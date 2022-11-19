CGTN: Китай подчеркнул роль Азиатско-Тихоокеанского региона в решении глобальных проблем

ПЕКИН, 19 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу в Бангкоке началась 29-я встреча лидеров стран АТЭС под тематическим названием «Открытость, взаимосвязь, баланс», которая стала первой такой личной встречей с 2018 года.

Мнение Китая привлекает всеобщее внимание, поскольку членство страны в АТЭС не только ускорило ее собственное развитие, но и внесло значительный вклад в региональную и мировую экономику.

Подчеркнув, что Азиатско-Тихоокеанский регион является «нашим домом, а также движущей силой глобального экономического роста», председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на встрече в пятницу подчеркнул важность создания Азиатско-Тихоокеанского сообщества с общим будущим.

Азиатско-Тихоокеанское сообщество с общим будущим

«Сегодня мир подошел к очередному историческому перепутью, и это делает положение и роль Азиатско-Тихоокеанский региона еще более важными и заметными», — заявил Си Цзиньпин.

Призвав к совместным усилиям по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества с общим будущим, он подчеркнул несколько аспектов: мир и стабильность, процветание для всех, чистота и красота, а также общее будущее.

Он также подчеркнул необходимость соблюдать принципы международной справедливости и правосудия, придерживаться принципов открытости и инклюзивности, стремиться к экологичному и низкоуглеродному развитию и сотрудничать ради достижения этой цели.

Статус региона имеет большое значение в мире. На 21 страну АТЭС с общим населением 2,9 миллиарда человек приходится более 60% всего мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и около половины объема мировой торговли.

Страны АТЭС работают над такими областями, как либерализация торговли и инвестиций, упрощение ведения бизнеса и экономическое и техническое сотрудничество в целях достижения устойчивого роста и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В своем последнем «Отчете о перспективах развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона» Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста для Азиатско-Тихоокеанского региона до 4% в этом году и 4,3% в следующем, или на 0,9 и 0,8 процентного пункта соответственно, по сравнению с апрельскими прогнозами.

«Несмотря на сокращение темпов роста, Азия остается относительно сильным звеном на фоне все более мрачных перспектив глобальной экономики», — заявил Кришна Сринивасан (Krishna Srinivasan), директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ.

Китай готов развивать партнерские отношения в регионе

С момента своего вступления в АТЭС 31 год назад Китай твердо придерживается принципов регионального партнерства, свободной торговли и инвестиций, внося значительный вклад в развитие многосторонней торговой системы и открытой мировой экономики.

«Китай готов сотрудничать с другими сторонами над полной и качественной реализацией Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (ВРЭП)», — заявил Си Цзиньпин на встрече АТЭС.

Он добавил, что страна продолжит работу по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) и Соглашению о партнерстве в цифровой экономике (СПЦЭ).

ВРЭП, крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, охватывает 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и пять ее партнеров по соглашению о свободной торговле: Китай, Японию, Республику Корея, Австралию и Новую Зеландию. Китай одним из первых ратифицировал соглашение о ВРЭП в прошлом году.

Как ВРЭП, так и ВПСТТП считаются жизнеспособными путями реализации более широкой Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), которую планируют создать 21 член АТЭС.

По словам председателя КНР, Китай рассмотрит возможность проведения в следующем году третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», чтобы придать новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

В соответствии с темой встречи стран АТЭС 2022 года Пекин пообещал дальнейшую открытость на высоком уровне, а пятая Китайская международная выставка импортных товаров в Шанхае принесла отличные результаты в начале этого месяца.

Заключение предварительных сделок на общую сумму 73,5 млрд долл. США в ходе этого мероприятия, посвященного импорту, свидетельствует о гигантском объеме китайского рынка и его огромном потенциале для бизнеса.

Двадцатый Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая в прошлом месяце определил план развития страны на текущий и последующий периоды. Председатель КНР также подчеркнул, что Пекин будет продвигать более широкую повестку дня по обеспечению открытости в большем количестве областей и на более глубоком уровне.

Он подчеркнул, что, следуя по китайскому пути к модернизации, Китай создаст новые системы для «открытой экономики более высокого уровня» и поделиться возможностями развития с миром, особенно с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/China-stresses-Asia-Pacific-community-in-addressing-global-challenges-1f3LalyTRGU/index.html

SOURCE CGTN