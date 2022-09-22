Cantu与GW联手举办GGH会议

康涅狄格州斯坦福德2022年9月22日 /美通社/ -- Cantu Beauty和Gyrl Wonder（一项旨在培养年龄段在17-23岁之间、具有远大抱负的有色人种青年女性的专业渠道501c3计划）第二年再次合作，将于9月25日（星期日）在纽约布鲁克林举办Gyrl Get Hired（GGH）会议。GGH会议的使命是将Z世代的同龄人聚集在一起，共同发展社区，教会与会者如何在开始职业生涯时自信地应对职场生活并表现真实的自我。

此次会议旨在为大学生和应届毕业生提供必要的工具，以便他们能够为实习和早期职业机会做好准备，同时也为与会者的职业成功做好准备。行业知名人士将就诸如第一次进入职场要认清自身价值等主题发表演讲——从工资谈判到打破职业壁垒。

Cantu全球营销副总裁Dametria Kinsley表示："Cantu相信成功始于内心，作为一个为有色人种群体服务的品牌，我们希望确保下一代拥有我们在17岁到23岁时希望拥有的资源，以加快实现目标、获取利润和发挥全部潜力的步伐。"

在为期一天的活动中，与会者可望参与小组讨论和炉边谈话，其中包括Dametria Kinsley、人力资源高级总监Parfums Christian Dior和Kareem Gayle-Fagan、自信女王Achieng Agutu、Black Music ant Atlantic Records联合总裁Lanre Gaba等人——她们会分享如何将激情转化为利润、如何应对充满挑战的企业环境以及如何将自我护理和心理健康作为一种避免倦怠的积极持续性投资的技巧。

Gyrl Wonder创始人Tola Lawal表示："GGH加强了Gyrl Wonder的专业发展支柱，为有色女孩和支持她们的公司之间的职业发展创造了渠道。我们很高兴能与Cantu建立合作伙伴关系，Cantu的使命与我们组织紧密契合，并能够提供我们社区所需的资源。"

此外，Gyrl Wonder和Cantu还将共同举办一场晚宴来彰显大学毕业生，并在全国各地举办职业博览会和头像快闪活动。

有关此次活动的更多详情和门票购买，请关注Instagram上的@gyrlgethabed，或访问gyrlwesy.org。此外，大家还可关注Instagram、Facebook和Twitter上的@cantubeauty或访问cantubeauty.com。

关于GYRL WONDER

Gyrl Wonder Inc.是一项专业渠道计划，以职业发展、指导和心理健康为根基，致力于缩小有色人种年轻女性与其梦想工作之间的差距。Gyrl Wonder培养出令人惊艳的优质人才，他们已经准备好将自己的事业推向新的高度。对于希望使其初级人才库多样化的企业来说，我们是一项可靠的资产，因为我们的项目为年轻女性提供了成为未来领导者所必需的工具。详情请见www.gyrlwonder.org。

关于CANTU BEAUTY

Cantu Beauty的使命是致力于让人们展现出自己的全部风采。无论你的头发是小卷、大卷、波浪还是直发，Cantu都能根据你和你秀发的多样性打造专门的产品。Cantu屡获殊荣的系列产品以质地优美的头发为灵感，帮助实现您希望的任何造型。凭借独一无二的配方，Cantu帮助您实现从前卫造型到经典风格的一切发型。Cantu Beauty隶属于PDC Wellness & Personal Care。如需更多信息，请访问pdcwellness.com。

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