Bybit Web3: трансляция мастер-класса по росту портфеля Ethereum и розыгрыш YieldNest

ДУБАЙ, ОАЭ, 2 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине криптобиржа в мире по объему торгов, рада объявить о своем первом в истории мастер-классе по Ethereum (ETH), бесплатном онлайн-мероприятии, демонстрирующем способность ETH стимулировать следующую тенденцию повышения. Этот мастер-класс, предназначенный для опытных криптоинвесторов и новичков, позволит изучить возможности децентрализованных финансов и Bybit Web3 для роста вашей позиции в ETH.

Bybit Web3 Presents: Grow Your Ethereum Portfolio Masterclass Livestream and YieldNest Giveaway

Запланированный на 28 июня 2024 года, в 6:00 UTC, мастер-класс по ETH представит экспертов, которые будут обучать зрителей управлению своими портфелями и поиску новых способов увеличения своих ETH-кошельков. Мероприятие обещает стать бесценным ресурсом для тех, кто хочет углубить свое понимание децентрализованных финансов (DeFi) и экосистемы Ethereum и извлечь выгоду из ее растущего потенциала с помощью Bybit Web3.

Избранные тренеры:

Sam Kazemian , founder of Frax Finance

, founder of Frax Finance Deo Brands , co-founder of YieldNest

, co-founder of YieldNest Emily Bao , Bybit Web3 evangelist

, Bybit Web3 evangelist Cryptos Cobra, founder of Cryptos Cobra

Ведущий: Nathan Thompson, lead tech writer at Bybit.

Участники также могут предварительно зарегистрироваться, принять участие в опросе Ethereum и разблокировать долю в 36 000 000 токенов PEPE в период события с 21 июня 2024 года, 8:00 UTC, до 5 июля 2024 года, 23:59 UTC.

YieldNest, участник прямой трансляции, присоединится к розыгрышу, предложив три эксклюзивных NFT YieldNest, которые, как правило, предоставляются только пользователям с более 5 восстановленных ETH на YieldNest. Эти NFT повышают YieldNest Seeds на 15%.

Сведения о трансляции:

Отметьте в своем календаре: 28 июня 2024 г., 6:00 UTC

Присоединяйтесь: Смотреть в прямом эфире

Присоединяйтесь к нам на этом трансформирующем событии и вооружитесь знаниями, чтобы ориентироваться и извлекать выгоду из развивающегося ландшафта Ethereum.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

О компании Bybit

Bybit — вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предоставляет профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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