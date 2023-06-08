CCI представляет на выставке ITMA 2023 инструмент COTTON USA Mill Performance Index™

CCI представляет на выставке ITMA 2023 индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index™, новаторский инструмент сравнительного анализа фабрик, доказывающий превосходство американского хлопка

МИЛАН, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке ITMA 2023 представлен новый важный инструмент сравнительного анализа прядильных фабрик, который позволяет фабрикам оценивать свою производительность по сравнению с другими и однозначно демонстрирует положительное влияние американского хлопка: COTTON USA Mill Performance Index™.

COTTON USA MILL PERFORMANCE INDEX (TM)

«Возможности сравнительного анализа, предлагаемые данным инструментом Международного совета по хлопку, Cotton Council International (CCI), могут преобразить работу фабрики, — заявил исполнительный директор CCI Брюс Этерли (Bruce Atherley). — Индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index™ показывает, как прядильные фабрики выглядят на фоне своих прямых конкурентов и как поставки американского хлопка в конечном итоге повышают производительность и обеспечивают более высокую прибыль».

COTTON USA Mill Performance Index™ (патент находится на рассмотрении) анонимно собирает данные участвующих прядильных фабрик и проводит оценку эффективности по пяти ключевым затратообразующим факторам: выход материала, производительность станков, производительность труда, управление эффективностью и управление энергопотреблением. Безопасность данных является главным приоритетом, и анонимность гарантируется.

Этот эксклюзивный инструмент был представлен на выставке ITMA 2023 — крупнейшей в мире международной выставке текстильных и швейных технологий — после успешного проведения пилотной программы, в которой приняли участие 47 фабрик из 13 стран. Экспериментальный проект показал, что американский хлопок повысил производительность труда и привел к улучшению условий работы/снижению обрывов основы, повышению выхода гребенной и кардной пряжи, повышению производительности станков и скорости вращения веретена.

Участие в программе COTTON USA Mill Performance Index™ доступно только по приглашению для прядильных фабрик, которые являются участниками протокола US Cotton Trust Protocol® и потребляют не менее 10 000 тюков хлопка США Upland и Supima.

Посетите стенд H2-A303 COTTON USA SOLUTIONS® на выставке ITMA 2023, чтобы получить более подробную информацию о том, как индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index™ может повысить производительность прядильной фабрики благодаря использованию американского хлопка, или обратитесь к представителю CCI на странице www.cottonusa.org/contact-form.

Информация о COTTON COUNCIL INTERNATIONAL (CCI): CCI — некоммерческая торговая ассоциация, занимающаяся продвижением американского хлопка и хлопчатобумажной продукции по всему миру с помощью нашей торговой марки COTTON USA™. Мы охватываем более 50 стран через 20 представительств по всему миру. Миссия CCI, работающей более 65 лет, заключается в том, чтобы сделать американский хлопок предпочтительным для предприятий/производителей, брендов/розничной торговли и потребителей, завоевав прирост стоимости, который обеспечит прибыльность всей хлопковой отрасли США и стимулирует рост экспорта волокон, пряжи и других изделий из хлопка. Более подробная информация представлена на сайте cottonusa.org.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2095904/COTTON_USA.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2095905/CUSA_Solutions_Logo.jpg

SOURCE COTTON USA™