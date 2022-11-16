CCTV+: Китайско-африканское сотрудничество в сфере средств массовой информации

News provided by

CCTV+

Nov 16, 2022, 13:20 ET

CCTV+: Китайско-африканское сотрудничество в сфере средств массовой информации в соответствии с концепцией «Искренности, реальных результатов, дружбы и добросовестности»

ПЕКИН, 16 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В понедельник в Пекине состоялось шестое ежегодное совещание Африканского медийного союза (Africa Link Union, ALU), в котором приняли участие 26 представителей средств массовой информации из 19 стран и регионов в целях содействия укреплению сотрудничества между Китаем и Африкой в сфере СМИ.

Continue Reading
A group photo of media representatives.
A group photo of media representatives.
Mr. Teng Yunping signed the Cooperation Agreement on AMSP with the CEO of Tchad 24.
Mr. Teng Yunping signed the Cooperation Agreement on AMSP with the CEO of Tchad 24.

На совещании, прошедшем в видеоновостном агентстве CCTV (CCTV+), участники поделились своими мнениями о путях углубления сотрудничества в рамках темы «Искренность, реальные результаты, дружба и добросовестность, укрепление китайско-африканского сотрудничества в сфере средств массовой информации».

В своей вступительной речи президент CCTV+ г-н Тенг Юньпин (Teng Yunping) тепло приветствовал участников со всего африканского континента и заявил, что китайско-африканское сотрудничество в сфере средств массовой информации играет важную роль в развитии отношений между двумя сторонами.

«Рабочий механизм ALU сблизил нас еще больше, а также построил мост между людьми в сфере медиа-коммуникаций между Китаем и Африкой», — заявил г-н Тенг, добавив, что ALU вносит позитивный вклад во всестороннее развитие китайско-африканских отношений.

На встрече также было подписано соглашение о сотрудничестве в области AMSP (сервисной платформы всех медиа) между Тенгом Юньпином, президентом CCTV+, и Усманом Абдельмумином Бекхиром (Ousman Abdelmoumine Bechir), генеральным директором Tchad 24.

Г-жа Сун Цзянин (Song Jianing), заместитель директора общекитайской телесети China Global Television Network (CGTN), заявила следующее: «Для лучшего объединения новостного контента основных мировых средств массовой информации и создания эффективных и глубоко разнообразных совместных международных СМИ в долгосрочной перспективе компания CGTN готова предоставлять африканским медийным партнерам больше общедоступных информационных продуктов в будущем, а также осуществлять более тесный обмен и сотрудничество».

«CCTV+ стали важным источником новостного контента для нашей станции»,— заявила г-жа Сьюзан Нг'онга (Susan Ng'ong'a), главный исполнительный директор Кенийской вещательной компании Switch TV.

«Switch стремится к дальнейшему сотрудничеству в рамках Африканского медийного союза, создавая профессиональный новостной контент мирового класса и укрепляя партнерские отношения на многие годы вперед»,— заявила она.

«Благодарим Китайскую медиа-группу, CGTN, CCTV+ за сотрудничество. Мы научились у вас, мы адаптировались к новым методам работы, таким как, например, платформа AMSP», — заявил г-н Мартин Нгнинайе (Martin Ngningaye), главный исполнительный директор компании Afrique Média из Камеруна. По его словам, обмен аудиовизуальным контентом позволил зрителям узнать правду о Китае, больше узнать о великолепии, культурном разнообразии, туристических направлениях стран, и особенно реализовать нейтральность и точность при обработке информации.

Представители средств массовой информации также поделились на этой встрече своими мнениями об освещении значимых международных событий и будущих планах сотрудничества китайских и африканских СМИ после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), а также о дальнейшем развитии ALU.

Кроме того, на мероприятии были объявлены лауреаты премии ALU News Awards за 2021–2022 годы, вручаемой участникам, внесшим выдающийся вклад в развитие платформы сотрудничества за последний год.

Африканский медийный союз (ALU) был организован CCTV+ и средствами массовой информации по всей Африке в 2016 году с целью развития сотрудничества и обмена между Китаем и Африкой в сфере СМИ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1947568/A_group_photo_media_representatives.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1947569/Mr_Teng_Yunping_signed_Cooperation_Agreement_AMSP_CEO_Tchad_24.jpg

SOURCE CCTV+

Also from this source

CCTV+: China-Afrika-Medienkooperation unter dem Konzept...

CCTV+: Spolupráca Číny a Afriky v oblasti médií na základe...

Explore

More news releases in similar topics