CertiK завершила аудиторскую проверку компании BingX

Компания CertiK, являющаяся одним из лидеров в области безопасности блокчейна, сотрудничала и проводила аудит ряда других известных криптовалютных проектов. Ее миссия заключается в том, чтобы устранить главное препятствие на пути к массовому внедрению криптовалют за счет обеспечения надежности проектов в этой области.

«Компания CertiK является одним из самых авторитетных аудиторов безопасности в криптосфере, и мы рады совместно с ними провести аудит, призванный повысить безопасность нашей платформы для инвесторов. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли беспрепятственно торговать на каждом этапе, и этот аудит, несомненно, повысит доверие инвесторов к нашей платформе». - директор по коммуникациям и партнерским отношениям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Информация о компании BingX

Глобальная платформа BingX (www.bingx.com) для торговли на криптовалютных, спотовых рынках и рынках деривативов, предлагает пользователям открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. Платформа BingX, созданная для обогащения криптовалютной индустрии и крипторынков, представляет собой безопасное, надежное и удобное пространство, в котором пользователи могут торговать своими любимыми активами, в том числе BTC, ETH, USDC, ANC и STEPN.

О компании CertiK

Компания CertiK является первопроходцем в области безопасности блокчейна, используя лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта для защиты и мониторинга блокчейн-протоколов и смарт-контрактов. Цель компании CertiK, основанной в 2018 году профессорами Йельского и Колумбийского университетов, заключается в обеспечении безопасности Web3.0. Компания CertiK применяет новейшие научные разработки в работе с предприятиями, обеспечивая возможность безопасного и корректного масштабирования критически важных приложений. Компания входит в число самых быстрорастущих и надежных игроков в сфере безопасности блокчейна и является настоящим лидером рынка. На сегодняшний день компания CertiK успела поработать с более чем 3200 корпоративными клиентами, обеспечила защиту цифровых активов на сумму свыше 310 млрд долларов США и обнаружила более 60 тысяч уязвимостей в блокчейн-коде.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1821149/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg

Логотип ― https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX