Cantor romântico Brian Evans lança "I'm a Traveler", produzido por Narada Michael Walden

Evans, cuja música é ouvida em "BoJack Horseman", "So You Think You Can Dance" e vários outros programas de TV, passou as últimas duas décadas abrindo shows de estrelas que vão desde Joan Rivers até Social Distortion. Ele também criou "The Maui Celebrity Series", que produziu shows para David Spade, Rob Schneider e muitos outros.

Também escritor, ele é o autor do livro "Horrorscope", que acabou de ser adaptado como romance gráfico pela Westwind Comics. Evans escreveu vários outros livros, como "Savannah" e "Funny Robbers", e atualmente está escrevendo outros, incluindo um que ele chama de "autobiografia contínua".

"Quando perdi minha mãe repentinamente em 2012, por cerca de uma década foi muito difícil para mim, então mergulhei no trabalho, e foi para criar esses videoclipes, e todos meus amigos participaram deles comigo", disse Evans.

O nativo de Boston é conhecido por suas produções temáticas, como "At Fenway", em que co-atua com William Shatner; "Creature at The Bates Motel", uma música de Halloween; "It's a Beautiful Game", com a participação de ICE-T, Lou Diamond Phillips e RJ Mitte, entre outras celebridades; e "Here You Come Again", que é sua homenagem a Maui e que novamente contou com Shatner e com o comediante Paul Rodriguez. "At Fenway" teve quase 12 milhões de visualizações no YouTube, e Evans acumulou milhões de visualizações de seus outros vídeos na plataforma de mídia social. Ele teve mais de 500 milhões de reproduções de sua versão de "New York, New York" no TikTok, com mais de 12 mil vídeos produzidos pelos usuários usando a música.

Evans começará a gravar novas músicas com Narada Michael Walden.

"Sinto-me pronto para cantar de novo, fazer shows de novo mas, por enquanto, só estou me abrindo para as pessoas. Estou trabalhando com Narada, e lançar essa música, que nunca foi lançada no rádio antes, sou eu voltando à ativa. Eu aprendi muito. Não sou quem eu era, e Narada vai ajudar a criar as músicas que permitirão que eu me expresse de forma positiva", diz ele. Evans também trabalha com o produtor de Las Vegas Gary Anderson.

Evans diz que Las Vegas é uma possibilidade. Ele já fez milhares de shows lá desde 1996.

"Preciso fazer o que faço novamente. Cantar. Coisas terríveis acontecem a todo mundo, e às vezes fazemos isso com nós mesmos ou com outras pessoas e, em um setor tão egocêntrico, você pode se perder", acrescentou. "Eu estou melhor. Diferente."

"I'm a Traveler" já está disponível no iTunes e na Amazon, e os livros de Evans estão disponíveis na Amazon e em audiolivro na Audible. Seu site é brianevans.com, e sua conta oficial no Twitter é @croon1.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IYUDXbrQOvs

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=yy5F4YKRDnw

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=XEysf3G6GUc

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=2U5euOQiaZE

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=DEecrBV-ERU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801795/BrianTraveler.jpg

FONTE ESW Management

