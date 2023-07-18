Беcцементный бетон от C-Crete Technologies был впервые использован для заливки в Сиэтле

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C-Crete Technologies

18 Jul, 2023, 19:45 ET

Произведенный компанией C-Crete Technologies бесцементный бетон с принципиально новым составом был впервые использован для заливки здания в Сиэтле 

При производстве данного товарного бетона без цемента с принципиально новым составом практически не выделяется CO2; он сам фактически поглощает CO2 с течением времени, что способствует развитию строительной отрасли с чистыми нулевыми выбросами

САН-ЛЕАНДРО, Калифорния, 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания C-Crete Technologies с гордостью представила бесцементный бетон с принципиально новым составом, который был использован при заливке коммерческого здания в Сиэтле и является первым в своем роде инновационным продуктом в строительной отрасли. При производстве этой экологически чистой альтернативы портландцементу практически не выделяется углекислый газ, а с течением времени данный бесцементный бетон фактически сам поглощает CO2 из воздуха.

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About 60 tons of C-Crete Technologies’ new cement-free concrete is poured onsite during the construction of a commercial building in Seattle. PHOTO © C-Crete Technologies
About 60 tons of C-Crete Technologies’ new cement-free concrete is poured onsite during the construction of a commercial building in Seattle. PHOTO © C-Crete Technologies

На долю производства портландцемента приходится около 7% всего мирового объема выбросов CO2. Но при использовании этого нового материала может существенно снизиться воздействие строительной отрасли на окружающую среду. Каждая тонна вяжущего материала C-Crete, заменяющего портландцемент, предотвращает примерно 1 тонну выбросов CO2. Кроме того, в данном продукте используются минеральные составы и побочные продукты промышленности, что обеспечивает наличие сырья в большом количестве.

Приблизительно 60 тонн этого бесцементного бетона было залито в фундамент и несущие стены проекта в Сиэтле по адресу 7200 Woodlawn в рамках адаптивного повторного использования 120-летнего исторического кирпичного здания, в котором бетон использовался как часть сейсмической модернизации.

Данный бетон обладал отличной подвижностью, был перекачан бетононасосом и достиг прочности при нагрузке более 34,5 МПа, что превышает стандарт ASTM около 27,6 МПа для большинства бетонных конструкций в жилых, коммерческих и инфраструктурных объектах. Он также соответствует другим ключевым стандартам отрасли, демонстрирует выдающуюся долговечность (например, устойчивость к циклам замораживания-оттаивания, щелочно-кремнеземным реакциям, проникновению хлоридов и кислот), и совместим с обычными добавками для бетона, что предоставляет возможность легкой интеграции в существующую практику строительства.

«Мы очень рады представить наш бесцементный бетон, который поменяет правила игры в сфере устойчивого развития в строительстве, — заявил основатель и президент компании C-Crete Рузбех Савари (Rouzbeh Savary), доктор философии. — Замена портландцементу — это наш вяжущий материал, который значительно снижает выбросы углерода. Учитывая, что наш продукт соответствует отраслевым стандартам и по стоимости сопоставим с обычным бетоном, он открывает совершенно новую эпоху в сфере строительства».

Компания C-Crete использовала услуги Heidelberg Materials — всемирно известного производителя строительных материалов и товарных бетонных смесей — для поставки бесцементного бетона для данного проекта.

Дональд Дэвис (Donald Davies) является владельцем здания в Сиэтле и председателем Building Transparency — некоммерческой организации, призванной помогать строительной отрасли решать проблемы, возникающие из-за выбросов воплощенного углерода, которые влияют на изменение климата. «Как разработчик, инженер-строитель с 33-летним стажем и лидер в области низкоуглеродного строительства, я вижу обсуждения многих видов низкоуглеродистых бетонов, — заявил Дэвис. Я вижу захватывающие достижения, но лишь немногие из компаний готовы к масштабированию производства так, как это может сделать C-Crete. Бесцементный и низкоуглеродистый бетон — это не просто несбыточная мечта. Он реален, он уже существует и он работает. Данный проект доказывает, что сегодня это возможно».

После успешного применения своего бетона в Сиэтле компания C-Crete теперь готова изменять строительный ландшафт по всей стране и за ее пределами. Компания рассчитывает на сотрудничество с архитекторами, проектировщиками, генеральными подрядчиками, компаниями по производству товарных смесей, владельцами зданий и лицами, ответственными за реализацию инфраструктурных проектов, чтобы ускорить процесс внедрения своего экологически чистого бетона.

Информация о компании C-Crete Technologies: C-Crete Technologies — это ведущая компания в области материаловедения, занимающаяся разработкой, созданием и расширением применения следующего поколения материалов для инфраструктурной отрасли со сверхнизким или отрицательным выбросом CO2. Неустанно заботясь об охране окружающей среды и внедряя технологические инновации, компания C-Crete стремится решать проблемы глобального изменения климата и одновременно создавать материалы для повседневного использования, которые удовлетворяют потребности клиентов.

Дениз Брем (Denise Brehm)

Контакты для прессы:
[email protected]
617-872-6507

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2156493/C_Crete_Cement_free_concrete.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1553066/C_Crete_Logo.jpg

SOURCE C-Crete Technologies

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