CCTV+: Китайско-африканское сотрудничество в сфере средств массовой информации в соответствии с концепцией «Искренности, реальных результатов, дружбы и добросовестности»

ПЕКИН, 16 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В понедельник в Пекине состоялось шестое ежегодное совещание Африканского медийного союза (Africa Link Union, ALU), в котором приняли участие 26 представителей средств массовой информации из 19 стран и регионов в целях содействия укреплению сотрудничества между Китаем и Африкой в сфере СМИ.

A group photo of media representatives. Mr. Teng Yunping signed the Cooperation Agreement on AMSP with the CEO of Tchad 24.

На совещании, прошедшем в видеоновостном агентстве CCTV (CCTV+), участники поделились своими мнениями о путях углубления сотрудничества в рамках темы «Искренность, реальные результаты, дружба и добросовестность, укрепление китайско-африканского сотрудничества в сфере средств массовой информации».

В своей вступительной речи президент CCTV+ г-н Тенг Юньпин (Teng Yunping) тепло приветствовал участников со всего африканского континента и заявил, что китайско-африканское сотрудничество в сфере средств массовой информации играет важную роль в развитии отношений между двумя сторонами.

«Рабочий механизм ALU сблизил нас еще больше, а также построил мост между людьми в сфере медиа-коммуникаций между Китаем и Африкой», — заявил г-н Тенг, добавив, что ALU вносит позитивный вклад во всестороннее развитие китайско-африканских отношений.

На встрече также было подписано соглашение о сотрудничестве в области AMSP (сервисной платформы всех медиа) между Тенгом Юньпином, президентом CCTV+, и Усманом Абдельмумином Бекхиром (Ousman Abdelmoumine Bechir), генеральным директором Tchad 24.

Г-жа Сун Цзянин (Song Jianing), заместитель директора общекитайской телесети China Global Television Network (CGTN), заявила следующее: «Для лучшего объединения новостного контента основных мировых средств массовой информации и создания эффективных и глубоко разнообразных совместных международных СМИ в долгосрочной перспективе компания CGTN готова предоставлять африканским медийным партнерам больше общедоступных информационных продуктов в будущем, а также осуществлять более тесный обмен и сотрудничество».

«CCTV+ стали важным источником новостного контента для нашей станции»,— заявила г-жа Сьюзан Нг'онга (Susan Ng'ong'a), главный исполнительный директор Кенийской вещательной компании Switch TV.

«Switch стремится к дальнейшему сотрудничеству в рамках Африканского медийного союза, создавая профессиональный новостной контент мирового класса и укрепляя партнерские отношения на многие годы вперед»,— заявила она.

«Благодарим Китайскую медиа-группу, CGTN, CCTV+ за сотрудничество. Мы научились у вас, мы адаптировались к новым методам работы, таким как, например, платформа AMSP», — заявил г-н Мартин Нгнинайе (Martin Ngningaye), главный исполнительный директор компании Afrique Média из Камеруна. По его словам, обмен аудиовизуальным контентом позволил зрителям узнать правду о Китае, больше узнать о великолепии, культурном разнообразии, туристических направлениях стран, и особенно реализовать нейтральность и точность при обработке информации.

Представители средств массовой информации также поделились на этой встрече своими мнениями об освещении значимых международных событий и будущих планах сотрудничества китайских и африканских СМИ после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), а также о дальнейшем развитии ALU.

Кроме того, на мероприятии были объявлены лауреаты премии ALU News Awards за 2021–2022 годы, вручаемой участникам, внесшим выдающийся вклад в развитие платформы сотрудничества за последний год.

Африканский медийный союз (ALU) был организован CCTV+ и средствами массовой информации по всей Африке в 2016 году с целью развития сотрудничества и обмена между Китаем и Африкой в сфере СМИ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1947568/A_group_photo_media_representatives.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1947569/Mr_Teng_Yunping_signed_Cooperation_Agreement_AMSP_CEO_Tchad_24.jpg

SOURCE CCTV+