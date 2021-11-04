Catapult разрабатывает первую систему контроля эффективности действий хоккейных вратарей

«Роль хоккейного вратаря невероятно уникальна, и он является единственным участником команды, играющим на протяжении всего матча. Теперь тренеры и игроки впервые в истории получают возможность точного количественного измерения той работы, которая выполняется этим участником команды помимо простого времяпрепровождения на льду, — заявил глава компании Catapult Уилл Лопес (Will Lopes). — Точность и уникальность данных, обеспечиваемые этой новой системой, позволят командам лучше регулировать самочувствие своих голкиперов и, наконец, иметь полное представление о работе, которую выполняют эти спортсмены».

Новая система Hockey Goalie Analytics была разработана непосредственно на основе аналитической информации, полученной от самых элитных хоккейных команд мира, включая шесть клубов, выступающих в Национальной хоккейной лиге. Уникальная информация для клиентов была получена от некоторых голкиперов и основана на 360-градусном обзоре 2924 различных «событий» на льду.

Благодаря специализированному программному обеспечению системы Hockey Goalie Analytics тренеры могут использовать объективные данные для снижения риска получения травм, характерных для роли голкипера. В число количественных показателей, предлагаемых тренерам и игрокам, входят:

Количество падений на колени : число раз, когда вратарь падает с ног на колени в процессе защиты ворот.

: число раз, когда вратарь падает с ног на колени в процессе защиты ворот. Вратарская нагрузка : объем движения, совершенный вратарем за одну встречу.

: объем движения, совершенный вратарем за одну встречу. Вратарская нагрузка в минуту : вратарская нагрузка на протяжении встречи, дающая относительный уровень интенсивности для спортсмена.

: вратарская нагрузка на протяжении встречи, дающая относительный уровень интенсивности для спортсмена. Асимметрия: объем и интенсивность для движений влево и вправо по льду.

«Лига претерпела существенные изменения за последние 10 лет — с момента, когда голкиперам приходилось находиться в активной игре значительную часть игрового времени, до наших дней, когда их нагрузка стала несколько более сбалансированной, — сообщил руководитель силовой и функциональной подготовки клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Мэтт Прайс (Matt Price), участвовавший в многомесячном бета-тестировании с целью разработки новой технологии. —

Мы располагали базовыми количественными показателями, такими как время на льду, которые помогли нам начать разговор о нагрузках, испытываемых нашими вратарями, но компания Catapult вывела этот разговор на новый уровень благодаря более конкретным данным об их уникальных движениях и стилях игры. Для нашей команды это был очень важный уровень в плане организации игры».

Эта новейшая разработка дополняет «Хоккейную серию» комплексных систем компании Catapult, включающую в себя Ice Hockey Skating Analytics и SMT Game Day Importer. Теперь хоккейные тренеры получили возможность иметь единый источник истинной информации об эффективности действий каждого игрока на льду независимо от его роли в команде. Это позволяет улучшить командные результаты и предотвратить травмоопасные перегрузки. Новая система Hockey Goaltender Analytics будет доступна в середине ноября.

Компания Catapult начала работать с командами НХЛ более 15 лет назад и сегодня оказывает поддержку командам по всему миру, включая канадскую команду по женскому хоккею на льду, участвующую в Олимпийских играх 2022 года.

Команда «Лос-Анджелес Кингз», являющаяся участником Тихоокеанского дивизиона НХЛ в составе Западной конференции, дважды выигрывала Кубок Стэнли.

Подробнее о том, как команда LA Kings использует аналитику Catapult по эффективности игры вратарей, можно узнать в блоге компании Catapult.

Информация о компании CATAPULT

Целью компании Catapult является раскрытие потенциала всех спортсменов и команд на земле. Продукты компании Catapult, функционирующие на стыке спортивной науки и аналитики, предназначены для оптимизации функциональной подготовленности спортсменов, предотвращения травм и количественной оценки результатов игры. Компания Catapult насчитывает более 400 сотрудников, работающих на 24 объектах по всему миру, и сотрудничает более чем с 3200 элитными командами в 137 странах. Для получения более подробной информации о компании Catapult и доступа к функциональной аналитике по какой-либо команде или спортсмену посетите наш сайт по адресу: catapultsports.com. Следите за нашими ежедневными новостями в социальных сетях (@CatapultSports).

Контактная информация:

Blair Hammond (Блэр Хэммонд)

[email protected]

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