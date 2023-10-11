CGTN: спорт объединяет -- Азиада в Ханчжоу приближает общее будущее азиатского сообщества

News provided by

CGTN

11 Oct, 2023, 18:30 ET

- CGTN: единение через спорт, Азиатские игры в Ханчжоу приближают азиатское сообщество к общему будущему 

ПЕКИН, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- 4 октября сирийский боксер Ахмад Гхусун (Ahmad Ghousoon) с большим трудом завоевал бронзу в мужской категории до 80 кг — единственную медаль Сирии на XIX Азиатских играх в Ханчжоу.

Из-за конфликта и экономической блокады родины последние десять лет различные проблемы, например плохие тренировочные залы, являются той реальностью, в какой живут сирийские спортсмены Но Гхусун и другие сирийские спортсмены не отказываются от своей мечты участвовать в Азиатских играх.

«Я в третий раз приезжаю в Китай. Когда я иду по улице, многие люди меня приветствуют. И когда нам требуется помощь, многие люди приходят нам на помощь. Сюда приезжаешь, как к себе домой», — сказал спортсмен агентству China Media Group.

Спорт укрепляет дружбу 

XIX Азиатские игры, завершившиеся 8 октября, стали не только площадкой для соревнований, но и способствовали дружбе и единству между людьми из различных регионов.

Выиграв золотую медаль в женской категории до 87 кг в финале соревнований по борьбе кураш, китайская спортсменка Лиу Йи (Liu Yi) расплакалась. На пути к победе в чемпионате она получила ряд травм и испытывала сильное давление.

Увидев, что Лиу плачет, ее соперница из Ирана Захра Багхери (Zahra Bagheri) поцеловала ее в щеку, чтобы успокоить, и они обнялись и заулыбались.

«Сегодня я очень старалась. Она мой лучший друг, и я очень ее уважаю, — сказала после Багхери. — Я поздравляю ее и надеюсь, что мы еще встретимся на других соревнованиях».

Прыгун с шестом Эрнест Джон Обиена (Ernest John Obiena) также столкнулся с логистическими сложностями, возникшими у филиппинской делегации, заранее приехав в Ханчжоу до официального открытия Азиады. Хуссейн Аль-Хизам (Hussain Al-Hizam) из Саудовской Аравии позволил Обиене остановиться в лагере Саудовской Аравии и пользоваться их тренировочными объектами.

Формирование азиатского сообщества с общим будущим 

В субботу г-н Винод Кумар Тивари (Vinod Kumar Tiwari), исполняющий обязанности генерального директора Олимпийского совета Азии (OCA), высоко отозвался о Азиатских играх в Ханчжоу.

«Технически, это были одни из лучших Азиатских игр в истории. Стандарт Игр был очень и очень высоким. В итоге мы очень счастливы».

Гхазал Кхаладж (Ghazal Khalaj), капитан иранской женской команды по кабадди, в целом похвалила организацию Азиатских игр в Ханчжоу, особенно отметив предоставленный доступ к спортивным объектам, медицинским услугам и лечению.

С момента открытия соревнований медиадеревня и официальные отели получили около 300 писем благодарности от гостей из Японии, Республики Корея, Филиппин, Индонезии и других стран и регионов, и 37 600 волонтеров получили благодарность за внимательность и гостеприимство.

«Мы должны использовать спорт для укрепления единства, использовать эту историческую возможность и вместе преодолевать трудности. Мы должны чтить девиз Олимпийского совета «Только вперед» и открывать более широкие перспективы для азиатского движения к общему развитию, открытости и интеграции», — сказал президент Китая Си Цзиньпин на приветственном банкете в честь церемонии открытия Азиатских игр в Ханчжоу в сентябре.

Используя спорт в качестве моста, Азиатские игры в Ханчжоу стали платформой для культурного обмена и взаимопонимания между цивилизациями. Азиатские игры этого года знаменательны не только тем, что в них приняли участие все 45 членов Олимпийского совета Азии (OCA), но и самым большим в истории количеством мероприятий, включая соревнования по атлетике, плаванию и другим основным олимпийским видам спорта, а также по ушу, сепактакрау, крикету, борьбе кураш и другие специальные мероприятия, представляющие спортивную культуру различных регионов.

«Спорт — это инструмент. Мы должны понять, что Азия является одним из сильнейших континентов мира. Мы должны быть едины… Используя спорт, мы становимся более сильными странами Азии», — сказал Раджа Сапта Октохари (Raja Sapta Oktohari), президент Национального олимпийского комитета Индонезии каналу CGTN.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-08/Hangzhou-Asian-Games-promotes-an-Asian-community-with-a-shared-future-1nJV4lQZUsw/index.html 

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: Spájanie prostredníctvom športu, Ázijske hry v Hangzhou podporujú ázijskú komunitu so spoločnou budúcnosťou

Sýrsky boxer Ahmad Ghousoon získal 4. októbra v súťaži mužov 80 kg ťažko vybojovaný bronz, čo je jediná medaila Sýrie na 19. Ázijských hrách v...

CGTN: budowanie więzi przez sport - Igrzyska Azjatyckie w Hangzhou okazją do promowania przyszłości wspólnoty azjatyckiej

4 października syryjski bokser Ahmad Ghousoon zdobył okupiony ciężką walką brązowy medal w kategorii wagowej mężczyzn do 80 kg, jedyny medal dla...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Publishing & Information Services

Image1

Computer & Electronics

Image1

Multimedia & Internet

Image1

General Sports

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.