Bybit Web3 анонсирует старт кампании «Mantle Sharding With Ethena»

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, рада объявить о начале кампании, организованной совместно с Mantle Network: Mantle Sharding With Ethena. Это захватывающее событие предлагает держателям активов в $MNT возможность заработать свою долю шардов Ethena из общего массива объемом 2,5 млрд.

Блокируйте суммы в $MNT и зарабатывайте токены-квитанции mShard

Официальный период блокировки для кампании Mantle Sharding With Ethena длится с 10:00 UTC 27 марта 2024 года до10:00 UTC 26 апреля 2024 года. В течение этого времени пользователи Bybit Web3 могут блокировать свои токены $MNT, чтобы заработать желанные mShard. Эти токены-квитанции mShard полностью обеспечены казначейством Mantle и позже будут обмениваться на нативные токены Ethena, $ENA.

Максимизируйте свои вознаграждения и торгуйте mShard в различных приложениях DeFi

Для получения максимального потенциального вознаграждения пользователям рекомендуется держать свои активы в $MNT заблокированными в течение всего периода кампании. Вознаграждения динамически рассчитываются и обновляются в режиме реального времени на основе общего количества $MNT, заблокированного в секунду всеми участниками.

Bybit Web3 гордится тем, что стала первой экосистемой, которая позволяет пользователям свободно торговать шардами Ethena в форме mShard в различных приложениях DeFi. Эта интеграция знаменует собой важную веху для экосистемы Mantle и открывает путь для дальнейших интересных разработок.

Не упустите возможность заработать значительные вознаграждения и внести свой вклад в развитие экосистем Mantle и Ethena. Полную информацию и инструкции по участию можно найти на веб-сайте

https://announcements.bybit.com/en/article/limited-time-offer-lock-in-mnt-and-grab-your-share-of-2-500-000-000-ethena-shards--blt66c8da8bd86d0910/

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы рады приветствовать строителей, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся, с сообществом более миллиона пользователей кошельков, более 10 основных партнеров по экосистеме, и их число продолжает расти.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы защищены протоколами безопасности и накопленным опытом, которые делают Bybit третьей по объему торгов криптобиржей в мире, которой доверяют 25 миллионов пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

За подробной информацией о Bybit обращайтесь на веб-сайт Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com

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