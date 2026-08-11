Casi 6 de cada 10 padres dicen que sus hijos no tendrían suficiente comida en algunos días de escuela sin las comidas escolares

Nueva encuesta de No Kid Hungry destaca el papel fundamental que juegan los programas de comidas escolares, ya que el aumento en los costos de los alimentos deja a muchos hogares latinos con dificultades para prepararse para el nuevo ciclo escolar.

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WASHINGTON, DC, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras las familias se preparan para el nuevo ciclo escolar, una nueva encuesta nacional de No Kid Hungry, una campaña nacional dedicada a acabar con el hambre infantil en Estados Unidos revela que el aumento en los costos de los alimentos sigue ejerciendo una enorme presión financiera sobre los hogares latinos y las familias de todo el país.

Los hallazgos revelan que las comidas escolares se han vuelto más que una simple conveniencia; son un recurso esencial que ayuda a millones de niños a llegar a la escuela nutridos, listos para aprender y tener éxito.

Casi 6 de cada 10 (59%) padres dicen que su hijo no tendría suficiente comida en algunos de los días de clases sin las comidas escolares, lo que subraya el papel vital que juegan estos programas mientras las familias enfrentan el aumento en los precios de los alimentos, las cuentas del hogar y los gastos de regreso a clases. El ochenta y tres por ciento de los padres se preocupa de no poder comprar toda la comida que normalmente comprarían debido al aumento de los costos, mientras que casi tres cuartas partes (74%) están preocupados por costear los útiles escolares.

"Todo padre quiere enviar a su hijo a la escuela listo para aprender, sin preocuparse por sí tendrá suficiente comida", dijo Anne Filipic, directora general de Share Our Strength, la organización detrás de No Kid Hungry. "Pero para demasiadas familias, y especialmente muchas familias latinas que enfrentan el aumento en los costos de comida y difíciles decisiones financieras, esa es la realidad en esta temporada de regreso a clases. Las comidas escolares ofrecen más que comida. Ayudan a los niños a concentrarse en el salón de clases mientras les da a los padres una preocupación menos".

"En la escuela, mis hijas comen frutas y verduras. Reciben desayuno y almuerzo, y eso nos ayuda muchísimo. Así no me preocupa si tienen hambre durante el día, porque sé que están bien alimentadas y que reciben comidas saludables," dijo Joelanis Kercado, una madre latina de Jamestown, NY.

Esa sensación de alivio se refleja en los hallazgos de la encuesta: Casi 9 de cada 10 padres (89%) dicen que las comidas escolares reducen el estrés de alimentar a sus hijos, mientras que el 71% dice que sin las comidas escolares gratuitas o a precio reducido, sería difícil costear los útiles de regreso a clases.

Más allá de la importancia de las comidas escolares, la encuesta ilustra un panorama preocupante de las difíciles decisiones que muchas familias están tomando para llegar a fin de mes:

El 83% se preocupa por poder pagar la comida que normalmente compra debido al aumento de los costos.

se preocupa por poder pagar la comida que normalmente compra debido al aumento de los costos. El 70% se preocupa de tener que elegir entre pagar las cuentas del hogar y comprar comida saludable para sus hijos.

se preocupa de tener que elegir entre pagar las cuentas del hogar y comprar comida saludable para sus hijos. El 55% reporta haber reducido el gasto en alimentos, el sacrificio financiero más común entre las familias.

reporta haber reducido el gasto en alimentos, el sacrificio financiero más común entre las familias. El 30% dice que ellos mismos se han saltado comidas para que sus hijos puedan comer.

dice que ellos mismos se han saltado comidas para que sus hijos puedan comer. El 36% dice que ha habido ocasiones en las que sus hijos no tenían suficiente comida porque la familia no podía pagarla.

El impacto se extiende mucho más allá de la mesa y llega al salón de clases. Los padres dicen que cuando los niños no tienen acceso constante a comidas nutritivas:

El 67% dice que sus hijos tienen dificultad para concentrarse.

dice que sus hijos tienen dificultad para concentrarse. El 52% dice que sus hijos tienen más probabilidades de experimentar problemas de conducta.

dice que sus hijos tienen más probabilidades de experimentar problemas de conducta. El 85% dice que las comidas escolares gratuitas o a precio reducido ayudan a sus hijos a tener éxito en la escuela.

dice que las comidas escolares gratuitas o a precio reducido ayudan a sus hijos a tener éxito en la escuela. El 86% cree que las comidas escolares brindan a sus hijos una mayor sensación de estabilidad.

Los padres hispanos tienen más probabilidades que los padres en general de asumir trabajo extra debido al aumento en los costos de los alimentos. Seis de cada diez padres hispanos (60%) reportan que ellos o su cónyuge han asumido trabajo extra o un segundo empleo, en comparación con el 54% de los padres en general. Además, el 92% de los padres hispanos ven a SNAP como apoyo temporal para ayudar a las familias en tiempos difíciles, en comparación con el 82% de la población general.

Al mismo tiempo, los cambios recientes a SNAP y Medicaid podrían hacer aún más importante que las familias elegibles completen las solicitudes de comidas si sus distritos escolares lo solicitan. Las familias deben consultar con la escuela de sus hijos antes de que comience el ciclo escolar para determinar si califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido y si es necesaria una solicitud.

No Kid Hungry trabaja con escuelas y comunidades en todo el país para fortalecer los programas de las comidas escolares a través de subvenciones, promoción de políticas públicas y apoyo a las familias. Durante el ciclo escolar 2024-2025, los socios locales de No Kid Hungry ayudaron a servir más de 188 millones de comidas a niños y familias en todo el país.

Hallazgos y análisis adicionales de la encuesta están disponibles en el memorando de medios que la acompaña.

Para más información sobre las comidas escolares gratuitas y el trabajo de No Kid Hungry para acabar con el hambre infantil, visite NoKidHungry.org.

*Metodología: Encuesta en línea a padres con hijos de 1º a 12º grado con un FPL de 185% o menor, realizada en mayo de 2026. Muestra nacional: n=1,202; Muestra adicional de padres hispanos: n=377. Realizado por Marking for Change para No Kid Hungry.

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Acerca de No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero millones de niños en los Estados Unidos viven con hambre. No Kid Hungry está trabajando para poner fin al hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños los alimentos saludables que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida a acabar con el hambre y la pobreza. Únase a nosotros en NoKidHungry.org.

CONTACTO: Mariana Joyal, [email protected]

FUENTE No Kid Hungry