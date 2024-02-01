Bybit Web3 и LightCycle -- виртуальный концерт в честь 25-летнего юбилея Р. Уильямса

News provided by

Bybit

01 Feb, 2024, 10:05 ET

Bybit Web3 совместно с LightCycle предлагают уникальный виртуальный опыт — виртуальный концерт в честь 25-летнего юбилея Робби Уильямса

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках новаторского сотрудничества с Hape2.0-LightCycle, официальным партнером по организации виртуального концерта в честь 25-летия сольной карьеры Робби Уильямса, Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, готовится произвести фурор в среде Web3, устроив необычное празднование 25-летнего творческого юбилея певца. Bybit Web3 является официальным партнером торговой площадки NFT на предстоящем виртуальном концерте «Робби Уильямс за гранью реальности в метавселенной LightCycle — виртуальное музыкальное шоу» (Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle – A Virtual Music Experience), анонсированном LightCycle.

Continue Reading
Bybit Web3 teamed up with LightCycle Presents This Unforgettable Virtual Experience - Robbie Williams' 25th Anniversary Virtual Concert
Bybit Web3 teamed up with LightCycle Presents This Unforgettable Virtual Experience - Robbie Williams' 25th Anniversary Virtual Concert

Как официальная торговая площадка NFT для продажи билетов на виртуальное «живое» шоу и связанных с ним коллекционных товаров, Bybit Web3 предлагает фантастический сплав музыки и высоких технологий. Это знаковое сотрудничество знаменует собой поворотный момент в эволюции Web3, демонстрируя непоколебимую приверженность Bybit роли первопроходца вселенной Web3.

Это партнерство — вестник наступления революционной эры органичного слияния технологии и развлечений, результатом которого станет беспрецедентный праздник музыки и сообщества в экосистеме, простой, открытой и одинаково доступной для всех.

Шоу, представленное LightCycle, станет самым эпохальным концертом 2024 года с участием кумира миллионов Робби Уильямса — теперь уже в метавселенной. Став эксклюзивной официальной торговой площадкой NFT для новаторского метавселенского концерта, компания Bybit вступила в историческое партнерство с LightCycle, одновременно устанавливая новые стандарты в индустрии развлечений и переосмысливая союз индустрии развлечений с технологией блокчейн.

3 инновации, которые Bybit привносит в мир Web3 в партнерстве с LightCycle, включают:

  1. Доступ к коллекционным реликвиям, билетам на концерт и паспорту метавселенной в рамках единого пакета — как одна из крупнейших в мире торговых площадок NFT, Bybit предоставляет фанатам эксклюзивный канал для приобретения билетов на концерт Робби Уильямса, предлагая воспользоваться беспрецедентными возможностями динамичного мира блокчейн.
  2. Упрощение взаимодействия с пользователями и его превращение в беспроблемный и приятный опыт — интуитивно понятная платформа Bybit и высокая скорость транзакций в корне меняют процесс покупки билетов, позволяя пользователям легко гарантировать свое присутствие на концерте.
  3. Обеспечение равного доступа к событию для поклонников Робби Уильямса в версиях Web3 и Web2 — фанаты смогут насладиться виртуальным концертом и приобрести коллекционные предметы несколькими способами. Поклонники Робби Уильямса и пользователи Bybit могут купить билеты на площадке Bybit NFT Pro, а также выиграть билеты и концертную атрибутику в розыгрышах в социальных сетях.

«Это партнерство знаменует собой ключевую веху для Bybit Web3. Мы хотим сделать Web3 частью повседневной жизни каждого человека и стремимся открыть новые горизонты в индустрии развлечений, органично интегрируя потенциал технологии блокчейн в формате виртуальных концертов, — заявил Ben Zhou, co-founder и CEO (Bybit). — Партнерство с LightCycle вписывается в нашу концепцию создания уникального и захватывающего опыта для сообщества Web3 и выхода за границы традиционного понятия о развлечениях».

Bobby Chow, co-founder и CEO (LightCycle), говоря о причинах выбора Bybit в качестве официального эксклюзивного партнера, отметил:

«Приверженность компании Bybit инновациям и ее авторитет на торговой площадке NFT сделали ее идеальным партнером для LightCycle. Мы разделяем ее курс на создание уникального пользовательского опыта в виртуальном мире, а профессионализм Bybit в области технологии блокчейн полностью отвечает нашей цели по обеспечению безопасного и увлекательного участия в концертах в метавселенной. Вместе мы намерены обновить стандарты в сфере виртуальных развлечений. Этот концерт — особенный, и не только как музыкальное событие; речь идет о расширении границ возможного в эпоху цифровых технологий».

Дополнительную информацию можно получить здесь: https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/

#Bybit #BybitWeb3 #TheCryptoArk

О Bybit Web3

Bybit Web3 переосмысливает понятие открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы неизменно ждем в блокчейн-пространстве разработчиков, создателей и партнеров, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся присоединиться к сообществу, насчитывающему более 1 миллиона пользователей криптокошельков, более 10 крупных партнеров по экосистеме и постоянно продолжающему свой рост.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы обеспечены безопасностью и опытом, позволившим криптовалютной бирже Bybit войти в тройку мировых лидеров и завоевать доверие 20 млн пользователей во всем мире.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/2330956/Bybit_LightCycle_RW_NFT_Sample.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg


 

Also from this source

Bybit Web3 associé à LightCycle présente cette expérience virtuelle inoubliable - Concert virtuel pour fêter les 25 ans de carrière de Robbie Williams

Bybit Web3 associé à LightCycle présente cette expérience virtuelle inoubliable - Concert virtuel pour fêter les 25 ans de carrière de Robbie Williams

Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire avec Hape2.0-LightCycle, le partenaire officiel du concert virtuel célébrant les 25 années de...
Bybit Web3 i LightCycle prezentują niezapomniane widowisko w wirtualnej rzeczywistości - koncert Robbiego Williamsa z okazji 25-lecia obecności piosenkarza na scenie

Bybit Web3 i LightCycle prezentują niezapomniane widowisko w wirtualnej rzeczywistości - koncert Robbiego Williamsa z okazji 25-lecia obecności piosenkarza na scenie

Bybit, trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, już wkrótce poczyni kolejny krok w rewolucji Web3,...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Blockchain

Image1

Blockchain

News Releases in Similar Topics

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.