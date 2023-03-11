CGTN: в рамках процесса модернизации Китай улучшает жизнь в сельских районах

ПЕКИН, 12 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Эксперт-виноградарь Се Фусинь очень горд, когда видит виноградники в окрестностях города Наньпин провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, ведь возделывающие их сельские жители избавились от нищеты и получают все больше доходов благодаря посадке сортов винограда, которые он им порекомендовал.

Г-н Се родился в 1943 году и посвятил всю свою жизнь продвижению сортов винограда и методов его возделывания в окрестностях города Наньпин, и он продолжает заниматься этим уже 12 лет после выхода на пенсию.

Будучи одним из 225 научно-технических экспертов, направленных в 215 деревень для популяризации сельскохозяйственной науки и техники в окрестностях города Наньпин в 1999 году, г-н Се разъезжал на велосипеде по виноградным парникам в сельской местности и проводил техническое обучение селян.

В 2002 году Си Цзиньпин, тогдашний губернатор провинции Фуцзянь, высоко оценил успехи Наньпина в своей статье, заявив, что это полезный пример внедрения инноваций в сельскую работу.

В ходе беседы с г-ном Се в 2002 году Си Цзиньпин узнал, что с одного му (около 0,07 гектара) виноградников можно зарабатывать 7000 юаней (около 1014 долларов США), и попросил г-на Се поощрять большее число сельских жителей заниматься возделыванием винограда.

В настоящее время в горных районах Наньпина насчитывается более 70 000 гектаров виноградников, — рассказал г-н Се, добавив, что годовой объем производства винограда составляет более 600 миллионов юаней, что значительно увеличивает доходы местных жителей с тех пор, как была преодолена нищета.

Развитие Наньпина отражает достижения Китая в борьбе с нищетой и возрождении села за последние годы.

Целевое сокращение масштабов нищеты

Во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральном Китае в ноябре 2013 года председатель Си Цзиньпин выдвинул концепцию «целевого сокращения масштабов нищеты».

Целенаправленное развитие промышленности, переселение и экологическая компенсация входят в число целенаправленных мер, принимаемых для искоренения нищеты.

С тех пор 98,99 миллиона бедных сельских жителей, живущих за чертой бедности, вырвались из нищеты, а все 832 бедных уезда и 128 000 бедных деревень были исключены из списка нищеты — заявил Си Цзиньпин на общенациональной отчетной конференции, состоявшейся в Пекине 25 февраля 2021 года.

Поскольку страна ликвидировала абсолютную нищету, закрепление достижений в борьбе с бедностью и возрождение сельских районов стало для страны двумя приоритетами в деле модернизации общего процветания.

Возрождение села идет полным ходом

Отметив, что наиболее сложные и трудные задачи, стоящие перед Китаем в создании современной во всех отношениях социалистической страны, остаются в сельских районах, Си Цзиньпин, выступая перед 20-м Всекитайским съездом Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре прошлого года, пообещал приложить дополнительные усилия для скорейшего повсеместного возрождения села.

Возрождению села также было уделено большое внимание на Двух сессиях этого года — важнейшем событии в политическом календаре Китая.

Согласно докладу правительства в 2023 году, который был представлен в национальное законодательство для обсуждения 5 марта, в этом году Китай намеревается стабилизировать производство зерна и ускорить возрождение села.

В докладе говорится, что страна планирует поддерживать стабильный уровень общих площадей зерновых культур и начать новую кампанию по увеличению мощностей для производства зерна на 50 миллионов тонн, а также активизировать семеноводческую промышленность и поддерживать развитие сельскохозяйственной науки, техники и оборудования.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-11/China-strives-for-better-rural-living-in-its-modernization-drive--1i5p7ULP2Te/index.html

SOURCE CGTN