El cantante melódico Brian Evans presenta "I'm A Traveler", producido por Narada Michael Walden

Evans, cuya música se escucha en "BoJack Horseman", "So You Think You Can Dance" y muchos otros programas de televisión, ha pasado las últimas dos décadas dando inicio con su presentación a los espectáculos de estrellas que van desde Joan Rivers hasta Social Distortion. También creó "The Maui Celebrity Series", que ha producido conciertos para David Spade, Rob Schneider y muchos otros.

También escritor, es el autor del libro "Horrorscope", que se acaba de adaptar como una novela gráfica a través de Westwind Comics. Ha escrito varios libros más, incluidos "Savannah" y "Funny Robbers", y actualmente está escribiendo otros, incluidos los avances de lo que él llama "una autobiografía continua".

"Cuando de repente perdí a mi madre en 2012, durante aproximadamente una década tuve una época muy difícil y me refugié en mi trabajo, que consistió en crear estos videos musicales de los que participaron todos mis amigos", afirmó Evans.

El nativo de Boston es conocido por sus producciones temáticas, como "At Fenway," donde comparte protagonismo con William Shatner, "Creature at The Bates Motel", una canción de Halloween, "It's a Beautiful Game", donde aparecen ICE-T, Lou Diamond Phillips y RJ Mitte, entre otras celebridades, y "Here You Come Again", que es su homenaje a Maui y de nuevo presenta a Shatner y al comediante Paul Rodríguez. "At Fenway" ha recibido casi 12 millones de visitas en YouTube, y ha acumulado millones de visitas a sus otros videos en la plataforma de redes sociales. Ha tenido más de quinientos millones de reproducciones de su versión de "New York, New York" en TikTok, con más de 12.000 videos producidos por usuarios que utilizan esta canción.

Evans comenzará a grabar nuevas canciones con Narada Michael Walden.

"Me siento listo para cantar de nuevo y volver a hacer presentaciones, pero por ahora solo estoy poniéndome en contacto con la gente. Trabajar con Narada y publicar esta canción, que nunca antes había sido presentada en radio, es mi manera de volver a ponerme en marcha. He aprendido mucho. Ya no soy quien era, y Narada me ayudará a crear las canciones que me permitirán expresarme de manera positiva", expresó. Evans, quien también trabaja con el productor de Las Vegas Gary Anderson, dice que Las Vegas es una posibilidad. Ha realizado miles de espectáculos allí desde 1996.

"Necesito volver a ocuparme de lo mío. Cantar. A todos nos suceden cosas terribles, y a veces nos las hacemos a nosotros mismos o a otros. En una industria tan egocéntrica, puedes perderte a ti mismo", agregó. "Estoy mejor. Soy diferente".

"Soy un viajero", ahora está disponible en iTunes y Amazon, y los libros están disponibles en Amazon y como audiobook en Audible. Su sitio web es brianevans.com, y su cuenta oficial de Twitter es @croon1.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IYUDXbrQOvs

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yy5F4YKRDnw

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XEysf3G6GUc

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2U5euOQiaZE

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DEecrBV-ERU

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1801801/BrianTraveler.jpg

FUENTE ESW Management

