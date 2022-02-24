Celsius организует первый NFT-хакатон для художников и разработчиков

ХОБОКЕН (шт. Нью-Джерси), 24 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущая всемирная платформа криптовалютных заработков и заимствований Celsius сегодня объявила о намерении организовать свой первый хакатон в Белграде 5-6 марта 2022 года.

Задача этого первого хакатона с официальным названием Celsius NFT Hackathon будет заключаться в изучении вариантов использования NFT-токенов в финтех- и DeFi-продуктах платформы Celsius. Участники узнают о предлагаемых продуктах платформы Celsius, а также заложенных в их основу NFT-токенах и технологиях, после чего состоится 24-часовое соревнование, в ходе которого они попытаются внедрить эти новейшие технологии в существующий набор продуктов. Всем творческим специалистам, независимо от их технического образования и опыта (т.е. мастера изобразительных искусств, художники-оформители, 3D-дизайнеры и пр.), вместе с разработчиками программного обеспечения предложено заняться анализом того, как эта перспективная новая технология определит лицо завтрашнего дня финтеха.

Celsius наградит три команды с лучшими идеями призами на общую сумму 5000 дол. США: 2500 дол. США за первое место, 1500 дол. США за второе место и 1000 дол. США за третье место.

«С момента своего основания Celsius ставит целью стимулирование внедрения инноваций в сферах криптовалют, DeFi, CeFi и децентрализованных технологий. Появление NFT-токенов открывает перед нами новые горизонты для исследований, один из которых затрагивает лишь малую часть всего их потенциала. Мы предвкушаем коллективное обсуждение вопросов с сообществом на всем протяжении данного мероприятия», — заявил соучредитель и технический директор Celsius Ньюк Гольдштейн (Nuke Goldstein).

Хакатон будет проводиться 5-6 марта 2022 года в общественном центре Impact Hub Belgrade. Художники, разработчики и NFT-энтузиасты могут подавать заявки до 3 марта 2022 года от лица команды (до 6 человек) либо в индивидуальном порядке путем заполнения этой формы.

Celsius обеспечивает доходность 46 различных активов, включая биткоин, эфир и стейблкоины, с еженедельной выплатой вознаграждений. Платформа поддерживает лучшие в отрасли тарифы на криптостекинг, обеспечивая доходность за счет кредитования учреждений, бирж и частных лиц. Кроме того, Celisius предоставляет своим партнерам сервисы мирового класса для стекинга, DeFi и майнинга.

Информация о платформе Celsius

Celsius помогает более чем миллиону клиентов по всему миру найти путь к финансовой независимости посредством услуг обеспечения многокомпонентного дохода и мгновенных дешевых займов, доступных через веб-сайт и мобильное приложение. Celsius — бескомиссионная платформа на основе блокчейна, построенная на убежденности в том, что финансовые услуги должны обеспечивать только то, что максимально отвечает интересам клиентов и сообщества. Ее участникам предоставляется доступ к тщательно подобранным финансовым услугам, недоступным через традиционные финансовые учреждения. Дополнительная информация представлена на сайте www.celsius.network.

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SOURCE Celsius Network