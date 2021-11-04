Catapult разрабатывает первую систему контроля эффективности действий хоккейных вратарей

News provided by

Catapult

Nov 04, 2021, 15:00 ET

Catapult разрабатывает первую в истории систему контроля эффективности действий вратарей, предоставляя хоккейным тренерам полную картину по каждому игроку

БОСТОН, 4 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Catapult, являющаяся мировым лидером в разработке технологий контроля показателей игры в элитных видах спорта, сегодня объявила о своих новейших разработках, сочетающих высокую эффективность ее серии аналитических инструментов для хоккея на льду с уникальными движениями голкиперов, что позволит командам лучше отлаживать действия игроков. Только что разработанная система Goaltender Goaltender Analytics, являющаяся первой в своем роде для хоккея на льду, дает игрокам и тренерам возможность видеть полную картину работы голкиперов, специально адаптированную к их уникальным позиционным перемещениям.

The Hockey Goaltender Analytics solution is the first of its kind for the sport of hockey and gives players and coaches a 360° view of goalies, specifically tailored to their unique positional movements.
The Hockey Goaltender Analytics solution is the first of its kind for the sport of hockey and gives players and coaches a 360° view of goalies, specifically tailored to their unique positional movements.

«Роль хоккейного вратаря невероятно уникальна, и он является единственным участником команды, играющим на протяжении всего матча. Теперь тренеры и игроки впервые в истории получают возможность точного количественного измерения той работы, которая выполняется этим участником команды помимо простого времяпрепровождения на льду, — заявил глава компании Catapult Уилл Лопес (Will Lopes). — Точность и уникальность данных, обеспечиваемые этой новой системой, позволят командам лучше регулировать самочувствие своих голкиперов и, наконец, иметь полное представление о работе, которую выполняют эти спортсмены».

Новая система Hockey Goalie Analytics была разработана непосредственно на основе аналитической информации, полученной от самых элитных хоккейных команд мира, включая шесть клубов, выступающих в Национальной хоккейной лиге. Уникальная информация для клиентов была получена от некоторых голкиперов и основана на 360-градусном обзоре 2924 различных «событий» на льду. 

Благодаря специализированному программному обеспечению системы Hockey Goalie Analytics тренеры могут использовать объективные данные для снижения риска получения травм, характерных для роли голкипера. В число количественных показателей, предлагаемых тренерам и игрокам, входят:

  • Количество падений на колени: число раз, когда вратарь падает с ног на колени в процессе защиты ворот.
  • Вратарская нагрузка: объем движения, совершенный вратарем за одну встречу.
  • Вратарская нагрузка в минуту: вратарская нагрузка на протяжении встречи, дающая относительный уровень интенсивности для спортсмена.
  • Асимметрия: объем и интенсивность для движений влево и вправо по льду.

«Лига претерпела существенные изменения за последние 10 лет — с момента, когда голкиперам приходилось находиться в активной игре значительную часть игрового времени, до наших дней, когда их нагрузка стала несколько более сбалансированной, — сообщил руководитель силовой и функциональной подготовки клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Прайс (Matt Price), участвовавший в многомесячном бета-тестировании с целью разработки новой технологии. — 

Мы располагали базовыми количественными показателями, такими как время на льду, которые помогли нам начать разговор о нагрузках, испытываемых нашими вратарями, но компания Catapult вывела этот разговор на новый уровень благодаря более конкретным данным об их уникальных движениях и стилях игры. Для нашей команды это был очень важный уровень в плане организации игры».

Эта новейшая разработка дополняет «Хоккейную серию» комплексных систем компании Catapult, включающую в себя Ice Hockey Skating Analytics и SMT Game Day Importer. Теперь хоккейные тренеры получили возможность иметь единый источник истинной информации об эффективности действий каждого игрока на льду независимо от его роли в команде. Это позволяет улучшить командные результаты и предотвратить травмоопасные перегрузки. Новая система Hockey Goaltender Analytics будет доступна в середине ноября.

Компания Catapult начала работать с командами НХЛ более 15 лет назад и сегодня оказывает поддержку командам по всему миру, включая канадскую команду по женскому хоккею на льду, участвующую в Олимпийских играх 2022 года. 

Команда «Лос-Анджелес Кингз», являющаяся участником Тихоокеанского дивизиона НХЛ в составе Западной конференции, дважды выигрывала Кубок Стэнли. 

Подробнее о том, как команда LA Kings использует аналитику Catapult по эффективности игры вратарей, можно узнать в блоге компании Catapult.

Информация о компании CATAPULT
Целью компании Catapult является раскрытие потенциала всех спортсменов и команд на земле. Продукты компании Catapult, функционирующие на стыке спортивной науки и аналитики, предназначены для оптимизации функциональной подготовленности спортсменов, предотвращения травм и количественной оценки результатов игры. Компания Catapult насчитывает более 400 сотрудников, работающих на 24 объектах по всему миру, и сотрудничает более чем с 3200 элитными командами в 137 странах. Для получения более подробной информации о компании Catapult и доступа к функциональной аналитике по какой-либо команде или спортсмену посетите наш сайт по адресу: catapultsports.com. Следите за нашими ежедневными новостями в социальных сетях (@CatapultSports).

Контактная информация:
Blair Hammond (Блэр Хэммонд)
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1677871/Catapult_Hockey_Goaltender_Analytics.jpg

Related Links

www.catapultsports.com

SOURCE Catapult

Also from this source

Catapult Develops First-Ever Goalie Performance Tracking, Giving...

VfB Stuttgart Taps Catapult for New Multi-Year Deal...

Explore

More news releases in similar topics