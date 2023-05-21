CGTN: Китай и Центральная Азия обязались продолжать строить сообщество с общим будущим

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CGTN

21 May, 2023, 17:20 ET

CGTN: Китай и Центральная Азия обязались на саммите в Сиане продолжать строить сообщество с общим будущим 

ПЕКИН, 22 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Сиань не случайно был выбран местом для первой личной встречи глав государств Китая и пяти центральноазиатских стран с момента установления дипломатических отношений между ними 31 год назад.

Более 2100 лет назад Чжан Цянь, посланник династии Хань, отправился в свое путешествие на Запад из расположенного на северо-западе Китая города Чанъань, на месте которого теперь стоит Сиань, открыв двери для добрососедских отношений и обмена между Китаем и Центральной Азией.

В пятницу в своей вступительной речи на саммите Китай-Центральная Азия, проводимом в точке начала древнего Шелкового пути, председатель КНР Си Цзиньпин напомнил о тысячелетней дружбе и высоко оценил энергичность и жизненную силу, наполняющие эти отношения в новую эру.

Говоря о путях построения китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость взаимопомощи, общего развития и поддержания безопасности и добрососедских отношений во всем мире.

Проводимый с четверга по пятницу саммит посетили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе своих встреч и бесед с Си Цзиньпином руководители этих стран выразили свою уверенность и готовность укреплять сотрудничество с Китаем, поддержав предложенные Китаем инициативы по глобальному развитию, безопасности и пути цивилизации.

Задавая темп сотрудничества в рамках BRI

Именно в Центральной Азии было положено начало инициативе «‎Пояс и путь» (BRI), когда в своей речи в сентябре 2013 года в Казахском государственном университете имени Назарбаева Си Цзиньпин впервые предложил строительство Экономического пояса Шелкового пути. Месяц спустя, в Индонезии, от выступил с идеей создания «Морского Шелкового пути 21-го века».

«За прошедшее десятилетие Китай и страны Центральной Азии тесно сотрудничали, чтобы полноценно возродить Шелковый путь и активно углублять ориентированное на будущее сотрудничество, задавая тон развития наших отношений в новую эру», — заявил Си Цзиньпинь в своей речи.

Далее он дал высокую оценку автомагистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан, скоростной магистрали Китай-Таджикистан, нефтепроводу Китай-Казахстан и газопроводу Китай-Центральная Азия, назвав их Шелковым путем сегодняшнего дня и сравнив идущие из Китая в Европу и обратно грузовые поезда, грузовые фуры и самолеты с караванами верблюдов прежней эпохи.

По словам Си Цзиньпина, помимо традиционных областей сотрудничества Китай и Центральная Азия должны также создавать новые факторы роста в сфере финансов, сельского хозяйства, сокращения масштабов нищеты, зеленого и низкоуглеродного развития, медицинского обслуживания, здравоохранения и цифровых инноваций.

Торговля Китая с этими пятью странами достигла 70 млрд долл в 2022 году, увеличившись более чем в 100 раз с момента установления дипломатических отношений. Согласно Министерству торговли Китая, на конец марта прямые инвестиции Китая в Центральную Азию превысили 15 млрд долл.

Совместная работа для обеспечения прочного мира 

После того как пять стран Центральной Азии объявили о своей независимости в 1991 году, Китай одним из первых признал их суверенитет и установил с ними дипломатические отношения. С тех пор Китай и эти страны успешно развивают стратегические партнерские отношения.

На второй день саммита Си Цзиньпин снова подчеркнул необходимость защиты суверенитета, безопасности, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии, уважения выбора путей развития их народами, и поддержания их стремления к миру, гармонии и спокойствию.

Он подчеркнул важность реализации Глобальной инициативы в области безопасности и отпора попыткам извне вмешиваться во внутренние дела стран региона или провоцировать «цветные революции».

По словам председателя КНР, Китай и Центральная Азия должны продолжать бескомпромиссную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также стремиться к разрешению проблем с безопасностью в регионе.

Укрепление диалога между цивилизациями

В четверг вечером лидеры стран также посетили представление, где одетые в древние военные костюмы цвета терракоты танцоры маршировали под бой барабанов, знаменуя открытие года культуры и искусства народов Китая и Центральной Азии, а также молодежного фестиваля искусств Китая и Центральной Азии.

Си Цзиньпин заявил, что работники культуры, несущие послание мира, а также предприниматели, ищущие возможности для развития бизнеса, медицинские работники, борющиеся с COVID-19, и зарубежные студенты, повышающие свой уровень образования, являются современными послами доброй воли.

Китайские университеты принимают все больше студентов из Центральной Азии, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы благодаря обмену между молодыми людьми. До пандемии COVID-19 число студентов из Центральной Азии, обучающихся в Китае, росло более чем на 12 процентов ежегодно с 2010 по 2018 год.

Си Цзиньпин также объявил, что, способствуя диалогу между цивилизациями, Китай продолжит в том числе предоставлять государственные стипендии центральноазиатским странам и открывать специальные железнодорожные маршруты для культурно-познавательного туризма в Центральной Азии.

«Важно продвигать Инициативу глобальной цивилизации, укреплять нашу традиционную дружбу и поощрять обмен между народами на личном уровне», — отметил он.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-19/China-Central-Asia-vow-to-build-closer-community-with-shared-future-1jVLJrBkwuI/index.html

SOURCE CGTN

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