Cermaq продлевает сотрудничество с Cognizant, повышая операционную эффективность

Cognizant будет предоставлять услуги управляемой инфраструктуры и постарается модернизировать облачный ландшафт Cermaq в качестве партнера по цифровой трансформации в Норвегии и Канаде

ТИНЕК, штат Нью-Джерси, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Cognizant (NASDAQ: CTSH) объявила о продлении сотрудничества с Cermaq Group AS — ведущим мировым производителем лосося, способствующим переходу систем на более здоровые и благоприятные для климата продукты. Это продолжение длящихся уже десятилетие отношений между двумя компаниями, которые позволили Cognizant быть надежным стратегическим союзником Cermaq в процессе цифровой модернизации. Сотрудничество будет охватывать как норвежские, так и канадские организации Cermaq.

На протяжении всего срока действия соглашения Cognizant будет стремиться упростить, модернизировать и обезопасить технологический ландшафт Cermaq, охватывая все инфраструктурные службы, локальные и облачные, а также будет тестировать новейшие технологические тенденции, включая ИИ и генеративный ИИ. Cognizant будет стремиться снизить общую стоимость владения, ускорить время выхода на рынок, заложить основы цифровой поддержки Cermaq во всем мире и обеспечить стабильную работу инфраструктуры. В результате этой модернизации клиенты Cermaq могут рассчитывать на последовательную и устойчивую цепочку создания стоимости благодаря стабильной работе инфраструктуры.

Компании по производству продуктов питания, такие как Cermaq, видят преимущества модернизации своей цифровой инфраструктуры и внедрения новейших технологий для повышения эффективности и надежности, особенно с учетом текущих требований к глобальным цепочкам поставок и сопряженных с ними трудностей. Cermaq готовится к следующему шагу по наращиванию ИТ-ресурсов и предоставлению организациям в Норвегии и Канаде возможности иметь собственный ИТ-ландшафт в рамках структуры централизованного управления. Cognizant является частью группы управления облаком Cermaq и играет важную консультативную роль, помогая обеспечить достаточную слаженность этой структуры, чтобы организации были независимыми, самодостаточными и сплоченными, в то же время следуя руководящим принципам безопасности и нормативного соответствия, согласованным на глобальном уровне.

Давор Црноя (Davor Crnoja), руководитель глобальной ИТ-системы компании Cermaq Group AS, сказал: «Мы рады продолжить наше сотрудничество с Cognizant, нашим надежным партнером на протяжении последних десяти лет. После длительного и тщательного процесса запроса предложений мы внимательно изучили потенциальных партнеров и уверены, что Cognizant является идеальным выбором для руководства ИТ-службами Cermaq. Это партнерство сыграло важную роль в формировании нашего технологического ландшафта, и мы с нетерпением ждем возможности использовать опыт Cognizant для новых достижений. Сосредоточив внимание на упрощении, модернизации и обеспечении безопасности нашей инфраструктуры, мы ожидаем еще большей эффективности и надежности наших ИТ-служб».

Кнут Инге Бусет (Knut Inge Buset), региональный менеджер Cognizant Norway, сказал: «Мы очень рады продолжить наше сотрудничество после десяти лет предоставления Cermaq надежных и стратегических консультаций в ходе модернизации их технологий и инфраструктуры. Присутствие Cognizant является тем катализатором, который поможет как отдельным организациям Cermaq, так и глобальной организации достичь своих целей и мобилизоваться для внедрения новых технологий по мере их появления, чтобы идти в ногу с рынком. Норвегия является одной из ведущих стран по производству морепродуктов и в значительной степени зависит от голубой экономики. Благодаря нашему сотрудничеству с Cermaq мы с нетерпением ждем развития нашего опыта и знаний в области скандинавской аквакультуры и индустрии морепродуктов».

В целях дальнейшей поддержки здоровья океана в 2023 году Cognizant создала бизнес-подразделение Cognizant Ocean. Его задача заключается в поиске новых областей инноваций в аквакультуре или разведении рыбы, повышении устойчивости производства продуктов питания при обеспечении мира продовольствием за счет отслеживания во времени поведения и благополучия тысяч отдельных рыб.

О компании Cermaq

Cermaq является ведущим мировым производителем лосося, способствующим переходу нашей продовольственной системы на более здоровую и благоприятную для климата пищу. Наш подход — это прозрачность, эффективность и партнерские отношения, постановка амбициозных климатических целей, инновации для чистого разведения рыбы и масштабирование воздействия и волнового эффекта через местные и глобальные партнерства.

Являясь глобальной организацией, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются во всем мире: изменение климата, загрязнение океана и микропластик, сокращение естественных рыбных запасов и потеря пахотных земель для традиционного выращивания белков.

Мы поддерживаем Организацию Объединенных Наций и ее борьбу с этими проблемами и гордимся тем, что входим в Коалицию по охране Мирового океана в рамках Глобального договора ООН. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.cermaq.com

О компании Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:







Европа, Ближний Восток и Африка / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка: Кристина Шнайдер (Christina Schneider) [email protected] Индия: Рашми Васишт (Rashmi Vasisht) [email protected]





Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg