CGTN: Тысячи лет спустя конфуцианство по-прежнему влияет на людей по всему миру

ПЕКИН, 30 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Конфуций считается одним из самых влиятельных философов в истории. На протяжении последних двух тысячелетий его мудрость передавалась из поколения в поколение и продолжала оказывать влияние на людей по всему миру.

Появившиеся 2500 лет назад конфуцианские идеи обмена и диалога, терпимости и взаимного обучения сыграли активную роль в формировании наследия китайской цивилизации и послужили источником вдохновения для обмена и сотрудничества между различными цивилизациями.

A statue of Confucius at the Nishan Cultural Tourism Resort in Qufu City, east China's Shandong Province. /CGTN

Согласно имеющимся историческим данным, работы Конфуция переводились на различные европейские языки еще в XVI веке и повлияли на становление множества мыслителей в Европе в тот период и впоследствии.

В родном городе Конфуция, в городе Цюйфу провинции Шаньдун на востоке Китая, недавно состоялись Китайский международный культурный фестиваль Конфуций 2022 года и 8-й Нишаньский форум мировых цивилизаций. В рамках этих мероприятий около 200 ученых и многочисленных посетителей из-за рубежа отпраздновали 2573 года со дня рождения Конфуция, отдали должное его мудрости и обсудили общие ценности человечества в рамках различных цивилизаций.

Современное значение конфуцианства

Для немецкого философа Давида Бартоша конфуцианство выделяется среди других философий различных цивилизаций. «Его влияние было огромным не только в Китае, но и в Японии и Корее, а также на международном уровне», — отметил Бартош.

По его словам, гений Конфуция заключается в том, что он дает людям «интеллектуальные семена, которые затем должны взращиваться всеми теми, кто изучает его работы», тогда как его коллеги по теории часто разрабатывали «фиксированные теории».

«Он (Конфуций) хотел, чтобы вы раскрыли эти мысли по-своему, в своей собственной жизни, и пришли к собственным выводам», — добавил Бартош.

Несмотря на взлеты и падения в своей долгой истории, конфуцианство всегда снова заявляло о себе и обеспечивало основу для объединения и поглощения других элементов, находивших путь в китайскую цивилизацию.

«Конфуцианство сродни растущему дереву; оно уходит корнями в самое далекое прошлое, но продолжает расти», — отметил Бартош.

Конфуцианская мудрость способствовала экономическому развитию в тех странах и регионах, где распространено конфуцианство, а некоторые конфуцианские идеи отличаются практичностью, например идеи о будущих поколениях и образовании, заявил декан Школы политических наук и государственного управления Шаньдунского университета Дэниел Белл (Daniel Bell).

«Все это в значительной степени способствует модернизации», — отметил он.

«Джентльмен ищет гармонию, а не единообразие» — известная цитата Конфуция. Это хороший пример, который показывает, как многие западные комментаторы могут неверно истолковывать конфуцианство, заявил Бенджамин Коул (Benjamin Cole) с факультета философии и социального развития Университета Xуацяо.

Он пояснил, что в этой цитате подчеркивается необходимость уважения различий во мнениях отдельных людей, а не поощрения идентичных мнений и следования тем же самым взглядам.

По его словам, в современные времена эта мысль перекликается с идеями об открытости в обществе, терпимости и принятии различных видов труда, культур и традиций в одном и том же обществе.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-30/Thousands-of-years-on-Confucianism-still-influences-people-worldwide-1dJj4umiPDO/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1911660/A_statue_Confucius_Nishan_Cultural_Tourism_Resort_Qufu_City_east.jpg

SOURCE CGTN