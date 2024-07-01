Bybit Web3: трансляция мастер-класса по росту портфеля Ethereum и розыгрыш YieldNest
Jul 01, 2024, 22:10 ET
ДУБАЙ, ОАЭ, 2 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине криптобиржа в мире по объему торгов, рада объявить о своем первом в истории мастер-классе по Ethereum (ETH), бесплатном онлайн-мероприятии, демонстрирующем способность ETH стимулировать следующую тенденцию повышения. Этот мастер-класс, предназначенный для опытных криптоинвесторов и новичков, позволит изучить возможности децентрализованных финансов и Bybit Web3 для роста вашей позиции в ETH.
Запланированный на 28 июня 2024 года, в 6:00 UTC, мастер-класс по ETH представит экспертов, которые будут обучать зрителей управлению своими портфелями и поиску новых способов увеличения своих ETH-кошельков. Мероприятие обещает стать бесценным ресурсом для тех, кто хочет углубить свое понимание децентрализованных финансов (DeFi) и экосистемы Ethereum и извлечь выгоду из ее растущего потенциала с помощью Bybit Web3.
Избранные тренеры:
- Sam Kazemian, founder of Frax Finance
- Deo Brands, co-founder of YieldNest
- Emily Bao, Bybit Web3 evangelist
- Cryptos Cobra, founder of Cryptos Cobra
Ведущий: Nathan Thompson, lead tech writer at Bybit.
Участники также могут предварительно зарегистрироваться, принять участие в опросе Ethereum и разблокировать долю в 36 000 000 токенов PEPE в период события с 21 июня 2024 года, 8:00 UTC, до 5 июля 2024 года, 23:59 UTC.
YieldNest, участник прямой трансляции, присоединится к розыгрышу, предложив три эксклюзивных NFT YieldNest, которые, как правило, предоставляются только пользователям с более 5 восстановленных ETH на YieldNest. Эти NFT повышают YieldNest Seeds на 15%.
Сведения о трансляции:
Отметьте в своем календаре: 28 июня 2024 г., 6:00 UTC
Присоединяйтесь: Смотреть в прямом эфире
Присоединяйтесь к нам на этом трансформирующем событии и вооружитесь знаниями, чтобы ориентироваться и извлекать выгоду из развивающегося ландшафта Ethereum.
#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3
О компании Bybit
Bybit — вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предоставляет профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.
За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
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