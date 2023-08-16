CATL запускает сверхбыструю зарядку аккумуляторов Shenxing, открывая новую эру зарядок

С развитием технологии производства аккумуляторов и значительным улучшением общих эксплуатационных характеристик аккумуляторов для электромобилей отрасль добилась увеличения дальности пробега электромобилей. В настоящее время беспокойство по поводу быстрой зарядки стало главным фактором, мешающим потребителям перейти на электромобили. Сосредоточившись на самом характере электрохимии, компания CATL продолжает свою новаторскую деятельность в области материалов и электрохимии, а также в структуре систем, с креативным подходом обеспечивая одновременно сверхбыструю зарядку, высокую плотность энергии и высокий уровень безопасности. Shenxing расширяет границы эффективности химии LFP, являясь лидером инноваций в аккумуляторной промышленности.

Благодаря Redefine LFP пользователи перестанут беспокоиться о зарядке

Ускорение извлечения ионов лития. В Shenxing используется суперэлектронная сетевая технология катодов и полностью нанокристаллический катодный материал LFP для создания суперэлектронной сети, которая облегчает извлечение ионов лития и быстрый отклик на сигналы зарядки.

Повышение скорости интеркаляции ионов лития. Для графитовых инноваций используется новейшая технология колец с быстрыми ионами второго поколения CATL для изменения свойств поверхности графита, что увеличивает каналы интеркаляции и сокращает расстояние интеркаляции для ионов лития, создавая скоростную дорогу для проводимости тока. Кроме того, была разработана многоградиентная многослойная конструкция электрода, обеспечивающая идеальный баланс между быстрой зарядкой и большим радиусом действия.

Снижение сопротивления литий-ионного движения. Компания CATL разработала новейшую формулу сверхпроводящего электролита, которая эффективно снижает вязкость электролита, что приводит к улучшению проводимости. Кроме того, CATL усовершенствовала ультратонкую пленку SEI, чтобы уменьшить сопротивление литий-ионному движению.

Повышение скорости передачи ионов лития: что касается сепаратора, CATL снизила сопротивление передаче ионов лития с высокой пористостью и сократила среднее расстояние передачи.

Улучшение общих показателей в скорости зарядки, дальности и безопасности

Помимо достижения сверхбыстрой зарядки 4C, модель Shenxing также обеспечивает большой запас хода, быструю зарядку в широком диапазоне температур и высокий уровень безопасности благодаря модернизации конструкции и использованию интеллектуальных алгоритмов.

Запас хода более 700 км. Компания CATL разработала новаторскую технологию группирования "все в одном" в дополнение к интеграции внутренней поперечной балки и торцевых пластин, представленных в технологии CTP 3.0, что обеспечивает высокую степень интеграции и высокую эффективность группирования. Она позволяет Shenxing достигать дальности более 700 km, преодолевая границы производительности химии LFP.

Зарядка в обычном режиме при низких температурах. При комнатной температуре Shenxing может заряжаться 80% за 10 минут. В то же время компания CATL использует технологию контроля температуры элементов на системных платформах для обеспечения быстрого нагрева элементов до оптимального диапазона рабочих температур, обеспечивая зарядку 0-80 % всего за 30 минут при температуре до -10 °C, а также бескомпромиссное ускорение 0-100 км/ч при низких температурах.

Безопасность прежде всего. Для обеспечения двойной защиты аккумулятора Shenxing используется модернизированный электролит и сепаратор с высокобезопасным покрытием. Регулируя глобальное температурное поле внутри элементов с использованием интеллектуальных алгоритмов, компания CATL создала систему тестирования неисправностей в режиме реального времени, которая может решить проблемы, связанные с быстрой заправкой, обеспечивая высокий уровень безопасности для батареи Shenxing.

Достижение массового производства к концу 2023 года, вступление в эру сверхбыстрой зарядки

"Будущее технологии аккумуляторов для электромобилей должно оставаться прочно связано с мировым технологическим рубежом, а также к экономическими преимуществами", — сказал доктор Ву Кай, выступивший на презентации главный научный сотрудник CATL. "Поскольку владельцы электромобилей перестают быть пользователями-первопроходцами и становятся обычными пользователями, мы должны сделать передовые технологии доступными для всех и позволить каждому насладиться плодами инноваций".

Благодаря своим преимуществам в экстремальном производстве, компания CATL смогла быстро перенести технологию из лаборатории на рынок, что позволило быстро начать массовое производство аккумуляторов Shenxing. По словам Гао Хуаня, технического директора китайского подразделения электронных автомобилей CATL, массовое производство Shenxing будет налажено к концу этого года, а электромобили, оснащенные Shenxing, появятся на рынке в первом квартале следующего года.

Выпуск Shenxing знаменует собой еще одну веху в развитии технологии аккумуляторов для электромобилей и ускорит процесс всеобъемлющего перехода на электромобили во всем мире. В будущем, придерживаясь философии сделать технологии доступными для всех, CATL продолжит стимулировать широкое внедрение передовых технологий, внося выдающийся вклад в глобальный энергетический переход.

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

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