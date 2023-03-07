C2FO 聯同 Schultz 提供 1 億美元的貸款

C2FO 和 Schultz Family Foundation 合作為小型和多元化企業提供 1 億美元的貸款

創新的貸款方式將以具競爭力的利率提供靈活、公平的營運資金

密蘇里州堪薩斯城和西雅圖2023年3月8日 /美通社/ -- 全球按需營運資本平台 C2FO 和由 Sheri Schultz 及 Starbucks 行政總裁 Howard Schultz 創立的 Schultz Family Foundation 今天宣布了一項新計劃，旨在為小型和多元化企業提供 1 億美元的營運資金。利用 C2FO 平台的獨特數據，該合作夥伴關係鼓勵不同的企業主和企業家以具競爭力的利率申請靈活的貸款，使高潛力企業能夠發展壯大。與銀行和替代貸款機構的產品不同，每筆貸款都基於每個企業的獨特潛力，包括增長和管理團隊，而不是僅僅基於其業務年限、去年的利潤或上個月的應收賬款餘額。

為了促進這一合作關係，Schultz Family Foundation 從其企業家股權基金中向 C2FO 的貸款計劃投資了 1000 萬美元。C2FO 將利用基金會的 1000 萬美元投資，擴大其與影響力信貸公司 Community Investment Management 的現有融資能力，使 C2FO 能夠擴大其現有貸款計劃，並在明年提供額外的 1 億美元預計貸款。

從 C2FO 和 Schultz Family Foundation 的聯合項目中認識到，多元化企業是促進更具包容性的經濟、在歷史上被邊緣化的社區創造就業機會和積累財富的強大工具。然而，儘管其潛力巨大，許多國家仍面臨著持續的經濟結構不平等和障礙。

長期以來，尤其是要獲得具競爭力的價格和靈活的資本，一直是多元化企業發展的主要障礙。 因此，增加獲得營運資金的機會可使企業能夠擴大其日常運營的同時，不會稀釋不同企業所有者的股權。

「美國的未來寄託於我們的創業熱情。但近年來，許多企業家的熱情一直難以持續下去。原因有很多：貪婪的行為、缺乏獲得資本和社交網絡的機會、對學習和社區的需要，以及系統性的失敗導致一些人甚至不去嘗試。」Schultz Family Foundation 聯合創辦人兼 Starbucks 行政總裁 Howard Schultz 表示。「提供營運資金以幫助不同的企業滿足客戶需求和規模具有巨大的潛力，可以成為整個國家，特別是歷史上被邊緣化的社區的強大經濟催化劑。」

「我們很自豪能與 Schultz Family Foundation 合作。這對我們兩個組織來說是一個極好的機會，可以大力支持小型和多元化的企業。」C2FO 創始人兼行政總裁 Alexander Sandy Kemper 表示。「我們了解到當企業能夠公平地獲得他們所需的資金時—當金融體系真正具有包容性時—我們才是贏家。我們與基金會的合作將增加我們能夠提供的貸款數量，以輕鬆、公平和靈活地獲得資金，來支援比以往更多的企業。」

C2FO 與 Schultz Family Foundation 的合作夥伴關係基於每個組織對多元化企業的共同承諾。 C2FO 的使命是確保每個企業都擁有蓬勃發展所需的資本。該公司透過一整套營運資金產品和服務來實現其使命，這些產品和服務可以解鎖對按需資本的訪問權並將控制權交給企業主。

由於多元化企業越來越多地將 C2FO 產品和服務納入其現金管理戰略，到 2022 年，C2FO 平台為全美少數族裔和女性擁有的企業提供了超過 47 億美元的資金。不但推動了業務增長，也使所有者能夠投資於增加人員配備、產品或技術擴展等。

與 Schultz Family Foundation 的合作是 C2FO 在創造透過創新營運資本解決方案支持企業的產品和服務方面的最新努力。

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關於 C2FO

C2FO 是全球按需營運資金平台，為全球近 200 萬家企業提供快速、靈活而公平的低成本資金獲取途徑。使用獲得專利的 Name Your Rate® 技術和一套營運資金解決方案，公司可以更快地獲得世界上最大的企業的付款—釋放數十億美元的無風險資本。C2FO 的使命是確保每家企業都擁有蓬勃發展所需的資金，並且已在全球範圍內提供了超過 2620 億美元的資金。C2FO 成立於 2008 年，總部位於美國堪薩斯城，在全球各地均設有辦事處，每天都在致力於構建一個更好、更具包容性的金融體系。如需了解更多資訊，請瀏覽 C2FO.com。

關於 Schultz Family Foundation

Schultz Family Foundation 由 Sheri 和 Starbucks 臨時行政總裁兼名譽董事長 Howard Schultz 於 1996 年成立，為遲遲不能取得成功的人群創造機會之路，重點關注向成年過渡的青年和邊緣化人群，包括黑人、土著以及有色人種。透過在全國各地的社區投資可擴展的解決方案和夥伴關係，該基金會旨在協助解決阻礙個人充分發揮潛力的障礙，並以此壯大我們的社區和我們的國家。

該基金會的企業家股權基金是一項 1 億美元的承諾，用於投資多元化企業，作為促進更具包容性的經濟、創造就業機會和在歷史上被邊緣化的社區積累財富的工具。

有關基金會及其工作的更多資訊，請瀏覽： schultzfamilyfoundation.org。

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