Bybit Web3 "Mantle Sharding With Ethena" Kampanyasını Duyurdu

DUBAI, BAE, 1 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Hacim açısından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, Mantle Network ile iş birliğiyle gerçekleştireceği kampanyayı duyurmaktan heyecan duyuyor: Mantle Sharding With Ethena. Bu heyecan verici etkinlik, $MNT sahiplerine devasa 2,5 milyar Ethena Shard'dan pay kazanma fırsatı sunuyor.

$MNT'ye Kilitleyin ve mShard Kazanın

Mantle Sharding With Ethena kampanyası için resmi kilitleme dönemi 27 Mart 2024 10:00 UTC ile 26 Nisan 2024 10:00 UTC arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında Bybit Web3 kullanıcıları, imrenilen mShard'ları kazanmak için $MNT tokenlerini kilitleyebilirler. Tamamen Mantle Hazinesi tarafından desteklenen bu mShard'lar, daha sonra Ethena'nın yerel tokeni $ENA karşılığında kullanılabilecektir.

Ödüllerinizi En Üst Düzeye Çıkarın ve DeFi dApp'leri arasında mShard Ticareti Yapın

Maksimum ödül potansiyeli için, kullanıcıların $MNT'lerini tüm kampanya dönemi boyunca kilitli tutmaları önerilmektedir. Ödüller, tüm katılımcılar tarafından saniye başına kilitlenen toplam $MNT miktarına göre dinamik olarak hesaplanır ve gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Bybit Web3, Ethena Shard'ların çeşitli DeFi dApp'leri arasında mShard cinsinden ticaretini sağlayan ilk ekosistem olmaktan gurur duymaktadır. Bu entegrasyon, Mantle Ekosistemi için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor ve daha fazla heyecan verici gelişmelerin önünü açıyor.

Önemli ödüller kazanma ve Mantle ve Ethena ekosistemlerinin büyümesine katkıda bulunmak için bu fırsatı kaçırmayın. Tüm ayrıntılar ve katılım koşulları için lütfen şu adresi ziyaret edin:

https://announcements.bybit.com/en/article/limited-time-offer-lock-in-mnt-and-grab-your-share-of-2-500-000-000-ethena-shards--blt66c8da8bd86d0910/

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. 1 milyondan fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve sayımı devam eden bir toplulukla hem kripto meraklılarına hem de meraklılara davet göndererek, blockchain alanında kurucuları, yaratıcıları ve ortakları ağırlamaya kararlıyız.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 25 milyon kullanıcının güvendiği, ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Web3'yi ziyaret edin.

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmi açısından dünyanın ilk üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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