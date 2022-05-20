CertiK завершила аудиторскую проверку компании BingX
May 20, 2022, 10:00 ET
СИНГАПУР, 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания BingX с гордостью объявила о завершении работы над аудиторским отчетом по итогам проверки, проведенной CertiK в целях гарантирования безопасности инвесторов и сохранности их цифровых активов.
Конфиденциальность и безопасность цифровых активов входят в число главных приоритетов BingX, ведущей в мире платформы социального трейдинга, которая сосредоточила свои усилия на повышении доверия инвесторов.
Компания CertiK, являющаяся одним из лидеров в области безопасности блокчейна, сотрудничала и проводила аудит ряда других известных криптовалютных проектов. Ее миссия заключается в том, чтобы устранить главное препятствие на пути к массовому внедрению криптовалют за счет обеспечения надежности проектов в этой области.
«Компания CertiK является одним из самых авторитетных аудиторов безопасности в криптосфере, и мы рады совместно с ними провести аудит, призванный повысить безопасность нашей платформы для инвесторов. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли беспрепятственно торговать на каждом этапе, и этот аудит, несомненно, повысит доверие инвесторов к нашей платформе». - директор по коммуникациям и партнерским отношениям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)
Информация о компании BingX
Глобальная платформа BingX (www.bingx.com) для торговли на криптовалютных, спотовых рынках и рынках деривативов, предлагает пользователям открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. Платформа BingX, созданная для обогащения криптовалютной индустрии и крипторынков, представляет собой безопасное, надежное и удобное пространство, в котором пользователи могут торговать своими любимыми активами, в том числе BTC, ETH, USDC, ANC и STEPN.
О компании CertiK
Компания CertiK является первопроходцем в области безопасности блокчейна, используя лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта для защиты и мониторинга блокчейн-протоколов и смарт-контрактов. Цель компании CertiK, основанной в 2018 году профессорами Йельского и Колумбийского университетов, заключается в обеспечении безопасности Web3.0. Компания CertiK применяет новейшие научные разработки в работе с предприятиями, обеспечивая возможность безопасного и корректного масштабирования критически важных приложений. Компания входит в число самых быстрорастущих и надежных игроков в сфере безопасности блокчейна и является настоящим лидером рынка. На сегодняшний день компания CertiK успела поработать с более чем 3200 корпоративными клиентами, обеспечила защиту цифровых активов на сумму свыше 310 млрд долларов США и обнаружила более 60 тысяч уязвимостей в блокчейн-коде.
Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1821149/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg
Логотип ― https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg
SOURCE BingX
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