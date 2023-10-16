CGTN: распространение чая и связанной с ним культуры по Шелковому пути

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CGTN

16 Oct, 2023, 11:25 ET

ПЕКИН, 16 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Бирол (Birol), местный туристический гид на китайском языке в Стамбуле, Турция, считает черный чай неотъемлемым элементом своей повседневной жизни. И на самом деле так думает не только Бирол. В типичной турецкой семье приготовление черного чая с помощью особого чайника, который называют çaydanlık, является бережно хранимым аспектом повседневной жизни.

Бирол говорит, что черный чай постоянно присутствует на столе, с завтрака до ужина, и является традиционным напитком, которым приветствуют гостей и который подают на праздниках.

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CGTN: Diffusion of tea and its culture along the Silk Road
CGTN: Diffusion of tea and its culture along the Silk Road

В Турции чай имеет богатую историю, насчитывающую более двух столетий, и стал жизненно важным элементом культуры, глубоко укоренившись в повседневной жизни турецкого народа. Сегодня страна является одним из ведущих потребителей чая в мире.

Это значение чая дополнительно подчеркивается участием Турции в инициативе Пояс и путь (Belt and Road Initiative, BRI). Исторически известная своими сильными традициями чаепития страна стала свидетелем открытия дверей инициативы BRI для расширения торгового и культурного обмена.

Помимо Турции, с момента предложения инициативы BRI Китаем в 2013 году она сыграла жизненно важную роль в мобилизации ресурсов, расширении связей между странами и раскрытии перспектив потенциального роста.

На протяжении последнего десятилетия наблюдался стабильный рост торговли и инвестиций. С 2013 по 2022 год общий объем импорта и экспорта между Китаем и другими странами, участвующими в инициативе BRI, достиг 19,1 трлн долл. США, сохраняя средний ежегодный рост на уровне 6,4 %, согласно официальной публикации информационного бюро Государственного совета Китая от 10 октября.

По состоянию на конец августа 2023 года более 80 стран и международных организаций одобрили инициативу Китая по продвижению беспрепятственного торгового сотрудничества вдоль Пояса и пути. Страна также подписала 21 соглашение о свободой торговле с 28 странами и регионами, дополнительно развивая экономическое сотрудничество и торговые связи в рамках платформы BRI.

Процветающий глобальный рынок чая

В 2022 году наблюдался стабильный рост экспорта чая из Китая. По данным Главного таможенного управления, страна экспортировала всего 375 300 тонн чая, что означает рост на 1,59 % по сравнению с прошлым годом.

В долях экспорт зеленого чая составил 313 900 тонн или 83,6 % общего объема экспорта чая из Китая. В то время как экспорт черного чая и чая улун составил 8,9 % и 5,2 % соответственно.

Участвующие в инициативе BRI страны также наблюдают существенный рост своего экспорта чая. Например, по данным Комитета чайной промышленности Китайской ассоциации стимулирования международной сельскохозяйственной кооперации, Кения в 2022 году экспортировала 1,4 млн килограммов чая в Китай.

Являясь успешным производителем чая, Кения ежегодно производит более 450 млн килограммов чая. По данным Управления чайной промышленности, чайная промышленность приносит примерно 23 % дохода от международного экспорта Кении. Сектор также является в Кении источником средств к существованию для примерно 5 млн человек, прямо и косвенно, при общей численности населения в стране 53 млн человек.

По данным управления сельского хозяйства и продовольствия Кении, в этом году Кения прогнозирует дополнительный рост экспорта чая благодаря росту поставок кенийского цельнолистового и черного чая в Китай.

Помимо чая, другие направления торговли между странами также процветают благодаря железной дороге со стандартной колеей (SGR) Момбаса — Найроби, которая начала работу в 2017 году, став ранним результатом инициативы BRI. Эта железная дорога способствовала целостному перемещению импортируемых насыпных грузов во внутренние регионы, оптимизации логистики и цепочек поставок, а также обеспечила экономичную транспортировку насыпных грузов.

По официальным данным, за первые восемь месяцев 2023 года торговый оборот Китая со странами, участвующими в инициативе BRI, в части продовольствия, включая чай, достиг 553,82 млрд юаней (76,10 млрд долл. США), повысившись на 10,4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 162 % по сравнению с 2013 годом.

По данным Главного таможенного управления, в 2022 году объем торговли продовольственными товарами между Китаем и странами, участвующими в инициативе BRI, достиг 786,31 млрд юаней, повысившись на 135,3 % по сравнению с 2013 годом.

По состоянию на июнь текущего года Китай подписал более  200 договоров о сотрудничестве в рамках инициативы BRI со 152 странами и 32 международными организациями, расширяя многообразие и масштаб торговли продовольствием.

Исторические чайные маршруты способствуют распространению чайной культуры

На протяжении всей истории китайская чайная культура была тесно связанна с торговыми экспедициями по таким историческим маршрутам, как древний чайный конный путь. Маршрут начинается в юго-западных провинциях Китая, Сычуань и Юньнань, и тянется вдоль восточного подножья гор Хэндуаньшань, центра чайного производства Китая, направляясь к Индии, которая находится южнее Гималаев.

Еще один исторический маршрут, древний чайный путь, начинался в горах Уишань, на юго-востоке китайской провинции Фуцзянь, и имел протяженность примерно 13 000 километров. Он состоял из сети торговых и караванных маршрутов, пересекающих весь Китай и направленных в Европу, что сыграло критически важную роль в распространении китайского чая другие страны.

По словам Хуанга Байцюаня (Huang Baiquan), профессора факультета истории и культуры Университета провинции Хубэй, древний чайный путь был жизненно важным торговым маршрутом, сочетающим водный и наземный транспорт, который способствовал торговле чаем, удовлетворяя спрос различных этнических сообществ, которые проживали на северо-западе Китая, в России и Европе.

Как отметил г-н Хуанг, этот торговый путь проходил через разные климатические зоны и природные ландшафты, служа платформой для гармоничного сосуществования разных видов экономической деятельности и обеспечивая жизненные потребности людей, проживавших на протяжении пути.

Исторический торговый путь тесно совпадает с северным маршрутом экономического пояса Великого шелкового пути и является важной частью инициативы BRI. Он способствовал экономическому многообразию и стимулировал многоплановый обмен идеями и знаниями между южным и северным Китаем, Россией и Европой.

«В процессе культивации и переработки чая, его транспортировки, торговли и потребления люди разных наций, из разных стран, находившихся на древнем чайном пути, сформировали и донесли до будущих поколений яркую и многообразную чайную культуру», — добавил г-н Хуанг.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-14/Diffusion-of-tea-and-its-culture-along-the-Silk-Road-1nTdXYsPlYY/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2247542/CGTN.jpg 

SOURCE CGTN

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