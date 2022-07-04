CCTV+: новый глава исполнительной власти Гонконга принес присягу

Ли принес присягу перед председателем КНР Си Цзиньпином, который руководил церемонией приведения к присяге.



«Я, Джон Ли, клянусь, что на посту главы исполнительной власти специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики я буду соблюдать основной закон специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики, сохранять приверженность специальному административному району Гонконг Китайской Народной Республики и буду служить специальному административному району Гонконга добросовестно, с сознанием долга, в полном соответствии с законом, честно и добропорядочно, и быть подотчетным центральному народному правительству Китайской Народной Республики и специальному административному району Гонконг», — заявил Ли.



Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Ли с инаугурацией после принятия присяги.