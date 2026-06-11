Cecabank lance un service de conservation de crypto-actifs avec son premier client, en collaboration avec Bit2Me

Cecabank dynamise le secteur de la conservation d'actifs numériques en mettant en service sa plateforme destinée aux institutions financières, et rejoint Renta 4 Banco dans le développement de son offre de trading de crypto-actifs pour ses clients

Ce service s'appuie sur une collaboration avec Bit2Me, un partenaire qui vient compléter cette offre grâce à sa plateforme d'exécution et à son expertise des marchés des crypto-actifs

La banque ibérique de référence dans le domaine des services sur titres met son expérience approfondie, ses capacités opérationnelles et technologiques, ainsi que ses normes commerciales traditionnelles les plus rigoureuses au service des actifs numériques

MADRID, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cecabank lance son service de conservation d'actifs numériques destiné aux institutions financières, rejoignant ainsi Renta 4 Banco dans le développement de son offre de services de trading dans le domaine des crypto-actifs. Cecabank, leader des services sur titres sur le marché ibérique et référence en matière de services de trésorerie et de paiement, met ainsi sa vaste expérience, ses capacités opérationnelles et technologiques, ainsi que ses normes commerciales traditionnelles les plus rigoureuses au service des actifs numériques.

Ce service s'inscrit dans un écosystème au sein duquel Cecabank fournit l'infrastructure technologique et assure la conservation institutionnelle des crypto-actifs, étendant ainsi son modèle traditionnel de services de conservation et de post-négociation au domaine des actifs numériques. En ce qui concerne l'exécution des opérations d'achat et de vente, la société s'appuie sur Bit2Me, un partenaire spécialisé dans l'échange d'actifs numériques, un prestataire de services sur crypto-actifs (CASP) conforme au règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), avec lequel elle entretient une alliance stratégique depuis mai 2024.

Cette étape importante marque l'aboutissement d'un projet mené au cours des derniers mois, à la suite de l'obtention par Cecabank de la licence lui permettant de fournir des services liés aux crypto-actifs, qui couvre la conservation, la réception et la transmission d'ordres (RTO), ainsi que les transferts. La mise en production confirme la capacité de Cecabank à opérer dans un environnement entièrement réglementé, conformément au nouveau cadre européen MiCA.

La solution développée en partenariat avec Bit2Me allie l'expertise de Cecabank en matière de services sur titres et de conformité réglementaire aux capacités technologiques de Bit2Me, qui fournit la plateforme d'exécution, la liquidité et l'accès au marché, permettant ainsi aux institutions financières d'accéder à des services sur crypto-actifs de manière rapide, sécurisée et efficace.

Ce modèle réduit la complexité opérationnelle et technologique en s'appuyant sur une infrastructure déjà opérationnelle et validée, et en respectant des normes équivalentes à celles du secteur traditionnel des services sur titres. Il intègre notamment des opérations de trading de crypto-actifs, un accès en temps réel aux données de marché et des fonctionnalités d'exécution avancées, le tout associé à une infrastructure de conservation sécurisée. De plus, la plateforme a été développée selon une approche pleinement conforme aux exigences réglementaires, intégrant les plus hauts standards en matière de cybersécurité et de conformité.

La solution proposée par Cecabank comprend un service complet couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, permettant ainsi aux institutions financières de proposer à leurs clients finaux la négociation d'une sélection initiale de crypto-actifs, comprenant les principales stablecoins adaptées à la réglementation européenne.

D'un point de vue stratégique, cette initiative renforce le positionnement de Cecabank en tant qu'acteur de référence pour le secteur financier dans le domaine des actifs numériques, jouant ainsi un rôle de passerelle entre la banque traditionnelle et l'écosystème des crypto-actifs. La consolidation du cadre réglementaire et l'intérêt croissant des institutions favorisent l'intégration progressive de ces actifs dans l'offre de services financiers.

Outre la licence MiCA délivrée par la CNMV en juillet 2025, faisant de Cecabank le premier dépositaire B2B à bénéficier de cette autorisation, la banque est la seule institution financière en Espagne enregistrée auprès de la Banque d'Espagne en tant que prestataire de services sur crypto-actifs (CASP) depuis novembre/décembre 2024. Cecabank a également entamé les démarches liées au passeport européen afin d'étendre ces services aux marchés irlandais, portugais et luxembourgeois.

Pour reprendre les mots d'Aurora Cuadros, directrice générale des services sur titres chez Cecabank : « En tant que prestataire de référence dans le domaine des services de conservation d'actifs traditionnels, nous franchissons chez Cecabank une étape tout à fait logique en transposant notre expérience et nos normes dans l'univers des actifs numériques ». « Grâce au modèle que nous avons développé, qui s'appuie sur un écosystème regroupant des prestataires de premier plan à l'échelle mondiale, nous accompagnons nos clients (comme Renta 4 Banco) dans ce processus, en leur proposant une solution de bout en bout qui leur permet de mettre à la disposition de leurs clients finaux des services de trading de cryptom-actifs avec un maximum de garanties ». Elle a ajouté : « De plus, nous facilitons l'intégration de ces services par les institutions sans qu'elles aient à gérer la complexité opérationnelle et technologique, dans un environnement entièrement réglementé favorisant la sécurité et la confiance pour progresser dans l'univers des crypto-actifs ».

Pour Gabriel Ayala, directeur des solutions bancaires chez Bit2Me, « la mise en service de cette offre avec Cecabank et Renta 4 Banco constitue une nouvelle étape dans la consolidation du modèle que nous avons mis en place : une infrastructure cryptographique de niveau institutionnel, intégrée aux processus bancaires traditionnels et régie par le cadre MiCA. « Pour Bit2Me, ce type d'alliances confirme que l'Espagne est à l'avant-garde de l'intégration effective des actifs numériques dans le secteur financier européen ».

À propos de Cecabank

Cecabank est la banque de référence sur le marché ibérique dans le domaine des services sur titres, avec des succursales à Lisbonne et au Luxembourg, et un prestataire de premier plan dans le secteur B2B pour les services de trésorerie et de paiement.

À propos de Bit2Me

Bit2Me est une société leader dans le domaine des crypto-actifs en Espagne, enregistrée auprès de la CNMV en tant que prestataire de services sur crypto-actifs (CASP). L'entreprise développe des infrastructures dédiées aux crypto-actifs depuis plus de 10 ans et détient diverses certifications en cybersécurité et conformité réglementaire, notamment : ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l'information ; ISO 22301 pour la gestion de la continuité des activités ; ISO 37001 pour la lutte contre la corruption et l'éthique d'entreprise ; ISO 37301 pour les systèmes de gestion de la conformité ; UNE 19601 pour les systèmes de gestion de la conformité pénale ; et la certification CSA STAR niveau 1.

Bit2Me a été reconnue comme l'une des plateformes d'échange les plus fiables et a été élue « Meilleure plateforme d'échange de crypto-actifs » en Italie et au Portugal, selon Rankia.

Bit2Me s'engage également en faveur de l'éducation et de l'adoption des actifs numériques par le biais de Bit2Me Academy, la plus grande plateforme éducative en langue espagnole dédiée aux crypto-actifs, qui propose plus de 450 articles gratuits et des formations certifiées.

Avertissement

Informations importantes concernant les crypto-actifs. Cette communication marketing n'a pas été examinée ou approuvée par une autorité compétente de l'Union européenne. Bit2Me agit en tant que fournisseur autorisé de services de crypto-actifs. Il est important de noter que les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs établis dans l'UE. Les taux de change sont très volatils et il existe un risque de perte totale de l'investissement. Pour plus d'informations sur les risques, rendez-vous sur bit2me.com/legal/riesgos

Site internet : www.bit2me.com