bir portföy elde edebilir.

Bybit CEO'su Ben Zhou, "Misyonumuz, yatırımcılara daha bilinçli kararlar almalarını sağlayacak araç ve bilgileri sunmaktır" dedi. "Bu araç seti, dijital varlıkların gerçek değerini ortaya çıkarmak için basitliği güçlü analitik yeteneklerle birleştirerek kripto yatırım ortamını geliştirmeye olan bağlılığımızı somutlaştırıyor."

Araç seti, ekonomik faktörlerden proje sağlığına ve sosyal etkiye kadar Temel Analizin çeşitli yönlerini kapsamakta ve kripto yatırımına kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu, Bybit'in daha eğitimli ve yetkin bir ticaret topluluğu oluşturmaya olan bağlılığının bir kanıtıdır.

Şu dillerde mevcuttur:

Kripto yatırımlarınızı güçlendirmeye bugün başlayın! 

#Bybit / #KriptonunNuhunGemisi

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
Medya talepleriniz için lütfen iletişime geçin: [email protected] 
Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com 
Güncellemeler için lütfen takip edin: Bybit Toplulukları ve Sosyal Medya

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