CertiK завершила аудиторскую проверку компании BingX

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BingX

May 20, 2022, 10:00 ET

СИНГАПУР, 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания BingX с гордостью объявила о завершении работы над аудиторским отчетом по итогам проверки, проведенной CertiK в целях гарантирования безопасности инвесторов и сохранности их цифровых активов.

Конфиденциальность и безопасность цифровых активов входят в число главных приоритетов BingX, ведущей в мире платформы социального трейдинга, которая сосредоточила свои усилия на повышении доверия инвесторов.

BingX Completes Audit Report with CertiK to Enhance User and Asset Security
BingX Completes Audit Report with CertiK to Enhance User and Asset Security

Компания CertiK, являющаяся одним из лидеров в области безопасности блокчейна, сотрудничала и проводила аудит ряда других известных криптовалютных проектов. Ее миссия заключается в том, чтобы устранить главное препятствие на пути к массовому внедрению криптовалют за счет обеспечения надежности проектов в этой области.

«Компания CertiK является одним из самых авторитетных аудиторов безопасности в криптосфере, и мы рады совместно с ними провести аудит, призванный повысить безопасность нашей платформы для инвесторов. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли беспрепятственно торговать на каждом этапе, и этот аудит, несомненно, повысит доверие инвесторов к нашей платформе». - директор по коммуникациям и партнерским отношениям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Информация о компании BingX

Глобальная платформа BingX (www.bingx.com) для торговли на криптовалютных, спотовых рынках и рынках деривативов, предлагает пользователям открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. Платформа BingX, созданная для обогащения криптовалютной индустрии и крипторынков, представляет собой безопасное, надежное и удобное пространство, в котором пользователи могут торговать своими любимыми активами, в том числе  BTC,  ETH,  USDC,  ANC и  STEPN.

О компании CertiK 

Компания CertiK является первопроходцем в области безопасности блокчейна, используя лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта для защиты и мониторинга блокчейн-протоколов и смарт-контрактов. Цель компании CertiK, основанной в 2018 году профессорами Йельского и Колумбийского университетов, заключается в обеспечении безопасности Web3.0. Компания CertiK применяет новейшие научные разработки в работе с предприятиями, обеспечивая возможность безопасного и корректного масштабирования критически важных приложений. Компания входит в число самых быстрорастущих и надежных игроков в сфере безопасности блокчейна и является настоящим лидером рынка. На сегодняшний день компания CertiK успела поработать с более чем 3200 корпоративными клиентами, обеспечила защиту цифровых активов на сумму свыше 310 млрд долларов США и обнаружила более 60 тысяч уязвимостей в блокчейн-коде.

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1821149/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg
Логотип ― https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX

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