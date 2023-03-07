C2FO和Schultz家族基金会向小型多元化企业提供贷款

创新的贷款方式将以有竞争力的利率、弹性和公平的方式提供营运资本

密苏里州堪萨斯城和西雅图2023年3月7日 /美通社/ -- 全球按需营运资本平台C2FO和舒尔茨家族基金会 (Schultz Family Foundation) 今天宣布了一项新计划，该计划旨在为小型多元化企业提供1亿美元营运资本。利用C2FO平台独特的数据，双方合作鼓励多元化企业主和企业家以具有竞争力的利率申请弹性贷款，从而使高潜力企业能够发展壮大。与银行和另类贷款机构的产品不同，这里的每笔贷款都基于每家企业包括增长和管理团队在内的独特潜力，而非仅仅基于经营年限、上年利润或上月应收账款余额。

为实现此次合作，舒尔茨家族基金会已从其企业家股权基金 (Entrepreneurs Equity Fund) 中为C2FO的贷款计划注入1000万美元。C2FO将利用该基金会的1000万美元投资，通过影响力信贷公司社区投资管理(Community Investment Management)扩大现有融资能力，使C2FO能够扩大现有贷款计划，并在下一年提供额外的1亿美元预计贷款。

这项C2FO和舒尔茨家族基金会的联合计划确认多元化所有企业是强大的工具，可用来在历史上被边缘化的社区发展更加包容的经济、创造就业机会和积累财富。 但是，尽管这些企业潜力巨大，但当中许多都面临着长期存在的经济结构性不平等和障碍。

获得资金，尤其是获得有价格竞争力和弹性的资金，长期以来一直都是多元化企业发展的主要障碍。因此，增加获得营运资金的机会，尤其能使企业扩大日常运营，且不会稀释多元化企业主的股权。

"美国的未来取决于美国企业家的热情。但近年来，许多企业家心中的热情一直在苦于寻找能点燃它的氧气。造成的原因有很多：掠夺性做法、缺乏获得资本和社交网络的机会、学习和社区的需求，以及导致一些人甚至不去尝试的系统性失败，"舒尔茨家族基金会 联合创始人兼星巴克首席执行官Howard Schultz表示。"提供营运资金帮助多元化企业满足客户的需求和规模，很有可能成为整个美国特别是历史上被边缘化的社区经济的强大催化剂。"

"我们很荣幸能够与舒尔茨家族基金会合作。对我们两家组织来说，这是一个绝佳的机会，可以在很大程度上支持小型和多元化所有企业，"C2FO创始人兼首席执行官Alexander "Sandy" Kemper表示。"我们知道，当企业能够公平地获得他们所需的资金时，也就是当金融体系真正具有包容性时，我们就可以实现共赢。我们与该基金会的合作伙伴关系将增加我们能够提供的贷款数额，通过轻松、公平和灵活的资金渠道为更多企业提供前所未有的支持。"

C2FO与舒尔茨家族基金会的合作伙伴关系基于各家组织对多元化所有企业的共同承诺。C2FO的使命是确保每家企业均能拥有蓬勃发展所需的资金。公司通过一整套营运资金产品和服务来解锁按需资金的获取途径，并将控制权交到企业主手中，从而实现公司的使命。

由于多元化所有企业越来越多地将C2FO产品和服务纳入其现金管理战略，因此在2022年，C2FO平台为全美少数族裔和女性所有企业提供了超过47亿美元的资金。这在推动业务增长的同时，也使所有者能够投资于人员增加、产品或技术扩张等方面。

与舒尔茨家族基金会的合作是一项最新成果，这项成果依赖的是C2FO通过创新营运资本解决方案打造支持企业的产品和服务的历史。

点击此处了解有关此合作伙伴关系和贷款申请流程的更多信息。

关于 C2FO

C2FO是全球按需营运资金平台，为全球近200万家企业提供快速、灵活、公平的低成本资金获取途径。通过专利的Name Your Rate®技术和一套营运资金解决方案，公司可以更早地获得世界最大企业的付款，以此释放数十亿无风险资金。C2FO的使命是确保每家企业都拥有蓬勃发展所需的资金，在全球范围内已提供逾2620亿美元融资。C2FO成立于2008年，总部位于美国堪萨斯城，在全球设有办事处，宗旨是致力于构建一个更好、更包容性的金融体系。如需了解更多信息，请访问C2FO.com。

关于舒 尔茨家族基金 会

舒尔茨家族基金会 (Schultz Family Foundation) 由Sheri和星巴克临时首席执行官兼名誉主席Howard Schultz于1996年成立，旨在为成功道路上面临障碍的人群创造机会，重点关注向成年过渡的青年和边缘化人群，包括黑人、土著和有色人种。通过在全美社区内投资可扩展解决方案和合作伙伴关系，该基金会旨在帮助克服阻碍个人充分发挥潜力的障碍，并以此强化他们的社区和国家。

该基金会的企业家股权基金(Entrepreneurs Equity Fund) 是一项1亿美元的承诺，投资于多元化企业，帮助在历史边缘化社区促进更加包容的经济、创造就业机会和创造财富。

如需了解有关该基金会及其工作的更多信息，请访问：schultzfamilyfoundation.org。

Schultz Family Foundation

SOURCE Schultz Family Foundation