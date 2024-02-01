Bybit Web3 и LightCycle -- виртуальный концерт в честь 25-летнего юбилея Р. Уильямса

Bybit Web3 совместно с LightCycle предлагают уникальный виртуальный опыт — виртуальный концерт в честь 25-летнего юбилея Робби Уильямса

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках новаторского сотрудничества с Hape2.0-LightCycle, официальным партнером по организации виртуального концерта в честь 25-летия сольной карьеры Робби Уильямса, Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, готовится произвести фурор в среде Web3, устроив необычное празднование 25-летнего творческого юбилея певца. Bybit Web3 является официальным партнером торговой площадки NFT на предстоящем виртуальном концерте «Робби Уильямс за гранью реальности в метавселенной LightCycle — виртуальное музыкальное шоу» (Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle – A Virtual Music Experience), анонсированном LightCycle.

Bybit Web3 teamed up with LightCycle Presents This Unforgettable Virtual Experience - Robbie Williams' 25th Anniversary Virtual Concert

Как официальная торговая площадка NFT для продажи билетов на виртуальное «живое» шоу и связанных с ним коллекционных товаров, Bybit Web3 предлагает фантастический сплав музыки и высоких технологий. Это знаковое сотрудничество знаменует собой поворотный момент в эволюции Web3, демонстрируя непоколебимую приверженность Bybit роли первопроходца вселенной Web3.

Это партнерство — вестник наступления революционной эры органичного слияния технологии и развлечений, результатом которого станет беспрецедентный праздник музыки и сообщества в экосистеме, простой, открытой и одинаково доступной для всех.

Шоу, представленное LightCycle, станет самым эпохальным концертом 2024 года с участием кумира миллионов Робби Уильямса — теперь уже в метавселенной. Став эксклюзивной официальной торговой площадкой NFT для новаторского метавселенского концерта, компания Bybit вступила в историческое партнерство с LightCycle, одновременно устанавливая новые стандарты в индустрии развлечений и переосмысливая союз индустрии развлечений с технологией блокчейн.

3 инновации, которые Bybit привносит в мир Web3 в партнерстве с LightCycle, включают:

Доступ к коллекционным реликвиям, билетам на концерт и паспорту метавселенной в рамках единого пакета — как одна из крупнейших в мире торговых площадок NFT, Bybit предоставляет фанатам эксклюзивный канал для приобретения билетов на концерт Робби Уильямса, предлагая воспользоваться беспрецедентными возможностями динамичного мира блокчейн. Упрощение взаимодействия с пользователями и его превращение в беспроблемный и приятный опыт — интуитивно понятная платформа Bybit и высокая скорость транзакций в корне меняют процесс покупки билетов, позволяя пользователям легко гарантировать свое присутствие на концерте. Обеспечение равного доступа к событию для поклонников Робби Уильямса в версиях Web3 и Web2 — фанаты смогут насладиться виртуальным концертом и приобрести коллекционные предметы несколькими способами. Поклонники Робби Уильямса и пользователи Bybit могут купить билеты на площадке Bybit NFT Pro, а также выиграть билеты и концертную атрибутику в розыгрышах в социальных сетях.

«Это партнерство знаменует собой ключевую веху для Bybit Web3. Мы хотим сделать Web3 частью повседневной жизни каждого человека и стремимся открыть новые горизонты в индустрии развлечений, органично интегрируя потенциал технологии блокчейн в формате виртуальных концертов, — заявил Ben Zhou, co-founder и CEO (Bybit). — Партнерство с LightCycle вписывается в нашу концепцию создания уникального и захватывающего опыта для сообщества Web3 и выхода за границы традиционного понятия о развлечениях».

Bobby Chow, co-founder и CEO (LightCycle), говоря о причинах выбора Bybit в качестве официального эксклюзивного партнера, отметил:

«Приверженность компании Bybit инновациям и ее авторитет на торговой площадке NFT сделали ее идеальным партнером для LightCycle. Мы разделяем ее курс на создание уникального пользовательского опыта в виртуальном мире, а профессионализм Bybit в области технологии блокчейн полностью отвечает нашей цели по обеспечению безопасного и увлекательного участия в концертах в метавселенной. Вместе мы намерены обновить стандарты в сфере виртуальных развлечений. Этот концерт — особенный, и не только как музыкальное событие; речь идет о расширении границ возможного в эпоху цифровых технологий».

Дополнительную информацию можно получить здесь: https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/

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О Bybit Web3

Bybit Web3 переосмысливает понятие открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, насчитывающему более 1 миллиона пользователей криптокошельков, более 10 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжающему свой рост.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены безопасностью и опытом, позволившим криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 20 млн пользователей во всем мире.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

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