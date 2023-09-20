CGTN: Китай, Куба объединяют усилия по строительству общего будущего во благо человечества

ПЕКИН, 21 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Двухдневный саммит «Группы 77» (G77) и Китая в прошлую субботу в Гаване, Куба, завершился призывом к расширению участия и влияния стран Глобального Юга в мировой системе управления.

Китай и другие развивающиеся страны работают сообща для дальнейшего развития сотрудничества «Юг — Юг».

После участия в саммите G77 и Китая Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), с субботы по понедельник посетил Кубу с официальным визитом и встретился со множеством кубинских лидеров. Стороны договорились углублять практическое сотрудничество в различных областях и поддерживать друг друга в любых вопросах, затрагивающих их ключевые интересы.

Крепкая дружба Китая и Кубы с надежной взаимной поддержкой

Куба стала первой страной Западного полушария, установившей дипломатические отношения с Китаем.

Встречаясь с Раулем Кастро, лидером Кубинской социалистической революции, господин Ли, который также занимает пост секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, заявил, что традиционную дружбу Китая и Кубы строило и бережно растило прежнее поколение лидеров обеих стран.

В 2022 г. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК) и президент Кубы Мигель Диас-Канель посетили Китай с государственным визитом, во время которого обе стороны выступили с совместным заявлением об углублении китайско-кубинских отношений в новой эре.

«Китай готов способствовать развитию строительства соответствующих партий обеих стран и их движению по социалистическому пути», — заявил господин Ли на встрече с Мигелем Диасом-Канелем.

В рамках совместного строительства инициативы «Пояс и путь» Китай и Куба годами углубляли межгосударственные обмены и расширяли практическое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, биология и медицина, наука и технологии, образование и культура, что принесло ощутимую пользу обоим народам.

Во время пандемии COVID-19 ключевым приоритетом обеих стран было сохранение жизни людей, и они осуществляли плодотворное сотрудничество в сфере преодоления последствий пандемии. Когда ситуация с пандемией на Кубе была тяжелой, Китай предоставлял экстренную помощь — вентиляторы, кислородные генераторы, продукты питания и медикаменты.

Помня о том, что Китай способствовал социально-экономическому развитию Кубы и неуклонно поддерживал справедливую борьбу народа Кубы против односторонней блокады и санкций, господин Диас-Канель пообещал сохранять тесные дружественные связи с КПК и развивать практическое сотрудничество.

На встрече с Роберто Моралесом Охедой, членом Политбюро и секретарем организации Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, обе стороны договорились об укреплении взаимного политического доверия и стратегической координации усилий, углублении практического сотрудничества в различных сферах, активизации межгосударственного обмена и взаимного обучения по вопросам управления, а также об обмене опытом и сотрудничестве в партийном управлении и борьбе с коррупцией.

Обе стороны также подписали меморандум о намерениях осуществлять сотрудничество между Государственным комитетом контроля Китая и Управлением главного финансового инспектора Кубы.

Развитие сотрудничества «Юг — Юг» в сфере строительства среды общего будущего во благо человечества

Будучи членом Глобального Юга, Китай активно осуществляет сотрудничество «Юг — Юг», способствуя совместному развитию развивающихся стран.

Китай предоставил помощь в развитии более чем 160 странам, работал с более чем 150 странами над совместным развитием инициативы «Пояс и путь» и способствовал сотрудничеству в рамках Глобальной инициативы в области развития (GDI) с более чем 100 странами и международными организациями.

Китай учредил специальный фонд глобального развития и сотрудничества «Юг — Юг» с общим финансированием в размере 4 млрд долларов США.

«Этот фонд предоставляет безусловную поддержку в развитии ряду развивающихся стран, не вмешиваясь в их внутренние дела, что играет важную роль в создании нового более равноправного и справедливого социально-экономического порядка», — говорит посол Кубы в Китае Альберто Х. Бланко Сильва.

«Китай стоит плечом к плечу со странами Глобального Юга и эффективно отстаивает общие интересы развивающихся стран», — заявил Мигель Диас-Канель господину Ли.

Призывая к объединению усилий по строительству среды общего будущего во благо человечества, Ли Си добавил, что Китай желает сотрудничать с Кубой для внедрения GDI, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-20/China-Cuba-jointly-build-community-with-shared-future-for-mankind-1nflWfJwVOg/index.html

SOURCE CGTN