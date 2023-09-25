CGTN: «От сердца к сердцу» -- как Азиада в Ханчжоу стимулирует единство и дружбу в Азии?

ПЕКИН, 25 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Оксана Чусовитина, легендарная гимнастка из Узбекистана и символ долголетия в спорте, рассчитывает на успех на Азиатских играх в Ханчжоу.

«Я хочу принять участие в Азиатских играх, чтобы показать, что я умею», — сказала на прошлой неделе каналу CGTN 48-летняя спортсменка, не снижающая темпа после четырех Азиатских игр и восьми Олимпийских игр.

Приблизительно 12 500 спортсменов из 45 стран и регионов вместе с Чусовитиной встретятся в Ханчжоу, чтобы принять участие в соревнованиях в рекордных 40 видах спорта на XIX Азиатских играх, также называемых Азиадой.

После того как представители спортсменов вышли на арену главного стадиона Игр — «Большой лотос» — на церемонии открытия в Ханчжоу, столице восточной провинции Чжэцзян в Китае, в субботу вечером, президент Китая Си Цзиньпин объявил XIX Азиатские игры открытыми.

«Стадионы и спортивные объекты в Ханчжоу впечатляют, и спортсмены находят их в высшей степени удовлетворительными», — сказал Раджа Рандхир Синх (Raja Randhir Singh), исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA), во время встречи с президентом Китая в пятницу.

Президент Си сказал, что правительство и народ Китая уверены в себе и способны провести зрелищное спортивное мероприятие, которое продемонстрирует характерные особенности Китая и подчеркнет очарование Азии.

На торжественном банкете в честь открытия в субботу президент Китая сказал, что Азиатские игры вместе со многими другими уникальными спортивными мероприятиями в Азии являются площадкой, на которой спорт и культура обогащают друг друга и живо демонстрируют, как азиатские культуры учатся друг у друга и излучают энергию.

Новые стандарты

Когда ранее на этой неделе завершилась приблизительно двухнедельная эстафета передачи факела, 2022 факелоносцев пронесли факел через 11 городов провинции Чжецзян. За это время более 100 млн людей приняли участие в виртуальной эстафете передачи факела на цифровых платформах.

В первой в истории цифровой церемонии зажжения факела на Азиатских играх в субботу вечером одна цифровая фигура человека, представитель 100 млн цифровых факелоносцев, проделала путь от реки Фучуньцзян до стадиона «Большой лотос», чтобы зажечь чашу вместе с факелоносцами в физическом мире.

Кроме использования новейших технологий, организаторы реализовали инициативы, которые, как они надеются, позволят Ханчжоу принять первую Азиаду с нулевым балансом выбросов углерода. Например, в Олимпийской деревне Азиатских игр участники смогут для получения призов зарабатывать баллы за низкий выброс углерода, пользуясь экологичным транспортом и не пользуясь при покупке пакетами.

«Азиатские игры в Ханчжоу во многих отношениях послужат примером для будущих Азиатских игр», — сказал в пятницу Томас Бах (Thomas Bach), президент Международного олимпийского комитета (МОК).

«Они также установят новые стандарты безопасной для экологии организации таких прекрасных Игр, выброса углерода, политик нулевых отходов и многих других мер», — сказал г-н Бах.

От сердца к сердцу

Азиатские игры в Ханчжоу — это третья проводимая в Китае Азиада, после игр 1990 года в Пекине и игр 2010 года в Ханчжоу. Это также крупнейшее международное спортивное мероприятие в Китае после Зимних олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал «Прачанда», прибывший в Ханчжоу в субботу на церемонию открытия Азиады, провозгласил ее лозунг — Heart to Heart, @Future (от сердца к сердцу, в будущее).

«Пока Азия на подъеме, мы должны поддерживать азиатское единство, мы должны соединять наших людей от сердца к сердцу для общего и устойчивого процветания», — заявил он перед своей поездкой в Китай.

Президент Олимпийского комитета Камбоджи Тхонг Кхон, возглавляющий делегацию этой страны Юго-Восточной Азии и более чем 110 спортсменов на крупнейших спортивных состязаниях Азии, сказал, что Азиатские игры в Ханчжоу воплощают дух мира, дружбы, солидарности, единства и международного сотрудничества людей разного происхождения во всем регионе.

«Это еще больше способствует культурному и межличностному обмену, а также взаимному обучению стран и регионов Азии», — сказал г-н Тхонг Кхон.

Это обращение распространил президент Международного олимпийского комитета. Во время встречи с президентом Си в пятницу г-н Бах отметил, что в настоящее время мир столкнулся с геополитическими конфликтами и многими другими сложностями, но приветствовал роль Игр в укреплении единства Азии.

Г-н Бах сказал, что МОК стремится защищать многосторонний характер спорта и возражает против его политизации, а также МОК ценит верно выбранную позицию Китая.

«Я убежден, что это будут успешные и прекрасные Азиатские игры, которые будут способствовать единству и дружбе в Азии», — заявил он.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-23/President-Xi-declares-19th-Asian-Games-open-1nkWisyuBOw/index. html

SOURCE CGTN