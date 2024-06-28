CCTV+ - В Синьцзяне открылась 8-я выставка «China-Eurasia»

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CCTV+

Jun 28, 2024, 04:19 ET

ПЕКИН, 28 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- 8-я выставка «China-Eurasia» открылась в среду утром в Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.

Занимая площадь 140 000 квадратных метров, выставочный центр вмещает павильоны 23 стран, трех регионов и одной международной организации. В этом году в качестве почетных гостей приглашены Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а Пекин, Шаньдун и Сычуань – приглашенные город и провинции.

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CCTV+: 8th China-Eurasia Expo opens in Xinjiang
CCTV+: 8th China-Eurasia Expo opens in Xinjiang
CCTV+: 8th China-Eurasia Expo opens in Xinjiang
CCTV+: 8th China-Eurasia Expo opens in Xinjiang

В ходе пятидневной выставки будут проведены три мероприятия по установлению деловых контактов в области торговли и инвестиций в сфере продовольствия и сельскохозяйственной продукции, текстиля и одежды, энергетики и химической промышленности между Россией, странами Центральной, Западной и Южной Азии, а также членами Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).

Являясь единственной международной и комплексной выставкой на национальном уровне, проводимой в Синьцзяне для азиатских и европейских стран, выставка «China-Eurasia» проводится уже в седьмой раз с момента ее запуска в 2011 году. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 12 200 экспонентов из более чем 70 стран и регионов, что привлекло в общей сложности 2,16 миллиона посетителей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2449775/image_5016366_34907878.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2449776/image_5016366_34908034.jpg

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