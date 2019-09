Cerimônia da "OBRATORI Awards by L'OCCITANE Group" premia ganhadores da 1a edição

A OBRATORI, estúdio startup do L'OCCITANE Group, que mantém seu laboratório de inovação no coração de Marseille desde outubro de 2018, objetiva promover o surgimento de projetos revolucionários nos campos de cosméticos e bem-estar e é comprometida com a incorporação dos fortes valores do grupo.

Na celebração da 1a edição da OBRATORI Awards, o presidente-executivo do L'OCCITANE e OBRATORI Group, Reinold Geiger, abriu a cerimônia e entregou o 1o prêmio ao Dr. Bertrand PICCARD da Solar Impulse, por seu trabalho em favor da preservação do meio ambiente e da beleza do mundo.

O 2o prêmio distinguiu trabalhos executados em pesquisa dermatológica fundamental e aplicativa. A OBRATORI iniciou há um ano a busca de projetos em todos os centros de pesquisa internacional e selecionou os membros de um comitê científico internacional para identificar projetos de pesquisa e desenvolvimento com impacto positivo no mundo científico.

O júri científico, representado em Marseille pelo professor Selim Aractingi (diretor do Departamento de Dermatologia do Cochin Hospital, Faculdade de Medicina Paris 5 Descartes, Paris) e pelo professor Jo Lambert (dermatologista e diretor do Departamento de Dermatologia do UZ Gent), agradeceu a Ana Santos por sua pesquisa baseada no estudo das linhagens de Escherichia coli de longa vida. A laureada também se beneficia de suporte para a criação de um projeto empresarial dentro da OBRATORI.

O 3o e último prêmio recompensou o sucesso de um projeto para o bem da humanidade e do povo. Foi entregue pelo Dr. Frédéric Saldmann, membro do júri da OBRATORI, médico cardiologista e nutricionista especializado em medicina preventiva, autor de muitos bestsellers no campo do bem-estar, a Alain GACHET, por seu projeto WATEX, um processo para detectar lençóis aquíferos de águas subterrâneas em profundidades sem precedentes, graças à combinação de todas as tecnologias usadas na prospecção de petróleo e de dados de radar de diferentes agências espaciais.

Reinold Geiger e a equipe da OBRATORI agradecem e felicitam os ganhadores dessa 1a edição.

Sobre a OBRATORI

A OBRATORI é o estúdio startup que impulsiona ideias e transforma realizações em negócios. A OBRATORI é incubadora e aceleradora de projetos orientados por inovação nos campos de cosméticos, bem-estar e soluções digitais para distribuição. Criada pelo L'OCCITANE Group, com suporte de muitos parceiros privados e públicos, a OBRATORI objetiva promover a criação de empregos na região Sul, através da criação de empresas inovadoras.

