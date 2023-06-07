CGTN: "Чудеса в борьбе с опустыниванием": проект по озеленению северных границ Китая

CGTN: "Чудеса в борьбе с опустыниванием": проект по озеленению северных границ, формирующий экологический фундамент Китая

ПЕКИН, 7 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Китай удвоил усилия по достижению успеха в реализации "долгосрочной исторической миссии three-North Shelterbelt Forest Program" (проект "Зеленая китайская стена") для борьбы с песчаными бурями и эрозией почвы на севере страны.

Согласно данным 2018 года, благодаря этой программе за последние четыре десятилетия площадь лесов увеличилась на 30,14 миллионов гектаров.

В так называемом регионе "Три Севера" Китая – северо-западный, северный и северо-восточный регионы – расположены пустыни, включая Гоби, и наблюдается сильное опустынивание. Проект "Зеленая китайская стена" был запущен в 1978 году.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил работу по борьбе с опустыниванием вдоль северной границы, признав общую ситуацию с опустыниванием в стране широко распространенным и трудноразрешимым явлением.

"Развитие крупных экологических проектов, таких как "Зеленая китайская стена", возможно только под руководством Коммунистической партии Китая (КПК)", – заявил Си Цзиньпин во время посещения лесного хозяйства в городском округе Баян-Нур Автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Он отметил основную цель – укрепление "экологического барьера безопасности" на севере страны, подчеркнув при этом новую цель, которая заключается в превращении проекта в "нерушимую зеленую стену северной границы".

Китай взял на себя ведущую роль в глобальной кампании по озеленению планеты, демонстрируя самый высокий рост лесного покрова и самую большую площадь искусственных лесов. Результаты исследования, опубликованные Nature Sustainability в 2019 году, показали, что основываясь на данных, полученных со спутников NASA, с начала 2000-х годов по меньшей мере 25% расширения листвы по всему миру приходится на Китай.

Восстановление окружающей среды

Во второй половине дня в понедельник Си Цзиньпин посетил озеро Улан-Сухай, редкое крупное пастбищное озеро в пустынной и полупустынной зоне мира, где он ознакомился с мерами по восстановлению окружающей среды.

Озеро, которое многие называют "естественной почкой" реки Хуанхэ, играет важную роль в регулировании водных ресурсов, очистке и борьбе с наводнениями.

С 1990-х годов на озере Улан-Сухай наблюдается сокращение естественной подпитки воды, загрязнение городскими и промышленными сточными водами и ухудшение его экологических функций, что побудило местные власти начать кампании по сохранению озера.

По официальным данным, был достигнут второй этап в деле непрерывного восстановления биоразнообразия. В настоящее время на озере наблюдается 264 вида птиц и 22 вида рыб.

Во время своего визита Си Цзиньпин подчеркнул важность сохранения озера и призвал продолжать непрерывно прилагать для этого усилия. "Сохранение озера Улан-Сухай имеет важное значение для сохранения экологической безопасности северного региона Китая", – заявил он.

Китайский лидер отметил, что он надеется создать "красивый дом" для будущих поколений.

Научные инновации

Во вторник Си Цзиньпин посетил центр мониторинга Hetao Irrigation (орошение района Хэтао) городского округа Баян-Нур и ознакомился с методами информатизации, которые могут детализировать усилия по мониторингу на местах и способствовать повышению эффективности использования водных ресурсов.

Hetao Irrigation происходит по меньшей мере 2 200 лет, на протяжении которых из Хуанхэ отводят воду для орошения сельскохозяйственных угодий на равнине Хэтао в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Это один из трех крупнейших оросительных районов страны с семиступенчатой системой орошения и дренажа.

Си Цзиньпин призвал усовершенствовать этот проект, в частности, провести научные исследования в области водоотведения в этом районе, и призвал все общество предпринять соответствующие усилия. Несмотря на то, что Китай располагает достаточными водными ресурсами, китайский лидер по-прежнему подчеркнул важность экономии воды. Он также настоятельно призвал к дальнейшим усилиям в сфере "современного и эффективного сельского хозяйства", которое соответствует особенностям ведения сельского хозяйства в регионе.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-06/Xi-inspects-Bayannur-City-in-Inner-Mongolia-1kpZX03Cw9i/index.html

SOURCE CGTN