Catapult разрабатывает первую систему контроля эффективности действий хоккейных вратарей
Nov 04, 2021, 15:00 ET
Catapult разрабатывает первую в истории систему контроля эффективности действий вратарей, предоставляя хоккейным тренерам полную картину по каждому игроку
БОСТОН, 4 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Catapult, являющаяся мировым лидером в разработке технологий контроля показателей игры в элитных видах спорта, сегодня объявила о своих новейших разработках, сочетающих высокую эффективность ее серии аналитических инструментов для хоккея на льду с уникальными движениями голкиперов, что позволит командам лучше отлаживать действия игроков. Только что разработанная система Goaltender Goaltender Analytics, являющаяся первой в своем роде для хоккея на льду, дает игрокам и тренерам возможность видеть полную картину работы голкиперов, специально адаптированную к их уникальным позиционным перемещениям.
«Роль хоккейного вратаря невероятно уникальна, и он является единственным участником команды, играющим на протяжении всего матча. Теперь тренеры и игроки впервые в истории получают возможность точного количественного измерения той работы, которая выполняется этим участником команды помимо простого времяпрепровождения на льду, — заявил глава компании Catapult Уилл Лопес (Will Lopes). — Точность и уникальность данных, обеспечиваемые этой новой системой, позволят командам лучше регулировать самочувствие своих голкиперов и, наконец, иметь полное представление о работе, которую выполняют эти спортсмены».
Новая система Hockey Goalie Analytics была разработана непосредственно на основе аналитической информации, полученной от самых элитных хоккейных команд мира, включая шесть клубов, выступающих в Национальной хоккейной лиге. Уникальная информация для клиентов была получена от некоторых голкиперов и основана на 360-градусном обзоре 2924 различных «событий» на льду.
Благодаря специализированному программному обеспечению системы Hockey Goalie Analytics тренеры могут использовать объективные данные для снижения риска получения травм, характерных для роли голкипера. В число количественных показателей, предлагаемых тренерам и игрокам, входят:
- Количество падений на колени: число раз, когда вратарь падает с ног на колени в процессе защиты ворот.
- Вратарская нагрузка: объем движения, совершенный вратарем за одну встречу.
- Вратарская нагрузка в минуту: вратарская нагрузка на протяжении встречи, дающая относительный уровень интенсивности для спортсмена.
- Асимметрия: объем и интенсивность для движений влево и вправо по льду.
«Лига претерпела существенные изменения за последние 10 лет — с момента, когда голкиперам приходилось находиться в активной игре значительную часть игрового времени, до наших дней, когда их нагрузка стала несколько более сбалансированной, — сообщил руководитель силовой и функциональной подготовки клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Прайс (Matt Price), участвовавший в многомесячном бета-тестировании с целью разработки новой технологии. —
Мы располагали базовыми количественными показателями, такими как время на льду, которые помогли нам начать разговор о нагрузках, испытываемых нашими вратарями, но компания Catapult вывела этот разговор на новый уровень благодаря более конкретным данным об их уникальных движениях и стилях игры. Для нашей команды это был очень важный уровень в плане организации игры».
Эта новейшая разработка дополняет «Хоккейную серию» комплексных систем компании Catapult, включающую в себя Ice Hockey Skating Analytics и SMT Game Day Importer. Теперь хоккейные тренеры получили возможность иметь единый источник истинной информации об эффективности действий каждого игрока на льду независимо от его роли в команде. Это позволяет улучшить командные результаты и предотвратить травмоопасные перегрузки. Новая система Hockey Goaltender Analytics будет доступна в середине ноября.
Компания Catapult начала работать с командами НХЛ более 15 лет назад и сегодня оказывает поддержку командам по всему миру, включая канадскую команду по женскому хоккею на льду, участвующую в Олимпийских играх 2022 года.
Команда «Лос-Анджелес Кингз», являющаяся участником Тихоокеанского дивизиона НХЛ в составе Западной конференции, дважды выигрывала Кубок Стэнли.
Подробнее о том, как команда LA Kings использует аналитику Catapult по эффективности игры вратарей, можно узнать в блоге компании Catapult.
Информация о компании CATAPULT
Целью компании Catapult является раскрытие потенциала всех спортсменов и команд на земле. Продукты компании Catapult, функционирующие на стыке спортивной науки и аналитики, предназначены для оптимизации функциональной подготовленности спортсменов, предотвращения травм и количественной оценки результатов игры. Компания Catapult насчитывает более 400 сотрудников, работающих на 24 объектах по всему миру, и сотрудничает более чем с 3200 элитными командами в 137 странах. Для получения более подробной информации о компании Catapult и доступа к функциональной аналитике по какой-либо команде или спортсмену посетите наш сайт по адресу: catapultsports.com. Следите за нашими ежедневными новостями в социальных сетях (@CatapultSports).
Контактная информация:
Blair Hammond (Блэр Хэммонд)
[email protected]
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1677871/Catapult_Hockey_Goaltender_Analytics.jpg
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SOURCE Catapult
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