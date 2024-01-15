Bybit Web3 представляет платформу NFT Pro: меняя представления об открытости NFT

ДУБАЙ, ОАЭ, 15 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit , третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, с радостью объявляет, что ее подразделение Web3 открывает NFT Pro, революционную платформу, которая делает увлекательный мир NFT доступным и выгодным для каждого. Обладая одной из самых крупных и разнообразных коллекций в мире, платформа Bybit NFT Pro упрощает анализ NFT и дает возможность пользователям целостно ориентироваться в постоянно меняющейся экосистеме Web3.

«Мы рады объявить об открытии платформы NFT Pro в качестве краеугольного камня нашей миссии революционно изменить открытость в Web3, — говорит Ben Zhou, соучредитель и CEO компании Bybit. — Технология Web3 должна создавать возможности, а не эксклюзивность. Платформа NFT Pro приветствует всех, от опытных коллекционеров до любопытствующих новичков, и предлагает присоединиться к нам в формировании будущего, в котором каждый может владеть частичкой метавселенной».

Мост между Web2 и Web3

Платформа NFT Pro выступает мостом между технологиями Web2 и Web3, с открытыми объятиями приветствуя разработчиков традиционных веб-ресурсов. Пользователи получают эксклюзивный ранний доступ к NFT-сотрудничеству с мировыми музыкантами, художниками, спортсменами и знаковыми деятелями культуры за счет специализированных фирменных магазинов NFT и эксклюзивных выпусков. Этот мост не только открывает двери для фанатов и коллекционеров, но также раскрывает известным личностям потенциал Web3.

Революционные особенности расширяют возможности коллекционирования токенов NFT и торговли ими:

1. Повышенная ликвидность за счет интеграции нескольких платформ

Платформа NFT Pro целостно интегрируется с разными рынками NFT, позволяя покупать токены NFT непосредственно на платформе. Она также позволяет исполнять и поддерживает одновременные ожидающие исполнения заказы на разных платформах, обеспечивая наших пользователей конкурентным преимуществом на динамичном рынке NFT.

2. Оптимизированная среда пользователя с быстрыми транзакциями

Обрабатывая транзакции с беспрецедентной скоростью, платформа NFT Pro устанавливает новую планку для платформ NFT. Оптимизация объема локальных данных на платформе NFT Pro способствует целостно эффективному и более слаженному трейдингу.

3. Экономически эффективный трейдинг с более низкими сборами и быстрыми транзакциями

Платформа Bybit NFT Pro представляет интеллектуальный сравнительный выбор рынка. Пользователи получают выгоду от более конкурентного уровня сборов и более высокой скорости транзакций, что делает их трейдинг более экономичным и эффективным.

4. Быстрый запуск популярных активов NFT

Платформа NFT Pro гордится широким спектром востребованных активов NFT, включая «голубые фишки» и трендовые проекты Ethereum (ETH). При этом скорость превосходит большинство конкурентов на рынке. Мы впечатляем синхронизацией и запуском новых активов на нашей платформе всего за 1 минуту, что является выдающимся показателем.

5. Вознаграждение действий каждого энтузиаста NFT

Платформа NFT Pro приветствует активное участие, вознаграждая пользователей баллами за каждую покупку и продажу NFT. Эти баллы открывают доступ к великолепным пулам призов и эксклюзивным токенам NFT, добавляя аспект развлечения и вознаграждения в коллекционирование токенов NFT и торговлю ими. Программа вознаграждения развивается параллельно с платформой, регулярно представляя все новые предложения, например токены или NFT.

Неважно, являетесь вы опытным коллекционером NFT или только знакомитесь с Web3, платформа NFT Pro компании Bybit открывает путь в мир возможностей во вселенной Web3. Bybit Web3 строится на доверии и безопасности, уделяя внимание в первую очередь безопасности пользователей и надежности мер предосторожности, чтобы ценные NFT постоянно были защищены.

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая более простую, открытую и равную экосистему для каждого. Мы стремимся привлекать разработчиков, созидателей и партнеров в пространство блокчейн, и наше приглашение распространяется как на приверженцев криптотехнологий, так и на любопытствующих, в результате чего в нашем сообществе свыше 800 000 пользователей кошельков, больше 10 крупных партнеров экосистемы и мы продолжаем развиваться.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, коллекционирования и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы все поддерживаются безопасностью и опытом, благодаря которым криптовалютная биржа Bybit занимает 3-е место в мире и ей доверяют 20 млн пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к революции прямо сейчас и открывайте дверь в свое будущее в Web3 вместе с Bybit.

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit и в социальных сетях

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