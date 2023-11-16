CGTN: Президент Си приезжает в Сан-Франциско для переговоров с Байденом на встрече АТЭС

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CGTN

16 Nov, 2023, 11:25 ET

Китайский президент Си приезжает в Сан-Франциско для переговоров с Байденом на встрече АТЭС

ПЕКИН, 16 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Американские официальные лица тепло приветствовали китайского президента Си Цзиньпина (Xi Jinping) в аэропорту после его прибытия в Сан-Франциско во вторник на саммит с американским президентом Джо Байденом и встречу ведущих экономических государств в рамках 30-го форума АТЭС.

Официальные должностные лица США, включая губернатора штата Калифорния Гавина Ньюсона (Gavin Newsom) и министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), прибыли в аэропорт, чтобы поприветствовать президента Си.

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APEC
APEC

По пути из аэропорта в отель кортеж приветствовали многочисленные китайские гости. Выстроившись в ряд вдоль дороги, они размахивали национальными флагами Китая и США.

«Мы рады его здесь приветствовать. По-настоящему важно понимать, что АТЭС – это хорошая возможность для Байдена и Си действительно перезагрузить наши отношения и продолжить их развитие», – сказал Роберт Уайзенмиллер (Robert Weisenmiller), бывший председатель энергетической комиссии Калифорнии.

По словам пресс-секретаря министерства по иностранным делам Китая Мао Нина (Mao Ning) оба президента проведут глубокие дискуссии по вопросам стратегической, всеобъемлющей и фундаментальной важности для построения американо-китайских взаимоотношений и крупных вопросов, затрагивающих мир во всем мире и мировое развитие.

Предстоящие переговоры Си Цзиньпина с Джо Байденом будут первой личной встречей двух президентов с момента их последней встречи в кулуарах саммита Большой двадцатки G20 в прошлом году, проходившем на Бали, Индонезия. Тем не менее 2022 год оказался сложным для отношений между двумя государствами. Тогдашний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) в Тайваньский регион Китая оказал негативное влияния на отношения двух стран.

Позднее в этом году очень медленно оптимизм стал возвращаться. Пекин и Вашингтон восстановили связи и в последние месяцы поддерживали частые взаимодействия по различным вопросам. Это создало новые предпосылки для предстоящих переговоров между лидерами двух государств.

Весь мир, затаив дыхание, наблюдает, сумеют ли главы двух государств улучшить отношения после встречи на Бали и создать новые предпосылки для двусторонних связей в Сан-Франциско.

«Я с воодушевлением наблюдал, как лидеры Китая и США откладывают в сторону все разногласия в геополитической сфере, которые их команды регулярно обсуждают, чтобы сесть за стол переговоров в рамках АТЭС, поскольку они осознают всю важность такого типа взаимодействия», – сказал Эртарин Кузин (Ertharin Cousin), бывший директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Во время данного визита китайский президент Си Цзиньпин (Xi Jinping) также посетит серию мероприятий с целью найти общие интересы с ведущими экономическими предприятиями из Азиатско-тихоокеанского региона. Сан-Франциско – город, где пройдет APEC Leaders' Week 2023 с 11 по 17 ноября 2023 года по теме «Создание крепкого и устойчивого будущего для всех».

https://news.cgtn.com/news/2023-11-15/Xi-arrives-in-San-Francisco-for-talks-with-Biden-APEC-meeting-1oKETzq1lUA/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2277741/APEC.jpg

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