CCI представляет на выставке ITMA 2023 инструмент COTTON USA Mill Performance Index™

News provided by

COTTON USA™

08 Jun, 2023, 09:28 ET

CCI представляет на выставке ITMA 2023 индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index™, новаторский инструмент сравнительного анализа фабрик, доказывающий превосходство американского хлопка 

МИЛАН, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке ITMA 2023 представлен новый важный инструмент сравнительного анализа прядильных фабрик, который позволяет фабрикам оценивать свою производительность по сравнению с другими и однозначно демонстрирует положительное влияние американского хлопка: COTTON USA Mill Performance Index.

Continue Reading
COTTON USA MILL PERFORMANCE INDEX (TM)
COTTON USA MILL PERFORMANCE INDEX (TM)

«Возможности сравнительного анализа, предлагаемые данным инструментом Международного совета по хлопку, Cotton Council International (CCI), могут преобразить работу фабрики, — заявил исполнительный директор CCI Брюс Этерли (Bruce Atherley). — Индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index показывает, как прядильные фабрики выглядят на фоне своих прямых конкурентов и как поставки американского хлопка в конечном итоге повышают производительность и обеспечивают более высокую прибыль».

COTTON USA Mill Performance Index (патент находится на рассмотрении) анонимно собирает данные участвующих прядильных фабрик и проводит оценку эффективности по пяти ключевым затратообразующим факторам: выход материала, производительность станков, производительность труда, управление эффективностью и управление энергопотреблением. Безопасность данных является главным приоритетом, и анонимность гарантируется.

Этот эксклюзивный инструмент был представлен на выставке ITMA 2023 — крупнейшей в мире международной выставке текстильных и швейных технологий — после успешного проведения пилотной программы, в которой приняли участие 47 фабрик из 13 стран. Экспериментальный проект показал, что американский хлопок повысил производительность труда и привел к улучшению условий работы/снижению обрывов основы, повышению выхода гребенной и кардной пряжи, повышению производительности станков и скорости вращения веретена.

Участие в программе COTTON USA Mill Performance Index доступно только по приглашению для прядильных фабрик, которые являются участниками протокола US Cotton Trust Protocol® и потребляют не менее 10 000 тюков хлопка США Upland и Supima.

Посетите стенд H2-A303 COTTON USA SOLUTIONS® на выставке ITMA 2023, чтобы получить более подробную информацию о том, как индекс производительности COTTON USA Mill Performance Index может повысить производительность прядильной фабрики благодаря использованию американского хлопка, или обратитесь к представителю CCI на странице www.cottonusa.org/contact-form.

Информация о COTTON COUNCIL INTERNATIONAL (CCI): CCI — некоммерческая торговая ассоциация, занимающаяся продвижением американского хлопка и хлопчатобумажной продукции по всему миру с помощью нашей торговой марки COTTON USA. Мы охватываем более 50 стран через 20 представительств по всему миру. Миссия CCI, работающей более 65 лет, заключается в том, чтобы сделать американский хлопок предпочтительным для предприятий/производителей, брендов/розничной торговли и потребителей, завоевав прирост стоимости, который обеспечит прибыльность всей хлопковой отрасли США и стимулирует рост экспорта волокон, пряжи и других изделий из хлопка. Более подробная информация представлена на сайте cottonusa.org.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2095904/COTTON_USA.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2095905/CUSA_Solutions_Logo.jpg

SOURCE COTTON USA™

Also from this source

CCI predstavuje na veľtrhu ITMA 2023 index výkonnosti COTTON USA Mill Performance Index™, prelomový nástroj na porovnávanie pradiarní bavlny, ktorý dokazuje, že americká bavlna je výnimočná

CCI stellt auf der ITMA 2023 den COTTON USA Mill Performance Index™ vor, ein bahnbrechendes Benchmarking-Tool, das die Überlegenheit der US-Baumwolle beweist

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.