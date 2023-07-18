C-Path объединяет европейские офисы для оптимизации работы по всему миру

C-Path объединяет европейские офисы для оптимизации работы и сотрудничества по всему миру

АМСТЕРДАМ и ТУСОН (штат Аризона, США), 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Организация Critical Path Institute (C-Path) объявила сегодня о завершении интеграции C-Path Ltd. в Дублине (Ирландия) в некоммерческую организацию C-Path в Амстердаме (Нидерланды). Эта интеграция позволит C-Path увеличить активность в Европе и расширить свою работу по всему миру. C-Path работает в Европе как некоммерческая организация, которая добивается консенсуса между заинтересованными сторонами со всего мира для улучшения здоровья населения. Организация делится опытом, данными, рисками и расходами, чтобы продвигать нормативно-правовую науку вперед.

C-Path’s global efforts are focused on identifying, leveraging and developing complementary C-Path U.S. and EU activities and partnerships based on its core competencies to facilitate global collaboration ​in areas of unmet medical need.

«Мы очень рады объединить талантливые европейские команды в единую организацию. Это позволит расширить наше присутствие в Европе и укрепить работу по всему миру. Благодаря этой интеграции мы продолжим добиваться консенсуса между заинтересованными сторонами и делиться опытом в области глобальной нормативно-правовой науки и науки о данных, которые улучшают здоровье населения во всем мире», — сказала Сесиль Оливье (Cécile Ollivier), управляющий директор C-Path в Европе.

Вскоре после основания в 2005 году C-Path начала налаживать отношения с европейскими организациями. В 2007 году Консорциум по прогнозированию безопасности C-Path стал первым совместным предприятием, представившим в рамках пилотных квалификационных процедур пакет фактических данных для семи биомаркеров безопасности почек в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и в Агентство фармацевтических препаратов и медицинских устройств Японии. В мае 2008 года EMA опубликовала заключительные выводы по этим биомаркерам нефротоксичности. На сегодняшний день имеется девять квалификационных мнений EMA о C-Path и столько же писем поддержки.

Входящая в состав Центра совместной работы с данными (DCC) C-Path команда из Ирландии принимает участие в глобальной работе. Центр совместной работы с данными был основан для создания безопасных крупномасштабных систем по работе с данными медицинских исследований и осуществления сбора, стандартизации, анализа и обмена медицинскими данными по всему миру. Центр работает в нейтральном пространстве, уделяя особое внимание ускорению клинических исследований и улучшению методов лечения за счет максимального использования медицинских данных.

С 2019 года работа C-Path в Ирландии была сосредоточена на двух программах в рамках Ускорителя AMR Инициативы инновационных лекарственных средств (IMI): Европейском ускорителе схем лечения туберкулеза (ERA4TB) и Объединении научных кругов и промышленности в области инноваций и лечения туберкулеза (UNITE4TB). C-Path является ведущим партнером по реализации пакета мер по управлению данными этих проектов, в рамках которых группа по управлению данными из Ирландии сотрудничает с партнерами, в результате чего партнерам консорциума было предоставлено 124 стандартизированных источника данных (источники данных 93 доклинических и 31клинического исследования), необходимых для проведения исследований. Кроме того, в рамках проекта, направленного на реализацию этих инициатив по борьбе с туберкулезом, C-Path продолжает поддерживать и расширять содержание TБ-платформы агрегирования данных клинических исследований туберкулеза (TB-PACTS), которая официально доступна и может использоваться международным исследовательским сообществом по борьбе с туберкулезом для исследовательской деятельности.

«Мы признаем и ценим выдающийся вклад Патрика О'Мира (Patrick O'Meara), руководителя группы по работе с данными, и всей группы по управлению данными из Ирландии в продвижение инициатив по борьбе с туберкулезом. Их совместные усилия сыграли ключевую роль в поддержке глобальных нормативных стратегий и продвижении достижений по разработке лекарств, — сказал Ричард Ливски (Richard Liwski), главный технический директор C-Path. — Выражаем нашу благодарность Патрику и всей группе за значительные успехи в этих важных начинаниях. Будем рады продолжать участвовать в развитии деятельности C-Path в Европе».

C-Path отмечает успешную интеграцию и расширение некоммерческой деятельности в Европе. С усилением своего глобального присутствия организация продолжает укреплять сотрудничество, ускоряющее разработку лекарств, и продвигать лучшие методы лечения людей во всем мире.

Об организации Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) — это независимая некоммерческая организация, основанная в 2005 году как государственно-частное партнерство. Миссия C-Path заключается в стимулировании разработки новых подходов, способствующих развитию медицинских инноваций и нормативно-правовой науки, призванных создать более здоровый мир. Организация C-Path, один из мировых лидеров в области налаживания сотрудничества, создала многочисленные международные консорциумы, в которых в настоящее время насчитывается более 1 600 ученых из государственных и регулирующих органов, научных кругов, организаций пациентов, фондов болезней и сотен фармацевтических и биотехнологических компаний. Штаб-квартира C-Path в США находится в Тусоне (штат Аризона, США) штаб-квартира C-Path в Европе — в Амстердаме (Нидерланды), а дополнительный персонал находится в нескольких других местах. Более подробная информация представлена на сайте c-path.org.

КОНТАКТ:

Кисси Блэк (Kissy Black)

C-Path

615.310.1894.

[email protected]

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SOURCE Critical Path Institute