CCTV: Пэн Лиюань призывает к развитию образования девочек и женщин

ПЕКИН, 11 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань (Peng Liyuan) — супруга председателя КНР Си Цзиньпина — призвала направлять последовательные усилия на обеспечение возможности качественного образования для большего числа женщин с целью реализации Целей устойчивого развития, определенных Генассамблеей ООН в «Повестке дня на период до 2030 года».

Г-жа Пэн, являющаяся Спецпосланником ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, дала интервью журналу Courier — флагманскому изданию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Отметив, что ликвидация нищеты и реализация гендерного равенства являются общими идеалами человечества и общими чаяниями женщин по всему миру, она заявила, что благодаря неослабным усилиям Китай достиг цели искоренения абсолютной нищеты, уделяя особое внимание образованию как одному из важнейших движителей прогресса.

«Мы должны еще решительнее содействовать развитию образования девочек и женщин, обеспечивать возможность получения качественного образования для большего числа женщин и вносить вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года», — сказала г-жа Пэн.

Она призвала всех людей во всем мире работать сообща, искать новые пути и совместно решать возникающие проблемы. «Поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, мы все желаем того, чтобы ни одна девочка не была брошена на произвол судьбы», — заявила она.

Г-жа Пэн подтвердила значимость инициативы ЮНЕСКО "Futures of Education" («Перспективы образования»), сказав, что женщины являются важной движущей силой для развития человеческой цивилизации и создания лучшего будущего для всех.

Она выразила надежду на то, что правительства всех стран, а также международные и неправительственные организации предпримут активные действия для расширения прав и возможностей женщин посредством образования, содействия более широкомасштабному развитию образования девочек и женщин и придания нового импульса построению сообщества единой судьбы человечества.

В 2015 году Китай и ЮНЕСКО совместно учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. В последние годы эта премия продолжает оказывать положительное влияние.

Как Специальный посланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, г-жа Пэн выразила свою готовность и впредь выполнять свою роль, а также заявила, что Китай продолжит сотрудничать с этим учреждением ООН в целях обеспечения успеха второй премии за достижения в области образования девочек и женщин.

В год 75-летия ЮНЕСКО Courier публикует специальный выпуск, освещающий главные современные проблемы образования в мире, с предлагаемыми решениями.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-10/Peng-Liyuan-urges-advancing-education-for-girls-women-1558G8cnkK4/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN