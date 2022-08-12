CATL объявляет о выпуске второго европейского завода аккумуляторов в Венгрии

Город Дебрецен расположен в самом сердце Европы и в непосредственной близости от некоторых автомобильных заводов таких компаний как Mercedes-Benz, BMW, Stellantis и Volkswagen. Завод компании CATL в Дебрецене позволит ей лучше удовлетворять потребности европейского рынка в аккумуляторах, совершенствовать свою глобальную производственную сеть и способствовать ускорению процесса перехода на электротранспорт и альтернативные источники энергии в Европе.

В рамках своего обязательства по сокращению углеродного следа при производстве аккумуляторов, компания CATL будет использовать электричество, получаемое из возобновляемых источников энергии. Компания также рассматривает возможность развития солнечной энергетики совместно с местными партнерами в стране.

Для создания устойчивой и замкнутой цепочки по производству и сбыту аккумуляторов, компания CATL также изучает возможность объединения усилий с местными партнерами для создания в Европе объектов для производства материалов для аккумуляторов.

«Нет сомнений в том, что предприятие в Дебрецене позволит нам еще больше укрепить конкурентные преимущества, лучше реагировать на запросы европейских клиентов и ускорить переход на электротранспорт в Европе, — заявил д-р Робин Цзэн (Robin Zeng), основатель и председатель правления компании CATL. — Проект нового строительства в Венгрии станет гигантским шагом в глобальном расширении CATL, а также важным шагом в наших усилиях, направленных на внесение значительного вклада в развитие экологически чистой энергетики для человечества».

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó) заявил следующее: «В последнее время как мировая, так и европейская экономика сталкивается с огромными проблемами. У Венгрии есть четкая цель стать местным исключением из континентальной рецессии. Лучшим инструментом для достижения этой цели является привлечение современных инвестиций в самую революционную отрасль автомобильной промышленности, а именно в электротранспорт. Мы гордимся тем, что компания CATL решила осуществить крупнейшие в истории Венгрии инвестиции в строительство нового производственного объекта. В последнее время мы стали одной из ведущих в мире стран, производящих аккумуляторные батареи, и благодаря этому огромному капиталовложению мы еще больше укрепляем свои позиции».

Новый проект был хорошо воспринят европейскими клиентами CATL. Маркус Шефер (Markus Schäfer), член правления Mercedes-Benz Group AG, отвечающий за разработку и закупки, заявил: «Этот новый современный европейский завод по производству CATL в Венгрии является еще одной вехой в расширении нашего производства электромобилей совместно с ключевыми партнерами. В лице компании CATL мы имеем партнера — технологического лидера, который будет обеспечивать нас, своего первого и крупнейшего клиента первоначальной продукции нового завода, высококлассными углеродно-нейтральными аккумуляторными элементами для электромобилей нового поколения в Европе, что соответствует нашему подходу к закупкам на местном уровне. Мы с гордостью наблюдаем за тем, как наши амбициозные цели на 2039 год подкрепляются приверженностью CATL к углеродно-нейтральному производству в Венгрии».

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SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited