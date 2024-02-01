Bybit Web3 ve LightCycle İş Birliğiyle Unutulmaz Bir Sanal Deneyim: Robbie Williams'ın 25. Yıl Sanal Konseri

DUBAİ, BAE, 1 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Robbie Williams'ın 25. Yıl Sanal Konserinin resmi ortağı olan Hape2.0-LightCycle ile çığır açan bir iş birliği yapan dünyanın en yüksek hacme sahip üçüncü kripto para borsası Bybit, Robbie Williams'ın 25. yılını sıra dışı bir kutlamayla gerçekleştirerek Web3 ortamında devrim yaratmaya hazır. Bybit Web3, LightCycle tarafından sunulan "Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle - A Virtual Music Experience" adlı sanal konserin Resmi NFT Pazar Yeri Ortağıdır.

Bybit Web3 teamed up with LightCycle Presents This Unforgettable Virtual Experience - Robbie Williams' 25th Anniversary Virtual Concert

Canlı sanal gösterinin bilet ve hatıra eşyalarının satışı için resmi NFT pazar yeri olan Bybit Web3, müzik ve teknolojinin vizyoner bir birleşimini ortaya koyuyor. Dönüm noktası niteliğindeki bu işbirliği, Web3'ün gelişiminde çok önemli bir anı vurguluyor ve Bybit'in Web3 ortamına öncülük etme konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ortaklık, teknoloji ve eğlencenin kusursuz bir şekilde harmanlanarak herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem içinde benzersiz bir müzik ve toplu kutlama yarattığı devrim niteliğinde bir dönemi müjdeliyor.

LightCycle tarafından sunulan gösteri, 2024'ün şimdiye kadarki en tarihi konseri olacak ve efsanevi Robbie Williams artık Metaverse'de yer alacak. Bybit, LightCycle ile tarihi bir ortaklığa öncülük ederek, eğlence ve blok zinciri arasındaki ortaklığı yeniden tanımlayan yeni bir çağın habercisi metaverse konseri için özel resmi NFT pazarı haline gelerek eğlence endüstrisinde yeni bir standart belirliyor.

İşte Bybit'in LightCycle ile iş birliğinin getireceği 3 Web3 yeniliği

Hatıra eşyası, konser bileti ve metaverse pasaportunu açıp birleştirmek : Dünyanın en büyük NFT pazarlarından biri olan Bybit, hayranların Robbie Williams' ın konserine bilet temin edebilmeleri için özel bir kanal sunarak blok zincirinin dinamik dünyasında benzersiz bir fırsat sunuyor. Kullanıcı deneyimlerini basitleştirerek sorunsuz ve ödüllendirici hale getirmek: Bybit'in kullanıcı dostu platformu ve yüksek işlem hızı, bilet satın alma sürecini yeniden tanımlayarak kullanıcıların konser biletlerini kolaylıkla temin etmelerini sağlıyor. Robbie Williams hayranları gibi Web3 ve Web2'ye erişimi de eşitlemek : Sanal konserin ve hayran deneyiminin tadını çıkarmanın birden fazla yolu olacak. Robbie Williams hayranları ve Bybit kullanıcıları, Bybit NFT Pro'dan bilet satın alabilir ve sosyal çekilişlerle bilet ve imzalı konser ürünleri kazanabilirler.

Bybit co-founder ve CEO'su Ben Zhou "Bu ortaklık Bybit Web3 için önemli bir dönüm noktasıdır. Web3'ü herkesin günlük hayatına sokmak istiyoruz ve blok zincirinin gücünü sanal konser deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre ederek eğlence sektöründe yeni bir çığır açmayı hedefliyoruz" dedi. "LightCycle ile ortaklığımız, Web3 topluluğuna geleneksel eğlencenin sınırlarını aşan benzersiz ve sürükleyici fırsatlar sunma konusundaki kararlılığımıza uygundur."

LightCycle co-founder ve CEO'su Bobby Chow Bybit'i resmi özel ortağı olarak seçme konusunda şunları söyledi:

"Bybit'in inovasyona olan bağlılığı ve NFT pazarındaki önemli konumu, şirketi LightCycle için mükemmel bir ortak haline getirdi. Sanal dünyada unutulmaz deneyimler yaratma vizyonunu paylaşıyoruz ve Bybit'in blockchain teknolojisindeki uzmanlığı, güvenli ve sürükleyici bir metaverse konser deneyimi sunma hedefimizle sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Birlikte sanal eğlencenin standartlarını yeniden belirlemeye kararlıyız. Bu, özel bir konser çünkü söz konusu olan yalnızca müzik değil aynı zamanda dijital çağda yapılabileceklerin sınırlarını zorlamak.

Daha fazla bilgi için: https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/

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Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. Blok zinciri alanındaki kurucuları, yaratıcıları ve ortakları dahil etmek istiyoruz. 1 milyondan fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve daha fazlasını içeren bir toplulukla hem kripto tutkunlarına hem de meraklılara bir davetiye uzatıyoruz.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 20 milyon kullanıcının güvendiği ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

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