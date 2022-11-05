CGTN: Китай и Германия подчеркивают важность сотрудничества «во времена перемен и нестабильности»

ПЕКИН, 5 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Канцлер Германии Олаф Шольц посетил в пятницу с официальным визитом Китай, первым из лидеров ЕС приехав в Пекин после успешного завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Отметив сложную и динамичную международную обстановку, председатель КНР Си Цзиньпин сказал канцлеру Шольцу, что Китай и Германия как две ведущие страны, обладающие большим влиянием, должны работать вместе «в периоды перемен и нестабильности» и вносить больший вклад в глобальный мир и развитие.

CGTN: China, Germany highlight cooperation in 'times of change and instability'

Канцлер Шольц подчеркнул, что его страна надеется поддерживать общение и координацию с Китаем в целях более эффективной защиты мира и безопасности в регионе и мире.

Сотрудничество между Китаем и Германией приносит пользу ЕС и всему миру

Поскольку Германия является ключевой страной в ЕС, процветание континента тесно связано с Германией, и, таким образом, углубление сотрудничества между Китаем и Германией и Китаем и ЕС будет служить интересам обеих сторон и не только.

В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Германией в целях построения всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, и добиваться нового прогресса в отношениях между Китаем и Германией и Китаем и ЕС.

По словам Си Цзиньпина, Китай и Германия должны уважать друг друга, учитывать основные интересы друг друга, поддерживать диалог и консультации и совместно противостоять вмешательству блоковой конфронтации.

По словам президента, Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Германией и ЕС в международных делах и совместно находить решения для таких глобальных проблем, как изменение климата, защита биоразнообразия и продовольственная безопасность.

Канцлер Шольц заявил, что мир нуждается в многополярной модели, и к роли и влиянию развивающихся стран следует относиться со всей серьезностью.

Он подчеркнул, что Германия выступает против блоковой конфронтации.

Президенты двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. По словам Си Цзиньпина, Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в содействии мирным переговорам и создании сбалансированной, эффективной и устойчивой европейской системы безопасности.

«Это критический момент как для Германии, так и для Китая. Их отношения могут основываться не на общих политических ценностях, а на взаимных интересах, общей борьбе с изменением климата и твердой готовности построить многосторонний мир», — заявил бывший политический советник Европейского парламента Сон Синь (Song Xin) в статье, опубликованной CGTN.

Лю Лижун (Liu Lirong), доцент Института международных исследований Фуданьского университета, также заявил CGTN, что сотрудничество между Китаем и Германией приносит пользу не только ЕС, но и всему миру.

«Китай — вторая по величине экономика в мире, а Германия — крупнейшая экономика в ЕС. Китайско-немецкое сотрудничество имеет большое значение для решения многих глобальных проблем, таких как изменение климата, пандемия COVID-19 и глобальная продовольственная безопасность», — заявил г-н Лю.

Китайско-немецкое сотрудничество обладает огромным потенциалом

Визит канцлера Германии совпадает с 50-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Германией.

За последние 50 лет практическое сотрудничество между Китаем и Германией углублялось, а двусторонняя торговля выросла почти в тысячу раз, заявил Си Цзиньпин, добавив, что стороны должны а дальше расширять круг общих интересов.

В связи с этим он отметил активизацию сотрудничества в таких новых областях, как новая энергетика, искусственный интеллект и цифровизация, при одновременном расширении потенциала сотрудничества в традиционных областях.

Канцлер Шольц заявил, что Китай является важным торгово-экономическим партнером Германии и Европы, и его страна готова к углублению экономического и торгового сотрудничества с Китаем.

Он подчеркнул, что Германия решительно поддерживает либерализацию торговли и экономическую глобализацию и выступает против «разделения».

Китай стал самым важным торговым партнером Германии в 2021 году шестой год подряд. Объем торговли между странами увеличился до более чем 250 млрд долл. США в 2021 году с менее чем 300 млн долларов в самом начале дипломатических отношений.

За первые девять месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в материковый Китай вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,00376 трлн юаней. По данным Министерства торговли Китая, в долларовом выражении этот приток вырос на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 155,3 млрд долл.

(Обложка: председатель КНР Си Цзиньпин встречается с канцлером Германии Олафом Шольцем в Доме народных собраний в Пекине, столице Китая, 4 ноября 2022 г. /Синьхуа)

https://news.cgtn.com/news/2022-11-04/Xi-meets-German-Chancellor-Olaf-Scholz-1eGlonnwv1S/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wPc-2rIdiKg

SOURCE CGTN