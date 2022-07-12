Cantu Beauty 繼續致力提升黑人女性創辦人，宣佈第二屆 Cantu Elevate 創業家競標比賽獲勝者

康涅狄格斯坦福2022年7月12日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的多元文化美髮及護膚品牌 Cantu Beauty 與專為黑人創辦人而設的美容及健康會員平台 BrainTrust Founders Studio (BTFS) 攜手為其擁有的倡議和創業加速器計劃 Cantu Elevate 選出 2022 年 Cantu Elevate 的 20,000 美元撥款獲勝者：SKNMUSE 創辦人兼行政總裁 Ezinne Iroanya 。這個護膚及身體護理品牌優先考慮「提升黑人女性的美容體驗」，同時使用來自西非的清潔成分和清潔美容方法。

SKNMUSE 創辦人兼行政總裁 Ezinne Iroanya 解釋：「黑人創辦人充滿想法和夢想，但卻隨著他們而逝去。這就是為何 Cantu Elevate 和 BrainTrust Founders Studio 等計劃很重要， 計劃為像我這樣的公司在肥沃的土壤上茁壯成長提供了資源。」

參賽的每位創辦人都參加了由 Cantu 及其合作夥伴機構 BrainTrust 、 The Sasha Group 和 Reddish 負責的大師班，加強他們的業務和市場推廣敏銳能力，並隨後發展他們的新興業務。然後，決賽入圍者透過他們上週末在新奧爾良的 BTFS Founders House 現場和虛擬展示的精彩演講，在遴選過程中晉級。Cantu 和 BTFS 向決賽入圍者 Sade Baron 創辦人 Rachel Lambo 和 Lamik Beauty 創辦人 Kim Roxie 授予 10,000 美元撥款，並向其餘五名參賽者授予 1,000 美元撥款以感謝其參與。整個計劃總共授予 45,000 美元。

2022 年 Cantu Elevate 獲勝者 Ezinne Iroanya 將與 Cantu Beauty 全球市場推廣副總裁 Dametria Kinsley 出席今年 10 月在亞特蘭大舉行的 BTFS B School：美容業務峰會，分享她的業務如何在 Cantu Elevate 和支援機構的支援下擴展。

Cantu Beauty 全球市場推廣副總裁 Dametria Kinsley 表示：「曝光率就是一切。 Cantu 很自豪能夠幫助黑人女性創辦人接觸多年來幫助我們成長的工具和資源。其最終目標是建立更好的商業生態系統，以支持和塑造比以往任何時候都更多元和女性主導的美容業未來。」

Cantu Elevate 只是 Cantu Beauty 透過定制活動、計劃以及財務和智力資源提升社區的承諾之一。去年，品牌開始與非牟利組織 Gyrl Wonder 建立多年合作關係， 透過從頭到腳培養下一代女性領導者來支援黑人和拉丁裔社區。今年繼續與 Gyrl Wonder 合作，推出由 Cantu 呈獻的 #GyrlGetHired 計劃。

如欲了解每位 Cantu Elevate 決賽入圍者，請在 Instagram 上關注 Ezinne Iroanya (@sknmuse)、Rachel Lambo (@sadebaron) 和 Kim Roxie (@lamikbeauty)。此外，在 Instagram 、 Facebook 和 Twitter 上關注 Cantu Beauty 以了解更多關於品牌針對所有偏愛風格的全系列產品，以及 BrainTrust Founders Studio (@btfoundersstudio) 以了解更多關於會籍和計劃的資訊。

關於 CANTU BEAUTY

Cantu Beauty 的使命是慶祝您的一切榮耀。無論您是何種曲髮或直發，Cantu 都專門為您和各式各種頭髮設計產品。Cantu 屢獲殊榮的產品系列的靈感源自美麗髮質，可幫助您實現您所想的任何造型。Cantu 採用獨一無二的配方，幫助實現從前衛到經典的一切造型。Cantu Beauty 是 PDC Wellness & Personal Care 旗下公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pdcwellness.com 。

關於 BRAINTRUST FOUNDERS STUDIO

透過社區、教育、指導以及適當的風險投資，BrainTrust Founders Studio 正在為美容和健康公司的黑人創辦人創造一個走向成功的生態系統。BrainTrust Founders Studio 由 Kendra Bracken-Ferguson (@kendrabrackenferguson) 創立，透過提供與關鍵合作夥伴、零售、服務供應商和計劃的存取，為美容和健康創辦人在其旅程的開始、成長再到加速各階段提供支援。除了工作室和代理機構，BrainTrust 最近還推出 BrainTrust Fund 1，以進一步投資於符合資格的創辦人。

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