CFMOTO представила концепт-модель NK-C22 и подбренд ZEEHO на выставке EICMA 2022

МИЛАН, 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В первый день международной выставки мотоциклов EICMA в центре внимания оказалась компания CFMOTO. Этот ведущий китайский производитель мотоциклов представил новые модели, включая NK-C22, специальную модель 800MT SPORT R, первый электрический мотоцикл Papio Nova и интеллектуальную платформу CFMOTO RIDE.

Также состоялся официальный запуск электрического подбренда ZEEHO и концепта Magnet.

Концепт NK-C22

Корпус этого мотоцикла, созданного на платформе двигателя CFMOTO 800cc, имеет углеродно-волоконное покрытие, а защитное ограждение бака для воды спроектировано как обтекатель с большим визуальным натяжением. Мотоцикл очень компактный. Двойная выхлопная труба, односторонний свингарм и отличительные обода определяют смелый и инновационный дизайн NK-C22.

Концепт 800MT SPORT R–A: сочетание гоночного мотоцикла CFMOTO MOTO3 и 800 MT

Мотоцикл, предназначенный для долгих поездок и приключений на удобном сиденье. Спортивная эргономика обеспечивает максимальный контроль и удовольствие при езде, а особенная конструкция предлагает отличные аэродинамические характеристики. Вдохновением для ливреи послужила гоночная команда CFMOTO, за счет чего мотоцикл отличается уникальностью и оригинальностью.

Papio Nova — первый полностью электрический мотоцикл

Это великолепный мотоцикл, сопоставимый с бензиновыми моделями по характеристикам управления и качеству. Он оснащен литиевыми батареями 69,3V32A*2, максимальная мощность достигает 30 л.с., а крутящий момент может составлять до 251 Nm.

Интеллектуальная платформа CFMOTO RIDE для подключенного развлечения

Благодаря этой платформе такие функции, как интернет транспортных средств, мультимедийный интерфейс, интеллектуальные носимые устройства и т. д., позволят мотоциклам CFMOTO обеспечивать более безопасное, эффективное и интеллектуальное вождение — словом, развлечение нового уровня.

ZEEHO и его концепт-модель: Magnet

ZEHO, дочерний бренд CFMOTO, стремится удовлетворять потребности молодого поколения. Magnet — это новый электрический скутер, в котором применяются передовые технологии электрической мобильности и интеллектуального комьютинга. Максимальная скорость составляет 150 км/ч с ускорением 0-50 км/ч в пределах 2,5 с, что обеспечивает захватывающие впечатления от езды.

Концепт внедорожников CFMOTO: CFORCE X

CFORCE X раскрывает отличительные конструкторские особенности будущих моделей, включая новую переднюю часть конструкции. Яркий вид с новым динамическим освещением RIDEVISION LED и новая задняя конструкция с высоко расположенным двухцилиндровыми выхлопными трубами усиливают визуальный эффект.

CFMOTO демонстрирует свои модели с большим разнообразием. Совершенно очевидно, что компания CFMOTO продолжает усердно работать в сегменте транспортных средств, работающих на топливе, а также целеустремленно реализует свою стратегию в области электрификации и интеллектуальных транспортных средств.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сицзин Лу (Qixing Lu), менеджер по связям с общественностью и СМИ, эл. почта: [email protected]

SOURCE CFMOTO